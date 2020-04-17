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 Суспільство
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Все про:звіт (135) Росія (26861) спецслужби (190) Естонія (310)

 Естонські спецслужби у своєму щорічному звіті згадали Росію понад півтори сотні разів

Російську Федерацію згадано в щорічному звіті естонської спецслужб понад півтори сотні разів. Із 20 засуджених у 2019 році зрадників і шпигунів - усі працювали на РФ.

На це звернула увагу координаторка "медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, посилаючись на звіт естонських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

"Щорічний звіт естонських спецслужб. Росію у документі згадано більш ніж півтори сотні разів, передусім у розділах про захист конституційного порядку та контррозвідку. Із 20 засуджених у 2019-му зрадників і шпигунів - усі працювали на РФ (ГРУ, ФСБ, СВР). Є зростання активності Китаю, але вироки поки що тільки щодо РФ", - написала Томак.

Також вона додала, що в Естонії саме спецслужби займаються превенцією та розслідуванням порушення міжнародних санкцій, що є кримінальним злочином.

"Зокрема, санкцій щодо Криму. Окупація та анексія Криму, як тут сказано, показала справжню причину російської "політики співвітчизників", що для Естонії, звісно, дуже актуально. До речі, під окремим заголовком згадано російську історичну пропаганду як загрозу нацбезпеці. Загалом, дуже цікавий звіт, написаний людською мовою. Естонці декларують відкритість спецслужб - у певний межах, звісно, але подібні звіти публікуються з кінця 90-х щороку", - написала правозахисниця.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189739
 
 
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Украина должна вести пропаганду ненависти к России, потому что по факту ты должен ненавидеть своего противника, ты должен оскорблять его, потому что если ты будешь любить своего противника и говорить - братский народ, русский народ хороший, а власть плохая, то ты не сможешь его подсознательно побеждать, а чтобы побеждать, то для этого нужно ненавидеть своего врага, солдат не сможет уничтожать врага, ты должен ненавидеть своего врага, унижать его, оскорблять, и т.д. Должна методично идти пропаганда ненависти против России! Ее нужно оскорблять, унижать, ненавидеть, чтобы потом солдаты уничтожали этого вонючего противника, эти куски дерьма, которые при лезли в Украину должны быть удобрением. А что мы видим, что смотрел видео в ютубе какого то нашего блогера и он разговаривал в чат рулетке по Украине и там попался солдат, который воевал и который за союз с РФ. я аху.. Он говорит, что на войне они смотрели русские каналы ибо там только они идут - это вообще жесть! это психологическая война прямо там ведется - это позор всему руководству армии, что на врага не натравливают, чтобы его убивать без доли сомнений, а там идет русишь пропаганда! Потом вообще в стране все каналы принадлежат русской мафии - это Медведчукам, Ахметову, Мураеву, Коломойскому, Фирташу - водиле главаря русской мафии Могилевича. Потом даже эти блогеры, как Гордон вещают про любовь к русскому народу. Кругом идет русская пропаганда! Страна абсурда просто! Всю эту русскую мразь нужно уничтожить! Всю организованную преступность и во главе с олигархами, все эти СМИ уничтожить вражеские! Украине нужна чистка ТОТАЛЬНАЯ от русской мафии и русской агентуры!!! Нужно создавать какой то Моссад из Украинских военных и он должен убивать всю вражескую мразь! Приказать живыми не брать русскую шваль!!! Мочить всех крыс, которые грызут фундамент Украины годами! Тотальную дезинсекцию от паразитов провести и так и назвать операцию!
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Їх, паРашистів, навіть ненавидіти гидко!
Це як якось шкідника-розчавити..
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Принц посмотрел на меня два раза, улыбнулся один, сказал "Ха-ха, что вы, что вы!" один раз. (с) Золушка
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