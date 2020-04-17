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 Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 879 медиків.

Про це він розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом захворіли в нас 4662 особи, в тому числі 320 дітей та 879 медичних працівників. Одужали всього 246 осіб, з них 12 дітей та 42 медичні працівники. Летальних випадків за весь час 125", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за останню добу в Україні було проведено 4730 тестів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189730
 
 
 Топ коментарі
 
Міністр Степанов крім озвучення статистики ще чимось займається?
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А что Бубочка думал ,что пронесет?Медучереждения в Украине не готовы к пандемии ,хотя времени было достаточно,с конца января ,вон сколько сделали за 3 недели.Но самое страшное ,что не защищены те кто должен нас спасать- врачи.Масок нет ,дезенфиктантов нет ,спецкостюмов нет,в руководстве Минздрава чехорда
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конченные власти! я сразу говорил, что нужно в первую очередь шить костюмы полной защиты для врачей и нужно строить комнаты обработки и дезинфекции, чтобы зашел врач в скафандре после работы с больными туда и его опрыскало и потом он снял и пошел здоровый домой. Потому что если не обеспечить защитой врачей, то лечить будет некому и это угроза нац безопасности! Этот зеленский уже изрядно раздражает по всем вопросам! Пусть в отставку подает! И предварительно введет прямую демократию и выборы онлайн!
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Міністр Степанов крім озвучення статистики ще чимось займається?
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Степанов, но вы ж обеспечили медиков всем необходимым, верно? И работаете над этим круглосуточно, да? Давай, скажи что-нибудь лозунгами про "мир во всем" и мире и про "скоро".
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Во всем мире обеспеченность системами защиты было почти на нуле, это касается и Украины...
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Ну що тут дивовижного ,вони погано захищені і тести роблять практично тільки їм
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Такое впечатление, что этот министр план выполняет. Что сделано, чтобы медики не болели?
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а что сделали пациенты? Сидят дома на карантине и в изоляции?
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А что Бубочка думал ,что пронесет?Медучереждения в Украине не готовы к пандемии ,хотя времени было достаточно,с конца января ,вон сколько сделали за 3 недели.Но самое страшное ,что не защищены те кто должен нас спасать- врачи.Масок нет ,дезенфиктантов нет ,спецкостюмов нет,в руководстве Минздрава чехорда
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конченные власти! я сразу говорил, что нужно в первую очередь шить костюмы полной защиты для врачей и нужно строить комнаты обработки и дезинфекции, чтобы зашел врач в скафандре после работы с больными туда и его опрыскало и потом он снял и пошел здоровый домой. Потому что если не обеспечить защитой врачей, то лечить будет некому и это угроза нац безопасности! Этот зеленский уже изрядно раздражает по всем вопросам! Пусть в отставку подает! И предварительно введет прямую демократию и выборы онлайн!
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При чем тут Зе? Я уже писал- во всем мире не было достаточно защиты отвечающей защиту от коронавируса....
Кроме масок еще и защитные щитки и костюмы...Костюмы есть в инфекционках, в остальных ,типа поликлиниках, никогда их не было,кроме халатов...
В США вообще без халатов и масок прием велся пациентов
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Pedagog "При чем тут Зе? Бе-бе-бе... Ему было некогда, землю продавал, бе-бе-бе" Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9360
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да мне насрать, как там в США и Италии - это худшие из примеров по борьбе с коронавирусом тем более! Меня волнует только то, как у нас!!! я писал еще до появления коронавируса в Украине, когда еще было в Ухане только, что надо уже готовиться и шить эти костюмы и закрывать Аэропорты. Потому что китайцы по всему миру с фотоаппаратами, как шпионы и было очевидно, что они эту заразу за считанные дни распространят по миру. Но наши вообще помню заявления делали, что Украина готова к коронавирусу. я с таких заявлений просто выпадал, как можно быть готовым к вирусу??? с хлебом солью типа готовы встречать??? готовым можно не к вирусу, а к недопущению его распространения! А у нас готовы были заражать видимо! это преступная власть! Как есть статьи за халатность и вот это по нашим властям! клоуны и бездари и дураки и русская мафия еще... насрать им на страну, они думают только, как тут награбить больше и вывести в офшоры и в свои страны, где у них элитное жилье - во Франции, Испании,США, Женеве, Израиле и т.п. Уже внутри ярость аж возникает, где то в груди! Поразрывать их нахер всех хочется! Все эти рожи жидовские уже вот где сидят! фу грязь!
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Ситуация с медработниками сложная..нажаль..
Много что упущено,но много и сделано...
Система ПЦР обследования не успевает обрабатывать все взятые анализы в течении суток...В стационаре это где то около 3-4х дней...Это касается не только Украины но даже и США....Поэтому проблема не в Украине, а в том, что физически, мир был не готов таким масштабам инфекции....

У меня отрицателен,но правда это касается быстрого анализа(не ПЦР).... Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 699https://prnt.sc/s11895
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Такое впечатление, что он этим, сцк, гордится. Чмо болотное, обеспечь нормальные средства защиты!
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Складывается впечатление, что в Украине коронавирусом болеют только медики.. Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 6057
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