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 Київські новини
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Все про:Київ (7705) Кличко (1134)

 Посилений контроль на в'їздах до Києва діятиме до 22:00 19 квітня, - Кличко

Посилений контроль на в'їздах до столиці діятиме до 22:00 неділі, 19 квітня. На дев'яти встановлених постах контролю за четвер, 16 квітня, у 40 осіб виявили підвищену температуру тіла.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора посилили контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва виміряють температуру.

"Такі обмеження діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня. За вчора на в'їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох із них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей до міста не в'їхав. Їм рекомендували повернутися додому, самоізолюватися та звернутися до лікарів", - зазначив він.

Кличко наголосив, що про посилення обмежень на в'їздах до Києва в передсвяткові та святкові дні киян та гостей столиці попередили заздалегідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189762
 
 
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педаля, всем всё понятно: хочешь запретить Великдень, но сделать это прямо ссышь. понимаю, но не уважаю. Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 19 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 4449
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Дебил *****, в уши ещё заглядуй или месячные у баб на вьезде проверяй
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девственность у школьниц при входе в супермаркет...
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"Усиленный контроль на въездах в Киев"

Почему-то в этой новости не сообщается о том, что останавливают авто и измеряют температуру только, если в машине находится 3 и более человек.
Так, что этот контроль нельзя назвать усиленным, скорее он ослабленный. В полиции почему-то решили, если можно не трогать 2 человек на улице, то и машине 2 человек можно не трогать. Венец полицейской мысли. А между тем контроль температуры каждого, находящегося в авто - вещь необходимая и легко реализуемая.
Из новости я понял, что проводится контроль только въезжающих (выезжающих не контролируют). А между тем смысл всеобщего контроля - изоляция городов и людей друг от друга.
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Блин, я разрешил Касперскому "не оставлять следов в Интернете"! Так он приклеил мне рашенский значок! Надо вернуть всё назад.
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не страшно что разрешил, все пароли и логины уже в фсб ждут своего времени
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