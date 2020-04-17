 "Що нас чекає завтра?": На "Свободі слова Савіка Шустера", за участю Зеленського, обговорять наслідки карантину для економіки і справу шпигуна ФСБ РФ Шайтанова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" з’ясовуватимуть, які заходи плануються в Україні на Великдень та чи планує українська влада продовжувати карантин. Що буде з економікою країни? На яку підтримку можуть розраховувати бізнес та люди, що залишились без роботи?
Також говоритимуть про те, як серед високопосадовців СБУ міг опинитися шпигун, хто був його куратором та які плани він мав реалізувати на території України.
Гостями випуску стануть Володимир Зеленський, Президент України; Віталій Кличко, міський голова Києва; Андрій Садовий, міський голова Львова; Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя; Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005); Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, заступник голови СБУ (2007); Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна" та представники Української Православної Церкви, Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.
что бы поржать
как перед дебатами на стадионе год назад
Лучше завтра посмотрю как его блогеры на молекулы разбирать будут. Уже в предвкушении
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проверьте жопоблок с рабиновичем..
Или Бубочка запретил?
шобы мапетшоу удалось по полной
комуто же надо острым словом ставить на место зеленую хунту
а заоодно и ведущего
я бы на месте Петра завалил посреди эфира без приглашения как он умеет
чтобы все просто обосрались
Ну, что? Хуже не будет?
Вот эта песчаная буря, которая напугала сегодня Киев,- это не беда, это предвестник беды.
Буря возникла не только из-за вырубанных лесов, посадок, сожжения травы и распашки склонов.
Она возникла еще и потому, что в этом году у нас была сухая зима и весна.
Иными словами, осадков практически не было, и земля преобразовалась в пыль.
Это, в свою очередь, очень сильно повлияло на посевы озимой пшеницы, что в итоге повлияет на сбор урожая.
На Юге Украины, ситуация с осадками была настолько плачевна, что практически вся озимая пропала, и фермеры вынуждены ее перепахивать, засеивая другими культурами, в надежде, что лето будет более влажное.
Те же участки, где озимая выжила, предполагаемый, оптимистичный прогноз на урожайность, составляет в два раза меньше сбора, чем в прошлом году.
Не нужно быть ученым, чтобы понять последствия этого. Громадное количество фермеров уйдет в глубокий убыток. Что даст приток безработицы.
Экспорт зерна упадет в разы, что в свою очередь добавит свой % к падению ВВП.
Существенно подорожает мука, хлеб, спирт, макаронные изделия.
Что делало бы нормальное правительство в таком случае?
Проверило наличие и объемы госрезерва. Чтобы не получилось, как с масками.
Наполнило его до необходимых высоких показателей. Если нужно, ввела квоты на вывоз зерна.
Разработало бы программу поддержки фермеров.
Выделило бюджет селекционным институтам для разработки устойчивых пород к засухе.
(По некоторым данным, нас ждет ряд засушливых лет ).
Что делает правительство Зе?
А ничего.
Они же верят, что хуже не будет.
Хуже будет. Поверьте их опыту.
Чтобы не пришлось убеждаться в этом на собственной шкуре, когда в месяц будете тратить 600 грн на хлеб.
Вадим Лабас
не смеши...
как будто не читают новости что это не вписывается в их планы (организация голода?)
"Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%."
В самом начале выхода Шустера я в течении двадцати минут посмотрел, плюнул на экран и переключился на другой канал чего и вам желаю -не за*се*райте себе мозги...
Но, если бы в этот раз взорвали студию вместе с ЗЕ и всеми, кто там будет, я бы обязательно посмотрел и даже записал.