EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1992  10
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1325) карантин (3046) Корбан (98) Філатов (277) COVID-19 (3924) коронавірус (2593)

 Філатов і Корбан купили для Дніпра лабораторію для проведення ПЛР-тестів

Дослідження на коронавірус на ній зможуть проходити близько ста осіб на добу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, я і Геннадій Корбан, передаємо в обласний лабораторний центр новітню американську лабораторію ПЛР-тестів, куплену за особисті гроші. Достовірне дослідження на коронавірус зможуть проходити ще близько ста осіб на добу", - розповів він.

"У місті запустили чотири мобільні бригади із забору аналізів на COVID-19. За необхідності їхню кількість буде збільшено. Лікарі оснащені всіма засобами захисту і об'їжджають потенційно заражених за спеціальним алгоритмом, затвердженим міськздоров'ям. Якщо у вас є підозра, то телефонуйте до сімейного лікаря! Той ухвалює рішення і перенаправляє інформацію далі", - резюмував Філатов.

Також читайте: Рішення ОДА не закривати в'їзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов

Філатов і Корбан купили для Дніпра лабораторію для проведення ПЛР-тестів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189736
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Минздрав теперь негласно похерит все свои тесты для Днепра и будут прогонять всех днепрян через филатовскую лабораторию.
 показати весь коментар
 
Ямы пустуют. Работники простаивают. Решили ускорить процесс))
 показати весь коментар
 
 
ватопитек Борька от своего природного стеснения не смог написать полностью "купленую за личные средства НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КОТОРЫЕ МЫ С КОРБАНОМ И КО СГИЗДИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА"
 показати весь коментар
 
 
Обладнання передано в Лабораторний центр який знаходиться в підпорядкуванні МОЗ України, тобто в Дніпрі будуть робити на 100 тестів в день більше
 показати весь коментар
 
 
А сейчас лаборатория не справлялась?где гарантия что она будет загружена,если на ПЦР тесты врачи отправляют с явной неохотой.
 показати весь коментар
 
Следом за Южной Кореей, в Израиле появились мобильные киоски для анализов на коронавирус. https://www.facebook.com/vladimir.ibilman/posts/2646064922385543 Филатов и Корбан купили для Днепра лабораторию для проведения ПЦР-тестов - Цензор.НЕТ 2618
 показати весь коментар
 
Надеюсь, труха прочитал об этом. У нас труха способен только качели из одной перекладины покупать для города за бюджетные деньги по миллиону гривен.
 показати весь коментар
 
А в это время, чисто случайно, банда СН во главе с атаманом Янелохом продолжает остервенело грабить бюджет и предавать Украину. Вы сделали это вместе!
*****,сэр!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору