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 Київські новини, Суспільство
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 У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19

16 студентів і 3 викладачі Київської духовної академії УПЦ МП заразилися коронавірусом. Усі вони перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє духовна академія, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня близько 21:00 Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня.

Усі ці 19 осіб на цей момент перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.

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У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189744
 
 
 Топ коментарі
 
Занадто активно "місили глину"..?
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в Бога таки є справедливе відчуття гумору! Хто більше кричав що ніякого вірусу не має.. по їх версії корона вірус є покарання за гомосексуалізм, і так всі братія ))) То вони що всі там жарять один одного?!
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где больше всего грешат ...омосятиной, там больше всего болеют У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6944
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А не треба було злигуватись з КГБ, бо ця організація - марксисти-леніністи, атеїсти і богоборці.
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в Бога таки є справедливе відчуття гумору! Хто більше кричав що ніякого вірусу не має.. по їх версії корона вірус є покарання за гомосексуалізм, і так всі братія ))) То вони що всі там жарять один одного?!
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Ваш допис говорить що в поширені вірусу винні церкви!
В пожежах також?
Чому не євреї? Завжди вони були крайніми, а тепер виновними церкву роблять!
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Нахрен закрыть всё недоМП в стране.Распространителей вируса.
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Актуалізується вислів: якщо Господь хоче покарати - він забирає розум.
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УПЦ МП собирается по заданию РПЦ совершить в Украине массовый террористический акт по заражению людей коронавирусом!!! Нужно закрыть все их кубла распространения коронавируса! Потому что они хотят тут устроить настоящий ад! Всех русских агентов переодетых в рясы арестовать срочно! УПЦ МП должна прекратить свое существование!!!
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Сказал Филарет что всё от однополой любви... кто знает, может в РПЦ так же как в шоубизнесе все назначения "через постель" происходят
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памятник героям шипки!!!! ) они все так любили друг дружку. а "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя" ))))
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Вы правы: в этой самой КДСиА постоянно насаждается мысль о несостоятельности Украины как государства, зато в почете идеи "третьего Рима", "русского мира", "единства братских народов", словом, хороший резерв кадров для ФСБ.
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Люди добрі , підкажіть будь ласка , де на картинці Господь , а де його слуга ? Господь справа чи зліва ? У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 367.
У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8530 .
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А как вам гардеробные этих "монахов", в которых - сотни (!) митр (шапка на голове), десятки посохов; за сотни облачений (все разного цвета по богослужебным требованиям), ну и вридачу, квартиры (в Киеве, часто в элитных домах), загородные "хатынки", есть митрополиты УПЦ МП имеющие, нет, не Мерседес, не Майбах (это уже норма), а самолет! Вы не ошиблись: самолет. Потому до карантина так часто удавалось им летать в Европу "в паломническим поездки", а заодно проведать свои квартирки в Испании и Италии, ну и положить в западный банк "на старость".
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У меня есть знакомые священники, закончившие КДСиА, потому знаю, про быт, условия в этой Лавре. Не лучше, чем казарма на 30-40 человек. Ограниченность места, отсутствие замкнутого пространства, отсутствие условий гигиенических процедур... И одновременно, роскошь условий, отличное питание в индивидуальных кухнях архиереев. И да - приставания к молодым и красивым юношам со стороны "наставников". Потому интернет дает так много информации на запрос: "голубое лобби РПЦ".
Во всем есть духовная природа, как и в том, что к-вирус косит "духоносцев" из УПЦ МП начиная с жизнелюба и мужелюба владыки Павла.
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В геене огненной отпетые преступники будут стоять на плечах епископов! У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5704
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"Дно ада усеяно архиерейскими ризами", по выражению одного действительно святого человека. Он уже тогда предупреждал.
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Поговорка: на Бога надейся, а сам не плошай.
ЕВАНГЕЛИЕ: НЕ ИСКУШАЙ !!!(это не я сказал).
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