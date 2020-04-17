 За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

- 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

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- 13 334 грн 45 коп. становить сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.



