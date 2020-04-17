 Лукашенко заявляє про необхідність з наступного тижня починати навчання в школах Білорусі: "Потрібно поступово починати вчитися"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Потрібно акуратно дивитися за людьми і щодо освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо і всі на посівній, куди подіти дітей). І проблем там немає. ГРВІ вже закінчилися", - сказав він.
За його словами, "можуть десь займатися - нехай займаються".
"Якщо в місті десь, то тиждень має піти на повільне залучення дітей до кінця тижня після Великодня до освітнього процесу. Потрібно поступово починати вчитися. А той тиждень хто індивідуально, хто в школу прийде ... Але треба розкручувати цей процес", - зауважив Лукашенко.
Шкільні канікули в Білорусі продовжувалися двічі - щоразу на тиждень. На початку квітня міністр освіти країни Ігор Карпенко доповів Лукашенку про ситуацію, зібравши попередньо думки і звернення батьків учнів. Після цього було ухвалено рішення продовжити весняні канікули із 6 по 11 квітня включно. Потім вони були продовжені ще на тиждень.
РАДИО
16:06 16.06.2017
"Если здесь в проточной воде действительно нормальная рыба, и все они ее ловят и едят, вы разберетесь тут сами, человек не полезет туда, где опасно", - отметил президент Беларуси."
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Кругом враги... И обычно добавляет: "Вы знаете о ком я говорю" ((c) Лукашенко)
В Украине - почти 3.
Гиподинамия, стресс...
Сидим дальше.
В Беларуси проведено эталонных тестов в 9 раз больше, чем в Украине, с учетом разных экспресс, китайских и кацапских.
Уровень медицины там не на порядок, а на несколько порядков выше, чем у нас.
Можешь посмотреть на ютюбе выступления их министров и замов и сравнить с нашими придурками.
Это - земля и небо.
Лукашенко: У нас ни один человек в стране не умер от коронавируса
то же самое, когда Джамала выиграла Евровидение: они там объявили решение жюри неправильным, виртуально исправили ошибки, и...
В Германии - старшеклассники идут в школу с понедельника, младшие классы - 4.05
"Вы просили дождь - я дал вам дождь!" ((c) Лукашенко)
Беларусь, ДЕРЖИСЬ!!!