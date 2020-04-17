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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:повітря (45) забруднення (90) Київ (7705)

 Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

Станом на 10:50 17 квітня Київ посідає перше місце у списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 338. Як наголошується, індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "небезпечно".

Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються китайські міста Ханчжоу та Чунцін з індексом 162 і 158 відповідно.

Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям 01

Також читайте: Загазованість повітря у Києві викликана антициклоном із високим атмосферним тиском: ситуація збережеться найближчими днями, - ДСНС

Водночас, за словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося внаслідок підпалів і диму, на ліквідацію всіх займань необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189731
 
 
 Топ коментарі
 
Довырубывали леса, доиздевались над природой. В такой огромной стране нет ни одного мусороперерабатывающего завода. О чем это говорит? Власти не нужна экология страны и здоровье населения. Власть относится к Украине как к полигону для зарабатывания денег,где люди рабы, а свои семьи у них в Швециях и Лондонах. А народ что? Никто не требует наказания иродов, вырубивших все деревья, никто не требует высадки новых деревьев, никто не требует чистой экологии. Кругом мусор и свалки. Даже не следит полиция за замусориванием и никого не штрафует, а штрафы то какие смешные. Жах.
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Ага, ось тільки 25 років Києва не було навіть в першій десятці, Та що там говорити його там небуло до вчорашного дня)

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Віталька під Чорнобилем ліс підпалив?! А я думаю,що з вірогідністю 73%, що якийсь зебіл.
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это связано с большой концентрацией в куеве особей, которые сильно нагрешили
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Довырубывали леса, доиздевались над природой. В такой огромной стране нет ни одного мусороперерабатывающего завода. О чем это говорит? Власти не нужна экология страны и здоровье населения. Власть относится к Украине как к полигону для зарабатывания денег,где люди рабы, а свои семьи у них в Швециях и Лондонах. А народ что? Никто не требует наказания иродов, вырубивших все деревья, никто не требует высадки новых деревьев, никто не требует чистой экологии. Кругом мусор и свалки. Даже не следит полиция за замусориванием и никого не штрафует, а штрафы то какие смешные. Жах.
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Не только лишь все, а мало кто сможет так сделать!
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Амесли без шуток, состав воздуха вообще проверяди, какте элементы в нем есть? Или это ветер пыль в воздух просто поднял?
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Тепер у киян з"явився шанс померти не від коронавіруса, а й від задухи, цезію чи стронцію. Іронізую, звичайно.
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Тема не дуже для іронії.Кияни добре пам'ятають Чорнобиль і брехню про "нічого страшного".За себе вже якось і не переймаємось,а от діти...Їм за що таке?
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догосподарювались за останні 25 років - отримайте!
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зе-тыпил, при чем тут "25 років", если еще ВЧЕРА Киев НЕ БЫЛ на первом месте?
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Эта недовласть не была готова к ситуации."От возгорания травы на участках"-сборище идиотов))
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Ага, ось тільки 25 років Києва не було навіть в першій десятці, Та що там говорити його там небуло до вчорашного дня)

