 У МОН мають займатися підвищенням якості освіти, а кредитні кошти - прерогатива Мінфіну та Мінекономіки, - експерт Гаврилечко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив у коментарях журналістам кандидат наук державного управління, економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи слова заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного про те, що в останні місяці у відомстві працюють над отриманням пільгового кредиту від Світового банку, вважаючи це життєво важливим.

"Сама назва Міністерства говорить про те, що там мають займатися підвищенням якості науки та освіти, а не "переробляти" або "освоювати" грантові та кредитні кошти. Про кредити мають турбуватися у Мінфіні й Мінекономіки", - вважає експерт.

Однак, зазначає він, ми постійно чуємо заяви керівництва Міносвіти, про гроші, і набагато рідше про те, над чим вони працюють, які розробляють програми, що буде робитися для підвищення якості освіти, як узгоджуються шкільні програми з тим, що студенти будуть вивчати у вищій школі. І це не дивно: ми маємо справу з командою колишнього прем'єра Олексія Гончарука, яка перейшла в новий уряд, - це повністю вихідці з грантового середовища і вони міркують на теми, які їм найближчі, - гранти та кредити.

"Результат такого підходу продемонстрували телеуроки, де вчителі спокійно поміщають білих ведмедів на Південний полюс, Івана Грозного відправляють на війну з "ліванським орденом", а Австралію в них омиває Атлантичний океан", - наголосив Гаврилечко.

Експерт застеріг від комерціалізації науки, яку може спричинити використання кредитних коштів. "Гранти і кредити – абсолютно різні речі. Гранти – це безоплатна допомога надається ученим. А кредитні гроші, які міністерство збирається "перетравлювати", потрібно віддавати коштом бюджету. До того ж отримані кредити (а МОН - не бізнес-організація, а центральний орган виконавчої влади) – це можливе підґрунтя для зростання вартості навчання на комерційних відділеннях державних вишів", - вважає він.

Як писало РБК-Україна, в ухвалених парламентом змінах до закону про бюджет на 2020 рік, крім захищених статей видатків, таких як заробітні плати і стипендії, збережено 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень.

Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний зазначає, що Міністерство прагне швидше завершити формальні процедури і протягом 2020 року підписати документи для отримання кредитних коштів від Світового банку.

Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються коштом державного бюджету, добровільних внесків, зокрема й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного ексміністром освіти та ексректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інною Совсун на грантові гроші.