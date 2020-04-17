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 Політика України
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 Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона

Зокрема, фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на купівлю для Дніпра 10 апаратів ШВЛ американського виробництва.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Компанія ІНТЕРПАЙП придбала для міських лікарень (в тому числі і лікарні швидкої допомоги) медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та витратні матеріали, антисептики і безконтактні термометри на загальну суму 31,4 млн грн. (Це саме для Дніпра, а ще є закупівлі для області і всієї країни). Також фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на купівлю для міста 10 апаратів ШВЛ американського виробництва. Окрема подяка Якову Наумовичу Костянтинівському і депутату міськради Тетяни Каптєловій", - розповів Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля апаратів ШВЛ, перепрофілювання лікарень, безкоштовні продуктові набори та освячені паски, - Філатов про боротьбу з коронавірусом у Дніпрі

Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189747
 
 
 Топ коментарі
 
Передает большой привет
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А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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Гаспада, я тоже хочу чтобы мне подарили завод, а я буду создавать image мэцэнат, спонсор и Мать Тереза (три в одном).
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Как изменился этот мир, гречка уже не актуальна.
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А что купил и передал больницам, врачам "патриот и меценат" Беня?
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Беня нищий рядом с ними , но сидеть они должны все.
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Вы плохо информированы.
Пинчук и Беня находятся рядом в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Форбс.
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А пианист наворованным делиться не торопится -Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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Вот только одна новость из многих подобных.

30 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка відправлено до лікарень по всій Україні.

https://censor.net.ua/ua/news/3189717/30*************************************************************************************
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Благодарить олигархов и политиков за помощь, это все равно, что благодарить банкомат за выдачу своей же зарплаты.
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ограбили на миллиарды долларов, а купили на 1 миллион
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А когда напишут про серьезные взносы наших шоуменов, включая главного, ведь люди далеко не бедные.
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спздив на мільярд, "подарив" на міліон. і це називається пінчук-днєпру.
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