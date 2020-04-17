 Філатов і Корбан купили для Дніпра лабораторію для проведення ПЛР-тестів

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, я і Геннадій Корбан, передаємо в обласний лабораторний центр новітню американську лабораторію ПЛР-тестів, куплену за особисті гроші. Достовірне дослідження на коронавірус зможуть проходити ще близько ста осіб на добу", - розповів він.

"У місті запустили чотири мобільні бригади із забору аналізів на COVID-19. За необхідності їхню кількість буде збільшено. Лікарі оснащені всіма засобами захисту і об'їжджають потенційно заражених за спеціальним алгоритмом, затвердженим міськздоров'ям. Якщо у вас є підозра, то телефонуйте до сімейного лікаря! Той ухвалює рішення і перенаправляє інформацію далі", - резюмував Філатов.

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