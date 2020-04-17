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 Політика України
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Все про:ПР (1009) Чорновол Тетяна (184) Євромайдан (748) ДБР (1078) Кондратюк Олена (14)

 Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол

Віцеречниця Верховної Ради Олена Кондратюк публічно стала на захист Тетяни Чорновол, закликавши відкликати "підозри" проти неї.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"І сміх, і сльози… Та припиніть ви той "розгляд", відкличте ті "підозри" проти Тетяни Чорновол! Ну, неможливо це слухати і на це дивитися!" - написала вона.

Кондратюк наголосила, що "як свідчить новітня історія України - переслідування учасників Майдану - це підготовка до можливого нового Майдану!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол. ВIДЕО

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Відкличте ці підозри! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189758
 
   
 Топ коментарі
 
Татьяну Чорновил назначить руководителм ДБР или Генпрокурором! Пора запускать общественную волну в развитие этой идеи!
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Татьяну Чорновил назначить руководителм ДБР или Генпрокурором! Пора запускать общественную волну в развитие этой идеи!
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В ДБР назначати адвокаів Небесної сотні!
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Все прозрели ? Или опять будем будем делить на умных и дебилов ?
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Обязательно будем. История учит, что она ничему не учит.
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А кто-то удивлен, что практически никто в мире в новостях не написал "Президентом Украины стал дипломированный юрист Зеленский"? Журналисты всего мира дружно решили не отбирать хлеб у комиков.
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Он такой юрист, как вы- балерина. Наличие диплома из вуза, который он получил благодаря папе, ни коим образом не делает из него дипломированного юриста. Скорее он тупой членограй с корочкой об образовании, которого просто нет.
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"преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!".
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- І на роялі більше грати не зможете... Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 529
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Почему же? То, чем он играет ему не отрезали. Пока...
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Это уже на тему "Извините, мы Вам не тот аппендикс отрезали!"
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А оно у него,случайно само не отвалилось? А то уже год писюнист не играет,только видосики записывает.
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.. бачили курку, яка бігає з відрізанною головою? Якщо Зе відрізати голову, він з таким же успіхом, як зараз, буде керувати державою й надалі. Але на роялі виконае що хоч, та щей на замовлення.
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голову зеленому отрежте для облегчения
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Справу закрити. Чорновол в психлікарню.
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У Вас в слове "Венедиктова" 11 ошибок... Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 2300
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Мен1 б1льше подобаеться вар1ант :Беняд1ктова,або зеляд1ктова.
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Если есть основания в психликарню, то пока рано. Сначала может грохнуть судью и пару прокуроров, а потом можно и отдохнуть - "Совершеннолетний гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, признан судом недееспособным, и освобождается от наказания."
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Подобные эксцессы как бы подтверждением тезиса Кремля о "внутри украинском конфликте"? Это как бы, - опять это "как бы", - украинский политикум продолжает собирать доказательства в заведенное Кремлем дело о внутриукраинском конфликте, как единственной причине и оккупации, - фактически потери, - Крыма и ЛуганДона - суверенитета Украины над этими территориями. Да, внутренняя нестабильность в Украине, начиная с провозглашения независимости стала постоянной болезнью общества, государственности, которой и воспользовались, но все же необходимо понимать и пресекать действие разрушительного влияния на внутриполитические процессы из Кремля...
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ну, але ж ви, 73/43%-тні зебіли, по факту прогаласували за загострення цієї болячки; і за надання хремлю доступу її ятрити ще більше та більше.
А тепер ниєте?
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Не довели последний майдан до логического завершения,повыпускали на рашку ворьё и бандитов,по сливали за деньги дела против них,вот теперь и расплачиваются те,благодаря кому пришла прошлая власть! Надо было этой Черновил и другим активистам не целоваться с петей и сеней сидя у них во фракции,а пиз...ть их ногами,за то что они использовали людей тупо ради собственной наживы !
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Тільки назови ,документально підтверджені , факти наживи Порошенко і Яценюка. НЕМАЄ таких фактів,риють вже рік і нічого не придумають. А ви платні боти. та вороги України вже шість років обливаєте брудом,Президента, який спасав Україну, в т. ч. і особистими коштами. Ви брехлива мерзота.
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ну хто ж документально підтвердить ,якщо зелені осідлали тіж потоки , це всерівно як відрубати руки ,які нічого не крали
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Ні, просто вона не хоче після нового Майдану тікати в Ростов, а хоче залишитись в української політіці.
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А когда будет новый?
На следующих выборах?
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Как только твои хозяева перегнут палку до критической точки. Осталось совсем мало...
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Ты думаешь это весело? В случае Майдана у тебя и всех остальных будет два варианта на выбор: Ты по мобилизации воюешь за Украину, или вступаешь в ряды орков денере и воюешь против. Смешного будет мало. Поэтому, лучше будет, если Вовочка одумается и прогонит всех кремлядей-шептунов в его окружении, а так же их ставленников. Но, он на столько тупой, что этого сейчас не сделает. Разве что после того, как увидит стотысячную толпу разъяренных людей на Майдане. И то не факт. Овощ до последнего тупил. Этот ни чем не умнее. Даже тупее.
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Як кажуть у нас в Одесі: одной попой на два базара. Але те що підтримала Тетяну - це добрий знак.
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**преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!


