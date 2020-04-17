 Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

"Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде до $2 млрд і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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