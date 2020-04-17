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 Політика України
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Все про:Зеленський (5086) карантин (3046) СБУ (5519) Шустер (214) коронавірус (2593) Шайтанов (13)

 "Що нас чекає завтра?": На "Свободі слова Савіка Шустера", за участю Зеленського, обговорять наслідки карантину для економіки і справу шпигуна ФСБ РФ Шайтанова

Сьогодні, 17 квітня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", що виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть з Президентом України Володимиром Зеленським про те, чого очікувати українцям вже в найближчому майбутньому у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" з’ясовуватимуть, які заходи плануються в Україні на Великдень та чи планує українська влада продовжувати карантин. Що буде з економікою країни? На яку підтримку можуть розраховувати бізнес та люди, що залишились без роботи?

Також говоритимуть про те, як серед високопосадовців СБУ міг опинитися шпигун, хто був його куратором та які плани він мав реалізувати на території України.

Гостями випуску стануть Володимир Зеленський, Президент України; Віталій Кличко, міський голова Києва; Андрій Садовий, міський голова Львова; Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя; Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005); Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, заступник голови СБУ (2007); Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна" та представники Української Православної Церкви, Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189740
 
 
 Топ коментарі
 
Гнилая передача , гнилой шустрый .
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а Петр Алексеевич будет?
комуто же надо острым словом ставить на место зеленую хунту
а заоодно и ведущего
я бы на месте Петра завалил посреди эфира без приглашения как он умеет
чтобы все просто обосрались
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Сейчас твой пост будет удален. А может мой..
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Это уже давно сборище кретинов, за редким исключением.
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нужны конспирологические страшилки товарища Шустера
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постараюсь к 21.00 накидаться
что бы поржать
как перед дебатами на стадионе год назад
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Я заранее знаю, что моих нервов не хватит смотреть на это. Опять очередной херни наговорит для быдломассы типа "какая разница", "диджитализация"....
Лучше завтра посмотрю как его блогеры на молекулы разбирать будут. Уже в предвкушении
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бубочка будет один чтоб неудобных вопросов не задавали
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Зеленського треба на вулиці Києва, щоб зрозумів яке зараз повітря!
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Про Киев, они не забывают и целенаправленно по 1+1, полощут кишки Кличко, пытаясь выставить его чуть ли не единственным виновником всех бед Киева. Им все не терпится заполучить его должность и всунуть рыло в миллиардный бюджет столицы
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Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпионИсточник: https://censor.net.ua/n3189740 "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5050

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проверьте жопоблок с рабиновичем..
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Пропоную для розігріву перед ток-шоу провести 5-секундний боксерський бій Кличко-Зеленський. "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5240
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та... предатель .ШАЙТАНОВ ГЕНЕРАЛ СБУ считайте уже на свободе по обмену через месяц...пойдёт на очередную бабку или там кого за лайк задержали...меняют генералов на непонятно кого и за кого они вообще...?пишут что они неохотно меняют военных...зато наши охотно отдают всех на кого укажут...странные обмены по украински все 5 лет.... там штампуют на обмен задержанных кучами...хватаю всех подряд на обмен..а их задержанных в боях задерживают.есть разница? наберите себе он пенсионеров с донбасяо когда приезжают за пенсиями и паспортами и тоже меняйте на гражданских....хватит быть идиотами...(( так ясно что терористам гражданские ненужны и даром...они хитрые....вытаскивают убийц и терористов всяких...а наши и ведутся на такие предложения....((
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А 300 миллиардов УКРАДЕНЫХ из Бюджета "Слугами" не хотат обсудить?
Или Бубочка запретил?

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Или дело Черновол, между делом напомнив, как Зе надрывал пупок на стадионе, припоминая Порошенко нерасследование дел майдана и реванш всяких Медведчуков
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я бы еще парубия пригласил
шобы мапетшоу удалось по полной
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а Петр Алексеевич будет?
комуто же надо острым словом ставить на место зеленую хунту
а заоодно и ведущего
я бы на месте Петра завалил посреди эфира без приглашения как он умеет
чтобы все просто обосрались
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Клоун без охраны не ходит. Там полюбому, еще со вчерашнего дня ДСОшники все перекрыли и вход только по спецприглашениям
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Так если бы Петра не пустили в студию, как народного депутата и лидера Партии , шоу было бы не менее грандиозным и ещё больше бы показало , как ослик Зе сцытся!!
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А при чем депутат/недепутат?! По закону, все мероприятия с участием президента - охраняемые со спец. пропускным режимом. Там даже сотрудников компании могут не впустить если его не будет в списках приглашенных. А Клоун потом скажет, что Порошенко заранее охрану не предупредил о своем намерении прийти, а так бы его конечно впустили и Зе только рад был задать ему вопросы, как типа он довел медицину до такого состояния или что то в этом духе
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Ну Вы правы однозначно! Ах! Лишили такой надежды!)))) Правильно! Трезвая оценка и просчёт ситуации , залог успеха!
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а ослик всё равно обгадится! Это уже реальность!
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кто обсерется, тут даже без сомнений! Реально было бы высокорейтинговое шоу. Там бы реально текло и по ляшкам и по подбородку. От если бы эта Гениальная мысль пришла в голову Петру!!!! Да ещё бы и забрать у Вовика написанные шпаргалки, чтобы вся страна видела мычащего обгадившегося ослика Зе! Ох Змей...ох интриган!!!!
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думаешь остался у Петра еще порох в ягодицах?)
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Остался без сомнений! Жаль, что Порох тогда на дебатах на стадионе не выдернул листики с ручонок торчка! Просто, наплевав на всё, взял бы и выдернул! Вот тогда бы и все увидели ничтожность кандидата и дальнейшая история имела бы не такие катастрофические последствия для нас всех! Маленькое действие могло изменить государство. Это для Зе было бы , как попадание пули в голову. Но, остаётся только жалеть!
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Жена получила пенсию, обещанную 1 тыс.грв. не дали проклятые брехуны.
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гунусавый монолох сапёра совершающего ошибки- ведь он на них имеет право "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5465
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Зеленский продолжает зарабатывать за участие в шоу. Ничего нового. Он не меняется.
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Про завтра:
Ну, что? Хуже не будет?

