 Закупівля апаратів ШВЛ, перепрофілювання лікарень, безкоштовні продуктові набори та освячені паски, - Філатов про боротьбу з коронавірусом у Дніпрі

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ. (Подаємо допис мовою оригіналу)

"Традиционный еженедельный отчёт о том, что городская власть делает для противостояния эпидемии в Днепре.

Хочу начать с главного. Город живет, город не впал в оцепенение.

Когда многие из вас выйдут из своих квартир, то будут удивлены чистоте, порядку и большому количеству сделанных работ.

1. Продолжаются ремонты дорог, в первую очередь, внутриквартальных. Дворы готовы уже на 20 адресах. В ближайшее время, после окончания работ на Универсальной, строительная техника перейдет во дворы на соседних улицах.

Заканчивается ремонт улицы Космонавта Волкова и дворов на улице Гладкова.

Со следующей недели приступаем также к ремонту одного из основных проездов на жилмассиве Мирный – улицы Адмиральской.

Кроме того, по городу восстанавливается уличное освещение, чистятся дождеприемники, наносится дорожная разметка, устанавливаются антивандальные люки.

Продолжается установка почти четырехкилометрового колесоотбойного бруса от ул. Космической до Мерефо-Херсонского моста.

Также на финишной прямой капитальный ремонт теперь уже пешеходной улицы Короленко.

Закончены ремонты крыш в домах по улицам: Суворова, 29А, Староказацкая, 9, Воскресенская, 27, бульвар Батальона "Днепр", 1А, Шмидта, 9, Пастера, 12, 16, Караваева, 62, 35, Новошкольная, 78, 76, Строителей, 5Б, просп. Героев, 18А, 12 (подъезды 3 и 4), 18, В. Мерзленко, 5, Боброва, 28, Громова, 3, Грушевского, 20, просп. Слобожанский, 87

Также капитальный ремонт и замена лифтов сделаны по адресам: ж/м Тополь-1, 18, корп. 3, подъезд 1, ул. Осенняя, 13Б (подъезд 2), 13 (подъезд 4).

Новые подъемники установили в зданиях больниц на улицах Философская, 62, Шмидта, 26.

После того, как на период карантина остановили метро, в тоннеле подземки отремонтировали один из стрелочных переводов, который давно нуждался в капитальном ремонте. Управились за три дня, в то время как при оживленном трафике на это ушел бы месяц.

Пока дети не посещают занятия, в восемнадцати учебных заведениях продолжаются капитальные ремонты столовых, крыш и спортзалов. Речь идет о школах №№ 137, 99, 139, 147, 138, 143, 67, 135, 96, 46, 130, 39, 15, 88, 118, 121, 76 и детском саду № 164.

Продолжается капитальный ремонт спортивной школы №3.

2. Сегодня, я и Геннадий Корбан передаем в областной лабораторный центр новейшую американскую лабораторию ПЦР-тестов, купленную за личные деньги. Достоверное исследование на коронавирус смогут проходить ещё около ста человек в сутки.

3. В городе запустили четыре мобильные бригады по забору анализов на COVID-19. При необходимости их количество будет увеличено. Доктора оснащены всеми средствами защиты и объезжают потенциально заражённых по специальному алгоритму, утверждённому горздравом.

Если у вас есть подозрение, то звоните семейному врачу! Тот примет решение и перенаправит информацию дальше.

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4. В основной опорной инфекционной 21-й больнице в палатах на трех этажах сделаны ремонты, а также по всему отделению №3 установлены бойлеры, душевые боксы, новая сантехника, пленочные барьеры в тамбурах и лампы для кварцевания в палатах.

За волонтерские средства в здании больницы установили также дезинфекционную станцию. Необходимыми средствами защиты оборудуют также морг.

Также к ремонту больницы "всем миром" хочет присоединится оппозиция в горсовете, а именно партия "Громадська Сила". Мы рады приветствовать коллег и лично Загида Геннадьевича и будем благодарны любой помощи.

Выяснять отношения будем после эпидемии.

5. Мы готовимся к разным сценариям, в том числе худшему. Поэтому городская больница №8 находится в процессе перепрофилирования под прием больных коронавирусом. В ее помещении сделали необходимое зонирование территории, устанавливают системы обеззараживания стоков и бесперебойной подачи электричества. Все находившиеся здесь отделения будут работать на базе 4-й больницы.

После перепрофилирования 8-й больницы, соответствующие работы начнутся в 16-й.

6. Компания ИНТЕРПАЙП приобрела для городских больниц (в том числе и больныцы скорой помощи) медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, антисептики и бесконтактные термометры на общую сумму 31,4 млн грн. ( это именно для Днепра, а ещё есть закупки для области и всей страны ). Также фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для города 10 аппаратов ШВЛ американского производства.

Отдельная благодарность Якову Наумовичу Константиновскому и депутату горсовета Татьяне Каптеловой.

7. В городе создан штаб волонтеров. Штаб координирует всех, кто хочет помочь городским врачам – от простых людей до владельцев крупных бизнесов.

Благодаря взаимодействию с платформой "Бизнес Днепра vs СOVID-19" для больниц были дополнительно закуплены: кислородные станция и концентратор, средства индивидуальной защиты, расходные материалы.

