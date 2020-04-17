 Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов

Про це він розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом захворіли в нас 4662 особи, в тому числі 320 дітей та 879 медичних працівників. Одужали всього 246 осіб, з них 12 дітей та 42 медичні працівники. Летальних випадків за весь час 125", - сказав Степанов.
Він зазначив, що за останню добу в Україні було проведено 4730 тестів на коронавірус.
Кроме масок еще и защитные щитки и костюмы...Костюмы есть в инфекционках, в остальных ,типа поликлиниках, никогда их не было,кроме халатов...
В США вообще без халатов и масок прием велся пациентов
Много что упущено,но много и сделано...
Система ПЦР обследования не успевает обрабатывать все взятые анализы в течении суток...В стационаре это где то около 3-4х дней...Это касается не только Украины но даже и США....Поэтому проблема не в Украине, а в том, что физически, мир был не готов таким масштабам инфекции....
У меня отрицателен,но правда это касается быстрого анализа(не ПЦР).... https://prnt.sc/s11895