 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +5

- Дарницький - +10

- Деснянський - +6

- Дніпровський - +7

- Оболонський - +4

- Печерський - +12

- Подільський - +1

- Святошинський - +6

- Солом'янський - +4

- Шевченківський - +6

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 705 хворих, - Кличко

Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 196. Так, у Солом'янському районі Києва підтверджено 71 випадок коронавірусу, в Дарницькому - 115, в Шевченківському - 73, Голосіївському - 52, Оболонському - 37, Святошинському - 33, Дніпровському - 53, Деснянському - 46.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Подільському районі - 29.