Координаторы штаба – Юлія Дмитрова, Максим Музыка, Олександр Буйволюк

Больше информации здесь: http://vbase.dp.ua/, https://www.facebook.com/vbase.dp.ua.

Телефоны: +38 (068) 563 42 64, +38 (068) 055 44 84.

Платформа "Бізнес Дніпра vs СOVID-19": https://www.facebook.com/dniprosave/, https://www.dpvscovid.org/.

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8. Отдельная благодарность ресторану SOHO, пиццерии First wave, компании "Биола" за организацию питания и питьевой воды для медицинских работников. За адекватную политику скидок спасибо торговой сети "Эпицентр", а также сети АЗС Sky, которая обеспечивает топливом автомобили врачей и волонтеров.

9. К светлому празднику Пасхи горожанам наиболее незащищенных категорий на дом будет доставлено 38 тыс. уже освященных куличей. Бесплатно. Это – наша социальная инициатива, которую поддержали предприниматели. Ни копейки бюджетных средств потрачено не было.

Еще раз обращаюсь ко всем жителям города: пожалуйста, оставайтесь дома. Господь услышит ваши искренние молитвы, где бы вы не находились.

10. Почти 11,5 тыс. одиноких стариков получили наборы продуктов первой необходимости и медикаментов. Благодаря помощи волонтеров, работникам соцзащиты предпринимателям, компаниям ИНТЕРПАЙП, Rozetka, "Нова пошта", фонду "Життєлюб", депутатам горсовета, курсантам Днепропетровского государственного университета внутренних дел, добровольцам "АЗОВа", "Айдара", УДА, главам районов мы фактически закрыли первый круг потребности всех одиноких пожилых людей. К бесплатному обеспечению людей продуктовыми пакетами присоединились уже две крупные сети супермаркетов – Сильпо и АТБ.

11. Больше 3 тысяч людей категории 60+ и те, кто из-за карантина попал в кризисную ситуацию, также получают продукты первой необходимости. Все заявки на горячую линию горсовета обрабатываются в индивидуальном порядке.

12. Соцработникам выдано 8 тысяч флаконов антисептиков. Город также передал дезинфицирующие средства личному составу патрульной полиции.

13. Предприятие "ТОВ Менделеев Лаб" передало работникам социальной службы и коммунальщикам для ОСББ почти 2,5 тонны дезинфицирующего средства, а также 876 флаконов жидкого мыла.

Ребята, спасибо!

14. Компания "Vadafone" уже предоставила медикам скидку на услуги мобильной связи. Совсем скоро, по договорённости с городскими властями, такая скидка будет предоставлена другими операторами.

15. По решению комиссии ТЭБЧС в пасхальные выходные транспорт будет перевозить только тех работников критической инфраструктуры, у которых есть соответствующие справки с подтверждением необходимости выхода на работу. Даже если у вас есть спецпропуск, вы не сможете ехать в общественном транспорте по личным делам на праздники.

В дальнейшем будет разработан отдельный механизм, регулирования перевозок в выходные дни. Еще раз: мы все должны оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

За последние пару дней было зафиксировано уже около десятка случаев, когда по спецпропускам пытались проехать совершенно другие люди. Предупреждаем, что те кто попытаются проехать по чужому спецпропуску, получат штраф от 17 тыс грн и БЕЗВОЗВРАТНОЕ изъятие билета.

16. С сегодняшнего дня по просьбам врачей возобновили работу специального троллейбусного маршрута №10.

Также за прошедшую неделю город получил восемь новых тролейбусов Днепр Т203, приобретённых по программе ЕБРР.

Все машины – низкопольные, оборудованы кондиционерами и видеорегистраторами, большинство может работать в режиме автономного хода до 1 км. Шесть новых троллейбусов уже на городских маршрутах.

17. Продолжается регулярная дезинфекция входных групп, первых этажей и кабин лифтов в многоквартирных домах. Обработано почти 6,2 тыс подъездов. Также в общежитиях, которые на балансе горсовета, обеззараживают общие кухни и санузлы.

Для ОСББ город приобрел и выдал 40 механических дезинфекторов (главы объединений, которые не пришли за устройствами, - поторопитесь).

18. Кроме онлайн-уроков для школьников, на дистанционное обучение перешли также слушатели муниципального проекта "Університет Третього віку". Сейчас уроки включают направления: правоведения, агрономии, психологии. В формате видеоконференций также проходят занятия по английскому языку. В дальнейшем список дисциплин будет расширен.

Посмотреть видео-уроки все желающие могут на канале "Днепр ТВ" и их YouTube. После завершения общегосударственного карантина онлайн-площадка обучения продолжит работать – чтобы те, кто физически не могут посещать занятия, могли получать новые знания на дому.

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19. На ближайшую сессию горсовета, в следующую среду, по инициативе городского головы выносится решение о предоставлении 10 000 семей многодетных и малоимущих выплаты материальной помощи. Также по программе "Муниципальная няня" будет проведена выплата для 260 семей медиков и полицейских. Следите за информацией на сайте городского совета.

Остаёмся дома.

Остаёмся людьми", - рассказал Филатов.





























