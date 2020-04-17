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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Казначейство (9) конфіскація (273) корупція (3236) Канєвський Гліб (2)

 За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба. ДОКУМЕНТ

Протягом першого кварталу 2020 р. в корупціонерів конфіскували 14 тис. гривень.

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

- 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив безкоштовну передачу конфіскованих медтоварів до закладів охорони здоров'я

- 13 334 грн 45 коп. становить сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба 01
За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189760
 
   
 Топ коментарі
 
Уррра -- победа Гаранта !!! Все структуры старые и новые работали не покладая рук За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба - Цензор.НЕТ 9587
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Нет, так как 14 тыс. а не 17-ть - то был коррупционер в маске, но рваной!
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Декого навіть нагородили преміями в кілька сотень тисяч за ці повернуті 14 тисяч - що тут поробиш така ми країна!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
Гурт ТІК презентує екшн «Циклони».

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«Весна, весна, як я на тебе чекав,
щоб знову побачити, хто де наклав.
Весна іде, весні дорогу,
але вибори селять у серці тривогу.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти.
У новий курс на старій кобилі
ми десь це вже чули, ми там "уже были".
Газ подешевшає від тьоті Юлі
і так 20 років, а в кишені дві дулі.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти.
Владімір також нині не тренд,
он у москалів є вже такий президент.
І як би не вийшло нам з вами на зло
із маленького Вовки велике *****.
Ви скажете: "а чого ти понтуєшся
А чого ти Вітька, не балотуєшся?"
А я відповім без усяких нюансів:
"третій Вітька буде зайвим романсом".
Так що, у нас знову, немає вибору?
Давайте обирати, якогось там л(п)ідера.
Не знаю, як вам, а як по мені,
у шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні.
Весняні циклони, ці клоуни
недолюстровані, перефарбовані
з вилами й косами на постаментах
голими й босими йдуть в президенти».
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Очень много, больше чем братья Ермаки берут за устройство на должность или откаты по НДС, или кэш от продажи масок за границу, началась весна, начали мелких предпринимателей сажать по пустякам.
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Или с нами наверное что-то не так, или с властью. За умственно отсталых народ воспринимают, за нарушение карантина от штраф от 17000 гривен. Без маски вышел, заплати 17000 гривен. А тут за три месяца коррупции аж на 14000 выявили.
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Я предлагаю антикоррупционные органы перевести на самоокупаемость: вот с тех денег что вернули пусть им платят зарплату. Зачем кормить бездельников?
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Тобто боротьба з корупцією не ведеться абсолютно. Не дивно, коли в презіках корупціонер, оточений корупціонерами, пропхнутий на посаду олігархом-корупціонером в "боротьбі нанайських хлопчиків" з іншим презіком-корупціонером.
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борьба с коррупцией шокирует своими масштабами..... в бой брошена вся авиация и танки.....
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А вы говорите , что жулики не любят государство Украина... Они обожают кормилицу Украину , ведь они всегда из нее забирают все , что им надо ... Поверьте им , когда при пении Гимна они прижимают руку к своему сердцу - это не лицемерие... Они любят государство Украина , правда ненавидят народ , который живет в этом государстве... За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 6561
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Слышен истерический хохот брата Ермака
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Это просто готовый номер для 95 квартала. Лысый, ставь в ближайший эфир!
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Нація, нездатна до державотворення. Амінь.
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увы, это всё чаще приходит в голову. Похоже, что-то с народом не так. 30 лет и всё по граблям.
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народа нет, есть население и там половина малоросов / советикусов / открытых врагов. Вот этот сброд и решил, что он победил ... результат как видим плачевен
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зеленобобуины,ауууу,отозвитесь,че еще не так ?
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пля, хотел свои пять копеек вставить, а тут уже всё сказанно
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Ну теперь коррупционеры поймут - меч правосудия покарает каждого,
кто посмеет жить нечестно.
Я думаю, это еще не конец, сумма может увеличиться до 15 тыс.
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ПреЗЕдент в курсе таких о)(уительных успехов???
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Цирк продолжается от ЗеБЕНИНЫХ телепузиков)
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Даже боюсь спрашивать, что можно было такого ценного конфисковать у коррупционера из "имущества и поступлений в иностранной валюте", чтоб набралась сумма аж в 950 грн????
ЧТО ЭТО БЫЛО????
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13334 грн 45 коп .......... И 45 копеек... Учтена каждая копеечка , молодцы !
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Інформація для тупих зебілов, та для лохів.
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Взять все да и поделить! Между НАБУ, САП, НАПК,СБУ - в виде зарплаты!
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тю, вы просто не поняли, уже нечего конфисковывать, т.к. не крадуть. За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 3568
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- Вова, ты дурак?
- А шо?
- Так вот же ш справка есть, из казначейства...
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Ну лучше бы молчали о такой сумме просто грустно от таких бездарей
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а скiльки за цей час потрачено бюджетних коштiв на таких спецiЯлiстiв-антикорупцiонерiв?

