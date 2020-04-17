 Лукашенко заявляє про необхідність з наступного тижня починати навчання в школах Білорусі: "Потрібно поступово починати вчитися"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Потрібно акуратно дивитися за людьми і щодо освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо і всі на посівній, куди подіти дітей). І проблем там немає. ГРВІ вже закінчилися", - сказав він.

За його словами, "можуть десь займатися - нехай займаються".

"Якщо в місті десь, то тиждень має піти на повільне залучення дітей до кінця тижня після Великодня до освітнього процесу. Потрібно поступово починати вчитися. А той тиждень хто індивідуально, хто в школу прийде ... Але треба розкручувати цей процес", - зауважив Лукашенко.

Шкільні канікули в Білорусі продовжувалися двічі - щоразу на тиждень. На початку квітня міністр освіти країни Ігор Карпенко доповів Лукашенку про ситуацію, зібравши попередньо думки і звернення батьків учнів. Після цього було ухвалено рішення продовжити весняні канікули із 6 по 11 квітня включно. Потім вони були продовжені ще на тиждень.

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