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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (765) Гетманцев (59)

 Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

Перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна може отримати вже в травні, вважає глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде до $2 млрд і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189771
 
 
 Топ коментарі
 
О чём вы дебилы поёте , Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 863если хорошенько тряхануть украинское ворьё 30 лет бомбившее Украину ,но не МВФ нам а мы им сможет в долг давать Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3111при чём в любых размерах ...
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Спочатку отримайте гроші, а потім рапортуйте.
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Сначала выполните условия МВФ Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4356 по закону и уровню дефицита бюджета.
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У нас у власти сейчас мафия, а мафии МВФ денег не даст. Увы и ах.
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"такой большой дядя, а такой маленький бо-бо..."
(из древнего детского анекдота)
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На карманные расходы Коломойскому и Суркису как раз хватит.
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Я ничего не ожидаю . Умный и опытный . Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7923
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вся надія на мвф і сороса
що там ці виродки взагалі роблять?
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Кредит это двигатель экономики везде. Но им нужно уметь пользоваться, а не покупать на него дорогущие машины для МВС.
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и что самое интересное эти деньги сразу же отреформируют на лету мыролюбцы версии 2.0.
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О чём вы дебилы поёте , Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 863если хорошенько тряхануть украинское ворьё 30 лет бомбившее Украину ,но не МВФ нам а мы им сможет в долг давать Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3111при чём в любых размерах ...
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Тряхни. Но пока трясут тебя почему-то.
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хто "ожідає",я нічого не очікую,поки не зароблю.
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С чего бы это такие ожидания? Правительство Зеленского выполнило уже все условия МВФ?
Держите пока карман шире!
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Беня с суркисамы уже приготовили ненасытные е**ла?
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А закон вы, бл.ди, уже приняли, что уже деньги от МВФ "получаете" ? )))
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В который раз? Уже не смешно.

Даже, если ЗЕ удастся сместить еще в этом году, последствия воле-эякуляции зебилов придется расхлебывать еще несколько лет.

Забудьте про транш и готовьтесь к разрухе в течении ближайших нескольких лет.

Это без сарказма и абсолютно серьезно.

ПыСы: Из плюсов только одно - труд обесценится. Т.е. ремонты и прочие покрасочно-побелочные работы будут обходиться дешевле, тем, у кого будут деньги.
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Хорошая у кренделя работа - сиди, ожидай и нихера не делай.
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Не скажите-каждый дель прилюдно обсираться не так легко. Но он старается
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