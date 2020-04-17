 Уже 879 медпрацівників захворіли на коронавірус в Україні, - глава МОЗ Степанов

Про це він розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом захворіли в нас 4662 особи, в тому числі 320 дітей та 879 медичних працівників. Одужали всього 246 осіб, з них 12 дітей та 42 медичні працівники. Летальних випадків за весь час 125", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за останню добу в Україні було проведено 4730 тестів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов