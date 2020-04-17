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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1974) прокуратура (2142) СБУ (5519) найманці РФ (1057)

 Прокуратура встановила чотирьох найманців РФ, підозрюваних у вбивстві двох військовослужбовців СБУ в 2018 році

Прокуратура Луганської області встановила чотирьох учасників незаконного збройного формування РФ в Луганській області, дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України в 2018 році. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури в Луганській області.

"За процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчі 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях встановили учасників незаконного збройного формування РФ в Луганській області, злочинні дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України 26 травня 2018 року в с. Жолобок Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що за даними слідства, особа, яка надала наказ відкрити вогонь по позиціях Збройних Сил України - командир батальйону 4-ї окремої механізованої бригади так званої "народної міліції "ЛНР". В результаті обстрілу підлеглими йому бойовиками із застосуванням стрілецької зброї та автоматичного гранатомета двоє співробітників спецслужби України загинули, ще двоє отримали вогнепальні осколкові поранення.

"Командиру незаконного збройного формування РФ в Луганській області та ще трьом фігурантам у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей та участі у діяльності терористичної організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних осіб", - зазначено в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189752
 
 
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Оно, конечно, по закону, но как этим уродам "сообщили о подозрении", если "принимают меры к розыску"?
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Добре, що тепер їх розшукують, хоча надії знайти нема.
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Хай попробують кордон лугандонії перетнути. Навіть кацапи їх видавати скоро почнуть
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их надо тихо отстреливать, а не высувати пидозры....
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Вони не здатні притягнути терористів до відповідальності або ліквідувати їх за вбивства українців, вони можуть тільки переслідувати ПАТРІОТІВ, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ.
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Где фамилии этих уродов и подтверждение что они подданные орды?
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*****, дармоеды и ворюги прокурорские, изображают деятельность... был у нас в Приморской прокуратуре Гюндуз Мамедов - пробы негде ставить - так нынче он "прокурор Крыма"! 15 прокуроров в подчинении! И эти захребетники не 10 косарей гривен зряплаты имеют, а мало-мало больше! Вот и эти прокурворы Луганщины изображают кипучую деятельность!
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Информация в стиле президента и его офиса.Обмен,а списков нет,минские переговоры,а народ не достаточно информирован и вообще перечислять и перечислять. Естественный вопрос возникает.Как можно сообщить о подозрении без задержания,ведь им даётся шанс уйти на дно.Дело архи важное и главными исполнителями есть работники СБУ. Прокуратура только после передачи дела в суд и иногда факту своего действия ,должна информировать общество. Как-то выглядит не профессионально.И главное таких не в коем случае не обменивать до суда.А если от общества,что- то скрывается или не договаривается властью,то значение такого сверх важного дела принижается.
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