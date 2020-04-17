 61 підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 705 хворих, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них - 7 медиків. Всього в Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

За словами Кличка, захворіли: 31 жінка віком від 20 до 97 років, а також 28 чоловіків - від 19 до 71 року.

Крім того, захворіли два хлопчики по 12 років.

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У Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання. У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Вилікувалися від коронавірусу в столиці на сьогодні 30 осіб", - зазначив мер столиці