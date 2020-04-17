 33 випадки захворювання на коронавірус підтверджено у співробітників "Укрзалізниці". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Усі відомчі лікарні отримають по 500 експрес-тестів, також сформовано резерв в обсязі 6 тис. експрес-тестів. Крім цього, "Укрзалізниця" вже закупила понад 277 тис. захисних масок і респіраторів, понад 22 тис. літрів антисептика, а також одноразові рукавички, захисні окуляри, засоби для дезінфекції приміщень та рухомого складу тощо.

Служби закупівель структурних підрозділів "Укрзалізниці" планують придбати ще понад 1,5 млн масок і 50 тис. літрів антисептика.

Також "Укрзалізниця" здійснює щоденний оперативний моніторинг захворювання залізничників ГРВІ та випадків підтвердження у співробітників COVID-19. Для цього створено спеціальну комісію з реагування на виявлення випадків інфікування працівників, яка вживає заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу, зокрема відповідає за ізоляцію хворих і їхніх контактних осіб, а також дезінфекцію приміщень.

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Станом на 16 квітня 1,114 тис. залізничників перебувають на лікарняному з ГРВІ, 50 із них - з пневмонією.

За оперативними даними УЗ, серед залізничників підтверджено 33 випадки COVID-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 501 новий випадок COVID-19, загалом - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.