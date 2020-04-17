 Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 338. Як наголошується, індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "небезпечно".
Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються китайські міста Ханчжоу та Чунцін з індексом 162 і 158 відповідно.
Водночас, за словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося внаслідок підпалів і диму, на ліквідацію всіх займань необхідно кілька днів.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
дышать!!
Юлія Володимирівна Мендель; род. 3 сентября 1986, Геническ, Херсонская область, УССР, СССР)
Закончилась эпоха бедности.
За что этот тормоз зарплату получает , не выполняя своих прямых обязанностей ?
Интересно случайность это, или нет?
Больше пяти лет старается ..., всё для людей !
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Хуже уже не будет"- верно, ЗЕбилы?
"
Кушайтенюхайте с лопаты"