чи не дарма вони iдять свiй хлiб?
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Мдя,обмельчал нынче корруционер или борьба с ними...
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а тепер нехай всю зебiльна шобла живе лише на 10 вiдсоткiв вiд цієї суми.
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Ни хрена себе )). Деньжищи-то какие ))). Цельных 500 долларов США ))).
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Хотьбы казна выдержала , не треснула . Такая сумища туда вливается ,, кошмар . За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 2068 .
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А вот интересно , во сколько обошлось бюджету , трёхмесячное содержание всех этих НАБУ , и прочих БУ - БУ , принёсших бюджету страны такой неслыханный доход ? За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 299 .
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Ну вот, сразу видно, что СБУ и прочие дармоеды не спят... А пашут изо всех сил...
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зелений бонапарт та бєняпарт цю країну до цугундеру доведуть.
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а зарплаты и премии НАЗ(е)К , НА(е)БУ, САП, Ген.прокурора, АКСуда ? вот взять эти 14тыс и поделить им ВСЕМ на зарплату -что не делится то на премии.
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А у скільки обійшлися держбюджету антикорупційні органи за той самий період?
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Ефективність просто визначна! Мало того, що робітникам антикорупційних органів було виплачено загалом на пару порядків більше у вигляді зарплат та премій, а ще скільки народних грошей ці "органи" з'їли у вигляді оплати комунальних послуг, меблів, ремонтів у приміщеннях, транспортних засобів та пального, відряджень та т.і. Це жахливий, ганебний результат.
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Мне вот интересно это они так прикалываются или издеваются? Если бы это была цитата из 95 квартала то было бы смешно, но это же по правде отчет всех анти коррупционных служб и это уже совсем не смешно.
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Если разделить эту сумму на количество видосиков с задержанием очередного коррупционера, то выйдет, что например, работник СБУ берет ~200грн на лапу......
За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 645
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Несмішно...., За 200грн собі й лярвам машини преміум класу некупиш. На бензин невистачить...
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Досягнення !, Казкове За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 3212 Нам кримінальна банда влади стає в мільйон разів більше
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Вірю. Вони ж хабарі беруть в долларах, а в цій валюті звіту немає
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А доллар, не є національной валютою! На них не требо звертати уваги, ніякої ціності не мають!
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Пропоную ці 14тис. видати "слузі народу" Зеленському як премію за безпощадну боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади(може поділитись з Єрмаком, Нефьодовим та іншими борцями з корупцією).
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А мне понравился анекдот от 95-го!!!
А фото можно показать этих "коррупционеров"? Бабушки семечками торговали? Может, юзик и ермак долю отдали, что-бы не приставали?
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Пчелы потужно и самоотверженно борются с медом ...
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Надеюсь, не сильно надорвались когда сажали коррупционеров и изымали деньги. Скока стоить сейчас смарт среднего уровня? АААА. около 14.000 гривень. Смешно. Маленький наполеон на то и маленький, что до большого никогда не дорастет во всех смыслах этого слова, как бы не старался.
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У каждого коррупционера по 10 коп. конфисковали.
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Украина катится вниз по наклонной плоскости, экономика, суспильство в полном марабу! Год от года хуже и хуже. Вопрос лишь в том сколько это всё еще просуществует. 2 года или 5 лет? Что дальше? Я знаю, но не скажу, слишком печальный результат
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А как там, у вас на кацапстане? Что там, ваша моржовая ... хрюкает?
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Хорошо , что с такой работой , ничего не должны! А то скоро будем доплачивать коррупционерам официально!
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Так это уже! Юзик сказал, а писюнист Янелох одобрил: 600 тыщь баксов не меньше, с легавых каждого города, ежемесячно!
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Впечатляет!

Выплатить эту сумму 73%, и пусть себе ни в чем не отказывают.
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То все херня,главное за хождение без маски 17 тыс грн, один штраф бабушке торгующей на улице перекрывает всю работу антикоррупционного комитета за 3 месяца!
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А що? Хтось очікував іншого? Комон ви що зебіли? Порошенко цьго не робив, а він був з мозгами і хоча б для завнішнього світу міг продемонструвати эфективну бородьбу з корупцыею. А о це? Зе? Воно ж без мозгів! Що воно може?
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Хорошо, что напомнил про Порошенка! За весь 2018 год было конфисковано 140 тыс грв за год - это даже меньше, чем 14 тыс в месяц! По курсу - 5 тыс долларов! Это значит, что эти схемы воровства были, они и остались!

"В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции."
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Нічого дивного, аж дух забиває, від шалених темпів боротьби з корупцією.
А на штрафах за порушення карантину, дивись і бюджет виконають.
Клоун і група мавп в цирку - весело, клоун і зе-команда - сумно. Якарізниця, там і там клоун -рулить.
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Будет не удивительно, если у Шабунина и у других руководителей и активистов антикоррупционных организаций скоро будут появляться новые маетки, авто или золотые слитки в глубоких подвальчиках!
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Так из этих слитков фундамент залит в этих подвалах.
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14 тыс гривен, это бесспорная победа над коррупцией. Все коррупции в стране больше нет. Правда на содержание этих борцунов страна тратит миллиарды и не гривны а долларов, но это не важно, главное результат. А это полная и безоговорочная победа над коррупцией в отдельно взятой стране.
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а чого не 4,5 копійки?
Можна було б хоч до книги рекордів Гіннеса потрапити.
А так тільки до книг з розділу "НЕНАУКОВА ФАНТАСТИКА"
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Це що прикол? А скількі на зарплату вам пішло коштів з бюджету? Треба вас, падл..к на відсоток з конфіскованого переводити. Тоді і запрацюєте.
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