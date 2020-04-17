EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  5609  80
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (987) карантин (3046) Лукашенко (577) освіта (689) COVID-19 (3924) коронавірус (2593)

 Лукашенко заявляє про необхідність з наступного тижня починати навчання в школах Білорусі: "Потрібно поступово починати вчитися"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про необхідність починати навчальний процес у школах з наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Потрібно акуратно дивитися за людьми і щодо освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо і всі на посівній, куди подіти дітей). І проблем там немає. ГРВІ вже закінчилися", - сказав він.

За його словами, "можуть десь займатися - нехай займаються".

"Якщо в місті десь, то тиждень має піти на повільне залучення дітей до кінця тижня після Великодня до освітнього процесу. Потрібно поступово починати вчитися. А той тиждень хто індивідуально, хто в школу прийде ... Але треба розкручувати цей процес", - зауважив Лукашенко.

Шкільні канікули в Білорусі продовжувалися двічі - щоразу на тиждень. На початку квітня міністр освіти країни Ігор Карпенко доповів Лукашенку про ситуацію, зібравши попередньо думки і звернення батьків учнів. Після цього було ухвалено рішення продовжити весняні канікули із 6 по 11 квітня включно. Потім вони були продовжені ще на тиждень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189768
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво буде потім після того, як збільшиться кількість хворих.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Коленьку своего тоже в школу со всеми вместе отправит?
 показати весь коментар
 
 
Колєнька, кажуть, уже два місяці сидить у бункері чи то в Швайцарії, чи то в Австрії.
 показати весь коментар
 
 
В конце марта Лука заявлял, что Коля в школу ходит, но я не следил - ходит или не ходит...
 показати весь коментар
 
 
Та він такий і був. Зараз під старість це стало помітніше. А от, що буде ще років через 20 ...
 показати весь коментар
 
 
Блин, так напоминает Каддафи и прочих царьков. Что-то придет в голову, он всех созовет и вещает... вещает... кто-то смеется, кто-то пальцем у виска крутит, придворные головой машут и восхваляют...
 показати весь коментар
 
 
Нынешнюю ситуацию в Украине не напоминает?
 показати весь коментар
 
 
явно хочет численность населения подсократить
 показати весь коментар
 
 
Ему надо выборы провести, а запаса прочности нет, он как тот бомж - насобирал бутылок, макулатуры, металла и до следующего дня хватит, потом опять или на неделю, как Лука сказал "Зачем картошечку с мясом есть, с селёдочной её"...
 показати весь коментар
 
Цікаво буде потім після того, як збільшиться кількість хворих.
 показати весь коментар
 
 
Там все подсчитано не на основе итальянских сводок, так шо - кто не рискует...
 показати весь коментар
 
Там уже два дня нет роста заболеваемости, а смертность 1%.
 показати весь коментар
 
 
А может, и меньше - до 0,5%, как в нормальных странах, где диагностируют правильно.
 показати весь коментар
 
 
Поправляюсь, на сегодня рост заболеваемости есть, но тяжелые случаи не увеличелись, а смертность стала 0,9%. И именно это главное.
 показати весь коментар
 
 
Маски в аптеках можно было свободно купить только начиная с конца прошлой недели...
 показати весь коментар
 
Це ще не страшно он в Північній Кореї за слово "коронавірус" просто розстрілюють! Так що колгоспнику ще є куди рухатись!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
поэтому нужно срочно в Украине усилиить "карантин"?
 показати весь коментар
 
Их жалко , но можно только наблюдать . Нет возможности помочь . Беларусы , берегите себя и своих детей .
 показати весь коментар
 
 
глянь статистику по умершим за прошлый год!!!!скоро начнутся 90-е и я приду с вас бабки брать!!!!!готовтесь толстосумы!!!
 показати весь коментар
 
 
Лукашисты ему верят и ходят без масок, но в магазинах редко можно увидеть, чтобы не соблюдали дистанцию возле кассы...
 показати весь коментар
 
"В Беларуси негативное влияние на здоровье населения аварии на ЧАЭС не обсуждается. В Украине власти не помогают, но не мешают проводить исследования. И проблема не замалчивается", - утверждает ученый, покинувший Белоруссию после освобождения из тюрьмы в 2005 году и сейчас работающий в Киеве.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко о Чернобыльской зоне: надо положить конец запугиванию людей
РАДИО
16:06 16.06.2017
"Если здесь в проточной воде действительно нормальная рыба, и все они ее ловят и едят, вы разберетесь тут сами, человек не полезет туда, где опасно", - отметил президент Беларуси."

Читать дальше: https://sputnik.by/radio/20170616/1029337402/lukashenko-o-chernobylskoy-zone-nado-polozhit-konets-zapugivaniu-ludey.html

Кругом враги... И обычно добавляет: "Вы знаете о ком я говорю" ((c) Лукашенко)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Держись, Бацька. Трусы люто ненавидят тех, кто не испугался.
 показати весь коментар
 
 
в каком-то смысле. можно сказать, что у человека с мозгами с выбором туго в принципе.
 показати весь коментар
 
 
В Европе пока только беларусы и шведы разумом, а не раздуванием паники, руководствуются.
 показати весь коментар
 
 
Именно так. Остальных охватило вирусобесие. Сегодня вычитал смачную новость из Нигерии. Там от вируса умерло 13 человек. А мусора застрелили за нарушение комендантского часа - 17.
 показати весь коментар
 
А каково соотношение выздоровевших и умерших от короновируса?
 показати весь коментар
 
чім більше здохне довпойопів тим чіщє в озері вода...
 показати весь коментар
 
УЧИТЬСЯ ,УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ, КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН !!!
 показати весь коментар
 
