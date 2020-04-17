 За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.
- 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.
- 13 334 грн 45 коп. становить сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.
Гурт ТІК презентує екшн «Циклони».
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«Весна, весна, як я на тебе чекав,
щоб знову побачити, хто де наклав.
Весна іде, весні дорогу,
але вибори селять у серці тривогу.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти.
У новий курс на старій кобилі
ми десь це вже чули, ми там "уже были".
Газ подешевшає від тьоті Юлі
і так 20 років, а в кишені дві дулі.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти.
Владімір також нині не тренд,
он у москалів є вже такий президент.
І як би не вийшло нам з вами на зло
із маленького Вовки велике *****.
Ви скажете: "а чого ти понтуєшся
А чого ти Вітька, не балотуєшся?"
А я відповім без усяких нюансів:
"третій Вітька буде зайвим романсом".
Так що, у нас знову, немає вибору?
Давайте обирати, якогось там л(п)ідера.
Не знаю, як вам, а як по мені,
у шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти».
кто посмеет жить нечестно.
Я думаю, это еще не конец, сумма может увеличиться до 15 тыс.
ЧТО ЭТО БЫЛО????
- А шо?
- Так вот же ш справка есть, из казначейства...
чи не дарма вони iдять свiй хлiб?
.
А фото можно показать этих "коррупционеров"? Бабушки семечками торговали? Может, юзик и ермак долю отдали, что-бы не приставали?
Выплатить эту сумму 73%, и пусть себе ни в чем не отказывают.
"В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции."
А на штрафах за порушення карантину, дивись і бюджет виконають.
Клоун і група мавп в цирку - весело, клоун і зе-команда - сумно. Якарізниця, там і там клоун -рулить.
Можна було б хоч до книги рекордів Гіннеса потрапити.
А так тільки до книг з розділу "НЕНАУКОВА ФАНТАСТИКА"