 Посилений контроль на в'їздах до Києва діятиме до 22:00 19 квітня, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що вчора посилили контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва виміряють температуру.
"Такі обмеження діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня. За вчора на в'їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох із них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей до міста не в'їхав. Їм рекомендували повернутися додому, самоізолюватися та звернутися до лікарів", - зазначив він.
Кличко наголосив, що про посилення обмежень на в'їздах до Києва в передсвяткові та святкові дні киян та гостей столиці попередили заздалегідь.
Почему-то в этой новости не сообщается о том, что останавливают авто и измеряют температуру только, если в машине находится 3 и более человек.
Так, что этот контроль нельзя назвать усиленным, скорее он ослабленный. В полиции почему-то решили, если можно не трогать 2 человек на улице, то и машине 2 человек можно не трогать. Венец полицейской мысли. А между тем контроль температуры каждого, находящегося в авто - вещь необходимая и легко реализуемая.
Из новости я понял, что проводится контроль только въезжающих (выезжающих не контролируют). А между тем смысл всеобщего контроля - изоляция городов и людей друг от друга.