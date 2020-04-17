 Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у святкові дні в столиці буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема біля храмів.

"Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами, публічні місця і зони відпочинку", - розповів Кличко.

Крім того, мер повідомив, що від завтра буде обмежено доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - із дотриманням норм, встановлених на час карантину.

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