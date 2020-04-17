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 За кордоном
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 У Росії за добу зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19

У Росії зареєстровано ще 4069 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Загальна кількість заражених у країні досягла 32 тис. 007 осіб.

За останню добу в країні одужали 286 пацієнтів, які перенесли коронавірус. Загальна кількість виписаних із лікарень становить 2590 осіб.

Загальна кількість жертв захворювання досягла 273 осіб, за останню добу в Росії померла 41 особа з коронавірусною інфекцією.

Також читайте: Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189733
 
   
 Топ коментарі
 
Зря радуетесь за паребриком 5млн колаборантов которые в разгар эпидемии в рашке вспомнят что они украинцы и попрутся сюда
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і, наш співчутливий криворіжський віслюк, їм не відмовить
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Зря радуетесь за паребриком 5млн колаборантов которые в разгар эпидемии в рашке вспомнят что они украинцы и попрутся сюда
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і, наш співчутливий криворіжський віслюк, їм не відмовить
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срочно установить станковые пулеметы по периметру
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это русне напользу. на большую пользу.
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надеюсь у нас такой массовости не достигнет
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даремно парад відмінили - до 9 травня здорових вже і так і не буде
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на «России-24» вместо фамилий дедов теперь дают статистику жертв ковида, кто бы мог подумать, что всё так обернётся
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Московит, - А что там у хохлов?
Украинец, - Носить вам не переносить.
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Эрдоган всея турков Ятаган и принц всея саудитов Салман вылечат быдло кремля за 5 копеекк В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5171Быдло кремля,куда вы влезли со своим бараном СУХОВЫМ и Зольдатэн из белой сраной ПУСТЫНИ Петрухой...Быдло... В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5171
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Raske tak i sledovalo ozydat ycytyvaja ix uroven mediciny i sto ocen liubit jezdit pojezdami,samoliotami tam verojatnost zarozitsia ocen bolsaja.Poka ecio desiatkami idut u nix po pogibsim no skoro budet sotnimi i tysiaciami v den.
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Чето захотелось парад на 9 мая посмотреть)
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В рашке всё стабильно. Прирост в 15% в сутки. Хоть здесь они вышли в лидеры по темпам роста.
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Мало. Пусть организуют пронос дидов на палках. Победобесие на носу.
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Чем больше русских сдохнет, тем меньше их потом надо будет убивать на войне! Потому пусть там коронавирус выкосит их нахер всех!
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любопытно, кацапы померших от короновируса дИдов тоже на палку насаживать будут и парады проводить?!..
как бы, у кацапского идиотизма нет дна, поэтому идея имеет право на существование..
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Дед Сенатор, когда жив был,царапал такое...............
Гитлер и Сралин в дупло друг дружку смоктали.........
Когда Швондер и Шариков стих сей писал
Рюсскага БЫДЛА и след обосрал...ся... У Росії за добу зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 4049 У Росії за добу зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 4049
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Санитары! у вас больной опять прорвался к компу! У Росії за добу зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8513
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это конечно отрадно, но будем лучше о себе думать
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Предварительные прогнозы последствий коронавируса для РФ:
Экономические потери- 17,9 триллионов рублей
Кол-во новых безработных- 15,5 млн

Но это при нынешней ситуации, которая сглажена цензурой
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Лгут кацапы.Минимум в 5-10 раз заболевших и тем более,умерших.Кто их там считает?Стата от фонаря.
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Прочла вчера в Живом Журнальчике, как порядочные люди в Е-бурге (да, из тех, 5% нормальных людей запоребриком) спасают кошек (и собак), которых русские люди, россияне массово сдают в ветеринарные клиники на усыпление потому что им кисельвизор рассказал, что животные, возможно(!), могут заражаться коронавирусом.
Вот они русские люди, уголвная гопота во всей красе - сдать четвероногого члена семьи на усыпление просто потому что в российских СМИ (вчера прочла в МК) чиновнички от ветеринарии, какой то х*ров "комитет ветеранов ветеринаров Москвы" им рассказал, что домашние животные возможно, возможно(!), могут заражаться коронавирусом.
Я не глумлюсь на мышебратьями, но я им нисколько не сочувствую.
95% россиян - уголовная гопота, нелюди.
Помним об этом, не забываем.
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Зачем в Украине эти ежедневные отчеты про кацапетов?
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На самом деле это достаточно занимательная статистика. Тк. отношение к карантину у нас схожее, и медицина у них от нас далеко не ушла. Поэтому статистика представляет определенный интерес. Хотя там есть общая граница с Китаем и движение в этом направлении, которое будет значчительно усугублять ситуацию...
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ой, та я вас умоляю. это только в Мацкве, Питере и Е-бурге. хто там остальных считает где-то в Иркутске, Томске или Челябинске?
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Это же хорошо? Быстрее пик пройдут... Чи не?
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