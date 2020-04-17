 Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Компанія ІНТЕРПАЙП придбала для міських лікарень (в тому числі і лікарні швидкої допомоги) медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та витратні матеріали, антисептики і безконтактні термометри на загальну суму 31,4 млн грн. (Це саме для Дніпра, а ще є закупівлі для області і всієї країни). Також фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на купівлю для міста 10 апаратів ШВЛ американського виробництва. Окрема подяка Якову Наумовичу Костянтинівському і депутату міськради Тетяни Каптєловій", - розповів Філатов.
Пинчук и Беня находятся рядом в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Форбс.
30 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка відправлено до лікарень по всій Україні.
https://censor.net.ua/ua/news/3189717/30*************************************************************************************