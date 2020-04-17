 Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"І сміх, і сльози… Та припиніть ви той "розгляд", відкличте ті "підозри" проти Тетяни Чорновол! Ну, неможливо це слухати і на це дивитися!" - написала вона.
Кондратюк наголосила, що "як свідчить новітня історія України - переслідування учасників Майдану - це підготовка до можливого нового Майдану!"
Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
А тепер ниєте?
На следующих выборах?
Вот это правильно сказано. В случае чего и никакой карантин не остановит.
Президент Володимир Зеленський назвав війну на Донбасі замороженим конфліктом і зазначив, що люди «втомлюються воювати», повідомляє 40ka.info.
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників, проклятих продажних ЗЕбілів - капітулянтів.....
17.04.2020, 10:10 • 1558 • 3
Як швидко промайнув рік! 19 квітня 2019-го відбулися незабутні президентські дебати на Олімпійському. Тепер, коли президент Зеленський уже рік має всю повноту влади - контролюючи й парламент, й уряд, і правоохоронні органи, я хочу адресувати йому його ж питання. Ті запитання, які він минулого року ставив Петрові Порошенку.
Щоб уникнути маніпуляцій, я просто вибрав десяток запитань Зеленського - і ставлю їх. А кожен хай сам вирішує, чи цей перший рік при владі був успішним, чи вдалося президентові чогось досягнути й виправити те, за що він критикував свого попередника.
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Отож, пане президенте, скажіть, будь ласка:
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити на 1500 гривень пенсії бодай місяць?
Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
Чому через шість років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам іще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Куди поділися наші карпатські ліси?
Чому не покарані прибічники Януковича?
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Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці й патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Коротке питання, на яке відповідь "так" чи "ні". Вам не соромно?
Наголошу ще раз, що це саме ваші питання, пане Зеленський. Я впевнений, що відповіді на них дуже цікавлять народ України.
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Андрій ЛЮБКА