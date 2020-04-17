 Посилений контроль на в'їздах до Києва діятиме до 22:00 19 квітня, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора посилили контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва виміряють температуру.

"Такі обмеження діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня. За вчора на в'їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох із них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей до міста не в'їхав. Їм рекомендували повернутися додому, самоізолюватися та звернутися до лікарів", - зазначив він.

Кличко наголосив, що про посилення обмежень на в'їздах до Києва в передсвяткові та святкові дні киян та гостей столиці попередили заздалегідь.

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