Смертность в Беларуси от вируса меньше 1 процента.
В Украине - почти 3.
Гиподинамия, стресс...
Сидим дальше.
 показати весь коментар
 
 
В Украине просто дают реальную статистику, а в РБ много смертей списывают просто на пневмонию
 показати весь коментар
 
 
Не надо этих сказок.
В Беларуси проведено эталонных тестов в 9 раз больше, чем в Украине, с учетом разных экспресс, китайских и кацапских.
Уровень медицины там не на порядок, а на несколько порядков выше, чем у нас.
Можешь посмотреть на ютюбе выступления их министров и замов и сравнить с нашими придурками.
Это - земля и небо.
 показати весь коментар
 
 
Причем тут количество тестов? Я тебе говорю о том, что в причинах смерти умерших от ковид белорусские медики поначалу писали что угодно, но не ковид. Пока от ковид умирали обычные беларусы, это прокатывало. Но когда от ковид начали умирать известные люди, власть уже не могла скрывать этого. Первой официально признанной жертвой ковид был известный в РБ театральный актер, смерть которого уже нельзя было списать на обычную пневмонию из-за общественного резонанса и возмущения родных.

Лукашенко: У нас ни один человек в стране не умер от коронавируса
 показати весь коментар
 
 
А у нас ничего не писал еще с декабря, поскольку правильные тесты начали делать только неделю назад
 показати весь коментар
 
 
И у нас умирают не от ковида, а от пневмоний, которые возникают в виде осложнения неадекватно леченного ковида. Только у нас, для устрашения, называют это смертями от ковида.
 показати весь коментар
 
Он или сразу пневмонию вызывает или протекает, как обычная простуда. Осложниться, конечно, может, но бакинфекцией.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Обычно у стран которые так наплевательски борются с вирусом смертность - процентов 5 а то и больше. Все потому что они находят очень мало пациентов с легкой формой. В статистику попадают только те у кого тяжелая форма. Соответственно и смертность у них гораздо выше чем если сравнивать с общей картиной.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Значит либо и в правду врут, либо не так то и наплевательски ищут.
 показати весь коментар
 
Надо бы им внедрить передовой опыт Туркменистана - вообще запретить использовать в лексиконе слово "коронавирус". По типу - нет человека, нет и проблемы. А белорусов с одной стороны жалко, с другой...вспомните историю с Грибом. И не надо говорить, что народ это одно, а власть это другое.
 показати весь коментар
 
 
Как ты догадался, что беларусы - враги украинцев?
 показати весь коментар
 
 
русские и беларусы однозначно враги украинцев .
 показати весь коментар
 
Кацапы, а шо вы будуте делать, если они все преодолеют с наименьшими потерями, как людскими, так и экономическими?
 показати весь коментар
 
 
просто намутят что-нить с цифрами. ведь математическая культура населения... назвать её "нулевой" - так это будет сильно и незаслуженно перехвалить.
 показати весь коментар
 
Та прям. Они бы уже за это не взялись, как в с. корее.
 показати весь коментар
 
да что угодно может быть. помнится, кацапстан проиграл голосование в ООН. но вместо голосов он посчитал суммарное население стран, которые проголосовали за него и на всех их форумах они трубили, что выиграли.
то же самое, когда Джамала выиграла Евровидение: они там объявили решение жюри неправильным, виртуально исправили ошибки, и...
 показати весь коментар
 
разобрались - и хорошо. долго и нудно исследовать, где произошёл сбой диалога, - дурное дело.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну они однозначно преодолеют это с меньшими потерями, Белоруссия по сравнению с РФ очень маленькая страна. Чтоб потери были равны - в Белоруссии все должно быть раз в 15 хуже чем в РФ.
 показати весь коментар
 
Судя по ценам на нефть вы вообще ничего не переживете.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При текущих уровнях цен - 3 - 5 лет переживем без особого ущерба. При полном прекращении продажи - около года.
 показати весь коментар
 
Помню - помню 80-е без ущерба. Валите все в тайгу шишки жрать.
 показати весь коментар
 
 
+575 за сутки там вчера 476 было она обогнала Украину кстати на меньшее население 10 млн
 показати весь коментар
 
Сейчас всвязи с карантином в школах уменьшилось количество различных вирусных заболеваний у детей, бацька счас покажет пример как надо геноцид нации делать... Зайдешь ранее бывает в школу, а детки сидят при закрытых окнах, жара, пыль столбом, зато не холодно, не простудятся!
 показати весь коментар
 
 
Пысы.
В Германии - старшеклассники идут в школу с понедельника, младшие классы - 4.05
 показати весь коментар
 
 
Что-то карантинщики не пишут что Германия тупая)
 показати весь коментар
 
 
Как показывает практика этого месяца, дистанционное обучение намного эффективней стационарного. При этом экономит на проезде и не нужно в школах ремонт делать.
 показати весь коментар
 
Лукашенко молодець! Жаль в Україні зеленобобики запугали людей і тепер карантин їм політично невигідно відміняти тому що залякані люди краще з голоду помруть ніж будуть працювати)) бо десь по телевізору кажуть що є смертельний коронавірус. Раніше ж не було вірусів
 показати весь коментар
 
Эпидемиолог, млять, на вирусологе, млять!
 показати весь коментар
 
 
Он и не то может:
"Вы просили дождь - я дал вам дождь!" ((c) Лукашенко)
 показати весь коментар
 
 
Картофельный Клоун переплюнул уже Оманского.....

Беларусь, ДЕРЖИСЬ!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору