 Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, становить 176 апаратів", - розповів Степанов.
За його словами, їхня кількість постійно збільшується.
"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - підкреслив він.
ціми аппаратами..маски не в тренді.
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
шелуха слезла и опала - ето были не врачики, а получатели денег с нас...
одни водилы оказалсь люди - билы привозят регулярно....
8 лет учится, шо бы дать мудрый совет - примите жаропонижающее и тряпку мокрую на лоб хрясь, вроде и незачем....
ето подпись - я не врач, я нихера не знаю, от..бись...