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А 150 років назад і воду з Дніпра пили, та на волах іздили! Може відмовишься від своєі машини , та від електроенергіі, яку виробляють атомні станціі... Всі ми такі правильні та законслухняні, але пляшки так і не навчилися сортувати та пакети пластикові з радістю використовуємо та викидаємо. А потім дивуємся, що посідаємо перше місце.
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Тю. А пару часов назад был вторым. К вечеру что будет?
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...виталька! ура мы стали европой. вернись на ринг. ленокс льюис не закончил
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Та его хоть по голове и били, а мозга поболее твоего Траву палит и пожар в чернобыльской зоне, на житомирщине и т.д он организовал?
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Віталька під Чорнобилем ліс підпалив?! А я думаю,що з вірогідністю 73%, що якийсь зебіл.
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Не Виталька а зЕ!! Мер не может за 1 день вивестти огромний город на 1 место. А презЕдент инвалид игнорирующий пожар в радиоактивной зоне с лекостю
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...активісти #тсн з #лайноньюз зазнімкували причину виникнення цього явища. На світлині видно, як п'ятий Президент України висипає з чумоданів десятки кілограмів пилу, мер столиці роздмухує його і підбиває руками у напрямку Києва.. ..Студіє...
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..Доброго вам дня, з вами був репортаж нашого колеги прямо з місця подій. А тепер переходимо до новин, де Порошенко пудить у штанці велічайшому. Залишайтесь з нами!
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Горять чорнобильські ліси, в Києві і під ним не дивлячись на вітер повсюди стоїть дим, видимість - 300 м у ясну погоду. Це якийсь піхвець!
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В Киеве реально воздух плохой. И это не не в результате поджогов и дыма, как говорит Кличко. Воняет какой-то кислотной гарью. А иногда вообще как туман заволакивает улицы. Причем это обычно вечером начинается.
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А вы в Киеве хоть были то? Пару недель назад в данном рейтинге Киев была в районе 90го места и не какой кислотной гарью не воняло.
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І ніколи такого задимлення і смогу в Києві не було до недавнього часу
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Было, не повсеместно. Я на Здолбуновской жила, иногда летом в жару вынуждена была закрывать окна на ночь, вся квартира этой кислотной гарью прованивалась, иногда улицу заволакивало. И когда прилетаю в Киев в аэропорту чувствуется сразу (в Жулянах). Я думаю таки это от каких-то заводов, природа не дают такой запах.
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Ви приїдьте зараз,тоді і зрозумієте.Десь локально бували періодично задимлення,але такого,як зараз не було ніколи.Все місто в диму і смороду
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Все на природу жарить шашлычки! И траву обязательно палите! В настоящее время каждый имеет свое право! Не дадим зебилу-бубачке ограничить наши права!
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... костры распаливать не нужно, жару хватает.
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Той, хто підпалив ліс мав право на помилку.
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Нада, просто, меньше жрать(с)..тьфу..
дышать!!
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Всі лохи сидять у Києві та дихають чорнобильським димом, а я Янелох втік у гори. Люмпен нам обрав «гетьмана-сцикуна», от і маємо таке горе.
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Если Киев город люмпена, то откуда вы такая апразованно-телихентная? Крыжополь? Чортомлик? Цюрупинск?
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Причем я к твоей Мендель? С такой логикой можно смело заявлять, что вся порохоботня с цыганского райцентра. И где там все 8% идиотов влезло?
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Наглая брехливая подтасовка! Взяли МОМЕНТ прохода дыма над городом, померили и пытаются повесить на Клычка. А на кого хотят менять? Кто бы ни был - будет еще бОльший ЗЕдебил.
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На Порошенко можно. Он лучший
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Это несомненно достижение и заслуга президента - козла и его вонючего окружения.
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Ну, хоть в чем вырвались вперед.
Закончилась эпоха бедности.
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А где РНБО? Где президент? А он, сыкливый подонок, сдрыснул со своим віводком и мамой в Закарпатье, мразь конченная.
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А где МЭР Киева ???
За что этот тормоз зарплату получает , не выполняя своих прямых обязанностей ?
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это вокруг подпаливают русские диверсанты! их надо расстреливать на месте за это!!!
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ти, придурок, якраз це і є гібридна війна! Підпали, теракти єдине, що і президент іді...т!
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Северо-западный ветерь несет гарь с чернобыльской зоны прямо на город. Это не удивительно.
Интересно случайность это, или нет?
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Нарід палив, палить і палити буде. Якого правди сила (ц) ))
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А всё почему? Патамуша Президент не звернувся до кожного дебила с экрана своего ролика и, стоя на коленях, не попросил: "Дебил мой любимый и уважаемый Не пали сухую траву ни в отрытом поле ни возле леса".
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Это результат работы "лучшего" мэра Киева !
Больше пяти лет старается ..., всё для людей !
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"По состоянию на 08-00 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом

Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"Хуже уже не будет"- верно, ЗЕбилы?
"Кушайте нюхайте с лопаты"
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На ровном месте обос...аться это тоже уметь надо!
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Те, що 2,5 млн. автохламу ввезли з Європи теж Кличко винуватий? Думаєте повітря стане після цього як на альпійских луках? Звикайте, скоро будем ходити постійно в респираторах.
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Вийшов на двір, понюхав повітря, нічого такого не помітив - мабуть брешуть міряльщики. І до дупи такий висосаний з пальця рейтинг - там навіть Челябінська нема
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