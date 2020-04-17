 Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в своєму Telegram-каналі.
"Наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в МОЗ, щоб уникнути негативних наслідків, громадянам слід дотримуватися правил, які збережуть їхнє здоров’я.
"У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря", - додали в МОЗ.
все нормально написали, правда звучит как в совке: граждане совка, дефицита спичек не будет(и все такие бросаются покупать спички)
And fire in the sky
- Поздравляю, сэр
кияни немало заощадять на цигарках;
ВЕЛИКОДНЯ ХАЛЯВА