Вот это правильно сказано. В случае чего и никакой карантин не остановит.
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Вот тут и парадокс! С одной стороны пора делать, а с другой, получим #уйло как минимум в Харькове, Одессе, Херсоне, Днепре, Запорожье... Выходит эту зеленую гниду еще будем сами защищать, что бы не повесели на каштиане в центре. .
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Вся работа зе явно стала очевидно носить про российский характер с сентября месяца. Только слепому не было видно. Дело против Тани - это один отрывок из действий президента. Пока для меня остаётся не понятно: то-ли втащить в аля таёжный союз наподобее ссср,то-ли полностью сдать Украину,то-ли привести Украину к экономической пропасти,для интересов толстосумов и обворовывать жестоко народ с помощью росийского бабла. Хремляди,который представляет шовинисткий и притом рабский народ,первоочередной задачей в её интересах является поставить Украину в экономическую зависимость от неё. Сегодня Чорновил,как-то решится, но завтра будет что-то другое и так далее ещё на протяжение 4-х лет или до тех пор пока народ не устанет и не возникнет революционная ситуация.
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Ну,помните,как Богдан говорил Бубочке,что до Нового года поработаем и все.Но что то не срослось,наверное в цене не сторговались?
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Да всех жителей страны просто убьют только потому, что мы украинцы. Все пострадают...
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Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 1492
Президент Володимир Зеленський назвав війну на Донбасі замороженим конфліктом і зазначив, що люди «втомлюються воювати», повідомляє 40ka.info.
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників, проклятих продажних ЗЕбілів - капітулянтів.....
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За останні роки виплекана нова порода суддівсько-прокурворсько-слідчого працівника: тупого безпринципного хабарника, який готовий виконати будь-яке брудне замовлення, аби давали красти.
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Зеленському саме час відповісти на запитання, які він торік ставив Порошенкові
17.04.2020, 10:10 • 1558 • 3

Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 7036
Як швидко промайнув рік! 19 квітня 2019-го відбулися незабутні президентські дебати на Олімпійському. Тепер, коли президент Зеленський уже рік має всю повноту влади - контролюючи й парламент, й уряд, і правоохоронні органи, я хочу адресувати йому його ж питання. Ті запитання, які він минулого року ставив Петрові Порошенку.
Щоб уникнути маніпуляцій, я просто вибрав десяток запитань Зеленського - і ставлю їх. А кожен хай сам вирішує, чи цей перший рік при владі був успішним, чи вдалося президентові чогось досягнути й виправити те, за що він критикував свого попередника.
Читайте також: Роби як Путін: Зеленський бере майданівців у заручники
Отож, пане президенте, скажіть, будь ласка:
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити на 1500 гривень пенсії бодай місяць?
Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
Чому через шість років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам іще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Куди поділися наші карпатські ліси?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Читайте також: Портников пояснив, що має на меті арешт Чорновол
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці й патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Коротке питання, на яке відповідь "так" чи "ні". Вам не соромно?
Наголошу ще раз, що це саме ваші питання, пане Зеленський. Я впевнений, що відповіді на них дуже цікавлять народ України.
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Андрій ЛЮБКА
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Только не далёким нужен его отчёт или подстрекателям или не умеющим и не желающим ппрезновать свои ошибки. Главное дайте отчёт о содеяном в выборе своего голосования.Он только следствие ваших хотелок. Думай Те
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Ничего они Чорновол не сделают, даже если она кого-нибудь укусит или вилкой ткнёт. У неё есть справка, можно сказать броня.
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И тебе ничего нельзя сделать. Проаели в твою дурку бесплатный вайфай и клепаешь втихаря от доктора.
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Докатилась Украина до самого дна,психически больная Черновол символ майдана.У Кондратюк тоже крыша поехала.Напрашивается вывод,какой символ,такой и майдан.Еще вылезли символы-Парубий,Яценюк,Порошенко и прочая нечисть.Украине долго придется лечиться от этих символов майдана.
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Ви так сміливо ставите діагнози... Може, з Вами щось не так?
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т е поджигать здания. палить людей заживо приветствуется. Кто эта любительница экстрима
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