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 У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада

У Мукачівській міській ОТГ вводяться суворі карантинні заходи цими вихідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мукачівської міськради.

"Так, вже з суботи, з 15:00 і до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі установи, ринки, заклади на території Мукачева та шести сіл, що входять до складу ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин.

Дозволено працювати аптекам, АЗС і продуктовим магазинам.

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У міськраді повідомляють, що буде перекрито рух транспорту центральними вулицями міста, які є під'їзними до храмів.

У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189764
 
 
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Та работают у нас как и работали и магазины все в центре открыли, на день приезда Зеленского закрыли, потом опять открыли.
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ВозмутитЬся - что делать, пиши с мягким знаком
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Странно , почему до сих пор не закрыли ?
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В Харькове рынки почему не закрыли? Там творог, сметану на развес продают и другие продукты, которые не обработать.
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Це ви ще Одесу не бачили,на кожн1й вулиц1 торг1вля.
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Смешно потому, что на пасху в Закарпатье люди заготавливают еды и питья на три дня, три дня полыванки и никто на базар бы и не пошел ни торговать ни покупать.
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