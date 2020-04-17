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 Київські новини, Суспільство
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 Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ

Смог, що утворився в Києві та області через горіння сухостою, не становить хімічної та радіологічної загрози для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в своєму Telegram-каналі.

"Наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили в МОЗ, щоб уникнути негативних наслідків, громадянам слід дотримуватися правил, які збережуть їхнє здоров’я.

"У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря", - додали в МОЗ.

Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189748
 
 
 Топ коментарі
 
Те, що допустила влада з цими пожежами є катастрофою для Києва, особливо під час епідемії короновірусу. Треба розуміти, що ми матимемо збільшену кількість хворих, які не витримають таке забруднене повітря. Влада повинна відповідати за свої недолугі дії!
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Зробив супутникову анімацію поширення диму (на зараз)
Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6430

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смог не несет химической и радиологической угрозы, но это не точно))
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Ну от наскільки я не довіряю владі, то тут схильний вірити - шкода від самого смогу, диму і пилу. І велика.
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"не несёт угрозы, но может вызвать" Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3037 сегодня "мастера прозы" прям соревнуются
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нё несет угрозы рака, но может вызвать интеллигентное покашливание и болибашка.
все нормально написали, правда звучит как в совке: граждане совка, дефицита спичек не будет(и все такие бросаются покупать спички)
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Еще немного и нас будут уверять, что радиоактивное облако с гарью пожарищ не вредно, а даже полезно; что нам очень повезло, что во время карантина гарь, дым, копоть и песчаные бури. Ложь - орудие кривых рож из Кривого Рога.
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Те, що допустила влада з цими пожежами є катастрофою для Києва, особливо під час епідемії короновірусу. Треба розуміти, що ми матимемо збільшену кількість хворих, які не витримають таке забруднене повітря. Влада повинна відповідати за свої недолугі дії!
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Завжди треба шукати і позитивні наслідки. Ну, наприклад, ковід теж боїться диму.)
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Керівників лісових господарств треба посадити із конфіскацією майна за пожежі. Вони крали та продавали ліси на мільйони а не змогли тупо переорати смуги між квадратами лісу, щоб пожежі не могли поширюватись на сусідні ділянки. Думаю, що вони самі і організували пожежі, щоб потім списати як сухостій продати горілий ліc.
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Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний - например, лучевую болезнь.
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"Наше лекарство наиболее эффективно при приеме его пациентами в возрасте до 45 лет, однако совершенно не теряет своей эффективности если его принимают пациенты старше."
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Ждём новость о том как фонд Порошенко передал в пожарные части Киева 30000 вогнегасныкив и 2 тонны гречки
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забуті рецепти із далекого 1986 - треба випити зовсім трошки червоного вина
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Зробив супутникову анімацію поширення диму (на зараз)
Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6430

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тю, та це ж кошерний смог!
кияни немало заощадять на цигарках;

ВЕЛИКОДНЯ ХАЛЯВА
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владімір, чючєло, коли пожар тушить будеш?
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именно поэтому зелупер свалил из Киева))) не захотел дышать полезной гарью от сжигания радиоактивных дров
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З Чорнобильської зони на Київ вітер почне дмухнути після Пасхи.
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Зеленський виявився напищеним дегенератом!
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вирусня с короной как раз и добивает тех, в кого легкие больны...вот и весь хрен ,не исключена и рашистская диверсия
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По мнению Минздрава это очень даже полезный смог для биомассы..
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Смог не несет химической и радиологической угрозы, он даже полезен и почти не растворяет резиновую подошву обуви химзащиты.
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Дуже коорисний, доки не відкините копита Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2013
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