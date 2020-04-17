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 Київські новини, Суспільство
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 Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виняток стосується тільки поховань - із дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у святкові дні в столиці буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема біля храмів.

"Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами, публічні місця і зони відпочинку", - розповів Кличко.

Крім того, мер повідомив, що від завтра буде обмежено доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - із дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 705 хворих, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189753
 
 
 Топ коментарі
 
по 1 человеку на полтора квадратных метра
как в супермаркете
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Треба запретити бокс.По перше не соблюдається дистанція 2 метра,а по друге не буде в світі дебілів. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2353
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кстати очень умное предложение! Котов и собак ведь стерилизуют, а чего б зебилов не стерилизовать?!
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по 1 человеку на полтора квадратных метра
как в супермаркете
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педаля от себя добавляет дурантина... С завтрашнего дня будет ограничен доступ на кладбища в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 5047когда начнём жрать запрещать?
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..та Ви в Лавру на Великодень, поцілуйтеся з служителями , посвяткуйте, то тоді й на кладовище пустять. Може й привезуть з пошаною. А питання за ЖРАТЬ дуже доречне. Боїтесь що гадити буде нічим?
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Всё правильно . Филатов накопал 600 ямок , многие напрягли то , что смогли напрячь .
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Сегодня, на въезде в Киев, при прохождении температурного контроля катафалка, в гробу был обнаружен граф Дракула.
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Вполне возможно, ведь он уже в преклонном возрасте - лёгкая добыча для коронавируса
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Скоро після цих пожеж на цвинтарі Києва привезуть багато мертвих. Слава зевладі!
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кстати очень умное предложение! Котов и собак ведь стерилизуют, а чего б зебилов не стерилизовать?!
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умные и так это не делают, так как понимают что вырастить ребёнка у нас в стране- испытание.
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Вон в Лавре попы потрахались,а вот родить не успели.
Крашанка им в жопу. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2935
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Он месячные запретит, я его хорошо знаю
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Треба запретити бокс.По перше не соблюдається дистанція 2 метра,а по друге не буде в світі дебілів. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2353
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А как же контуженный Усик?Как же он харчеваться будет?
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даун, ты в курсе, что после отключения от аппарата ИВЛ выживает меньше 20% пациентов с ковид19? в Украине из таких пока что не выжил никто
в Европе и США уже массово отказались от ИВЛ при диагнозе ковид19
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Він не кретин а мразота, яка робить те що їй наказують
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если человек верит властям в ковид и деда бабая - то это навсегда

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