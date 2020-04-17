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 Київські новини, Суспільство
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому та Печерському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +5
- Дарницький - +10
- Деснянський - +6
- Дніпровський - +7
- Оболонський - +4
- Печерський - +12
- Подільський - +1
- Святошинський - +6
- Солом'янський - +4
- Шевченківський - +6

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 705 хворих, - Кличко

Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 196. Так, у Солом'янському районі Києва підтверджено 71 випадок коронавірусу, в Дарницькому - 115, в Шевченківському - 73, Голосіївському - 52, Оболонському - 37, Святошинському - 33, Дніпровському - 53, Деснянському - 46.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Подільському районі - 29.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189767
 
 
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После Пасхи будет вспышка, мало не покажется.
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Насколько я понимаю в печерском районе находится
Лавра которую оккупировала гундяевская секта?
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В Печерском районе находится Лавра которую оккупировала гундяевская секта, которую оккупировал вирус. COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському - Цензор.НЕТ 4575
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В Печерському районі того Шо там засіло кацапське кодло попів в Лаврі COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському - Цензор.НЕТ 9963
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