Вот эта песчаная буря, которая напугала сегодня Киев,- это не беда, это предвестник беды.
Буря возникла не только из-за вырубанных лесов, посадок, сожжения травы и распашки склонов.
Она возникла еще и потому, что в этом году у нас была сухая зима и весна.
Иными словами, осадков практически не было, и земля преобразовалась в пыль.
Это, в свою очередь, очень сильно повлияло на посевы озимой пшеницы, что в итоге повлияет на сбор урожая.
На Юге Украины, ситуация с осадками была настолько плачевна, что практически вся озимая пропала, и фермеры вынуждены ее перепахивать, засеивая другими культурами, в надежде, что лето будет более влажное.
Те же участки, где озимая выжила, предполагаемый, оптимистичный прогноз на урожайность, составляет в два раза меньше сбора, чем в прошлом году.
Не нужно быть ученым, чтобы понять последствия этого. Громадное количество фермеров уйдет в глубокий убыток. Что даст приток безработицы.
Экспорт зерна упадет в разы, что в свою очередь добавит свой % к падению ВВП.
Существенно подорожает мука, хлеб, спирт, макаронные изделия.
Что делало бы нормальное правительство в таком случае?
Проверило наличие и объемы госрезерва. Чтобы не получилось, как с масками.
Наполнило его до необходимых высоких показателей. Если нужно, ввела квоты на вывоз зерна.
Разработало бы программу поддержки фермеров.
Выделило бюджет селекционным институтам для разработки устойчивых пород к засухе.
(По некоторым данным, нас ждет ряд засушливых лет ).
Что делает правительство Зе?
А ничего.
Они же верят, что хуже не будет.
Хуже будет. Поверьте их опыту.
Чтобы не пришлось убеждаться в этом на собственной шкуре, когда в месяц будете тратить 600 грн на хлеб.
Вадим Лабас
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"Если нужно, ввела квоты на вывоз зерна."
не смеши...
как будто не читают новости что это не вписывается в их планы (организация голода?)
"Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%."
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а зеля как обычно не сможет приехать и будет вещать с ящика??
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чого туди лізти???що не хватає ? Пригод чи антирейтинга
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Жаль не увижу этого камеди-шоу, потому что фейсы Шустрика и лично им приглашенных на это шоу вызывают отвращение до рыгачки.
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Можно просто слушать. Хотя Вы и тут правы. Достаточно услышать голосок Зе, чтобы стошнило основательно.))
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Сеанс уринотерапии от обосравшегося. Спешите видеть.
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Я в отличии от многих подобные шоу - СОБАЧЬИ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ не смотрю.
В самом начале выхода Шустера я в течении двадцати минут посмотрел, плюнул на экран и переключился на другой канал чего и вам желаю -не за*се*райте себе мозги...
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Лет 38 назад Шустрик, живя в Италии работал сам на себя как "корреспондент", сейчас это называют "блогером". так приезжая в Афган в каком нибудь "мирном городе" по афганским понятиям он платил небольшое бабло молодым афганцам что-бы те постреляли из калашей ночью на улице в небо и в землю перед камерой, (а калаши были почти у всех афганцев) а потом эти видео продавал ТВ-каналам в Италии, а если повезет то и в США. Так начиналась его карьера. А теперь Савик Шустрик рулит уже 2 раз за десятилетие в Украине. Нигде нибудь. а именно в Украине с нашими политическими катаклизмами каждые 2 - 11 -5 - 4 - 5-1? годами .
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Эхехе... Уже много лет не смотрю говно-ящик.

Но, если бы в этот раз взорвали студию вместе с ЗЕ и всеми, кто там будет, я бы обязательно посмотрел и даже записал.
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Если не будет опозиции - Юли, Голоса..... а не оппорыгов - то зеле устроят теплую ванну, как до этого порохне!
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Зелёного кокаду надо в клетку посадить.
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Шустер продажная шлюпка. Не одной острой темы за которую стоит спрашивать с Зеленского. Зе с Ахметкой уже в сговоре. Вот Ахметов проныра, при любой власти отлично себя чувствует.
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Да что,тяжело,что ли договориться с клоуном,выступающим у тебя на корпоративе?
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