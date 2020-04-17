 Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

"Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде до $2 млрд і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Україна може отримати $ 4 млрд у рамках першого траншу МВФ як тільки виконає попередні умови, - Гетманцев
Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський
Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ
Україна не розглядає дефолту, очікує допомоги від МВФ, - Мендель
Україна може отримати транш від МВФ у червні, - перший заступник голови НБУ Рожкова
+6
Так.... чекає...!? ..
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+5
О чём вы дебилы поёте , если хорошенько тряхануть украинское ворьё 30 лет бомбившее Украину ,но не МВФ нам а мы им сможет в долг давать при чём в любых размерах ...
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(из древнего детского анекдота)
що там ці виродки взагалі роблять?
Держите пока карман шире!
Даже, если ЗЕ удастся сместить еще в этом году, последствия воле-эякуляции зебилов придется расхлебывать еще несколько лет.
Забудьте про транш и готовьтесь к разрухе в течении ближайших нескольких лет.
Это без сарказма и абсолютно серьезно.
ПыСы: Из плюсов только одно - труд обесценится. Т.е. ремонты и прочие покрасочно-побелочные работы будут обходиться дешевле, тем, у кого будут деньги.
Нацбанк ожидает первый транш от МВФ уже в этом году ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019, 14:51