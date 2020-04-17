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 Суспільство, Здоров'я
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 Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на сьогодні Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, становить 176 апаратів", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

За його словами, їхня кількість постійно збільшується.

"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189728
 
 
 Топ коментарі
 
Ще якби хтось вмів ними користуватися.... Кажуть смертність чомусь більша там де саме є ці апарати ШВЛ.
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20% с ИВЛ слазят - 80% не жильцы и ето почти шо приговор...
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
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Есть сведения, что эти аппараты при атипичной пневмонии, вызванной короновирусом не просто бесполезны, но и опасны для жизни (часто вместо помощи загоняют пациентов в гроб)!
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В смысле прибрехивают? Завтра скажут, что купили 180?
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А кто знает, сколько таких аппаратов в Нью-Йорке? Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 1092
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Наступне збіговисько В.Зради буде з
ціми аппаратами..маски не в тренді. Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 5245
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20% с ИВЛ слазят - 80% не жильцы и ето почти шо приговор...
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
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Нормальные врачи самоизолировались, пока слушаем проходимцев.
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у каждого свое определение "нормальные врачи ", как по мне они как раз и работают.
шелуха слезла и опала - ето были не врачики, а получатели денег с нас...
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Им говорить запретили, бо фейки и все такое, так шо не зря попрятались имхо.
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та шо уж теперь?
одни водилы оказалсь люди - билы привозят регулярно....
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может он имел ввиду, бесполезность медпомощи как таковой (помочь особо ничем не могут), поэтому нужны не врачи, а сиделки (санитары или монашки, которые добровольно согласятся на неминуемый риск заражения) на время изоляции больных, уж кто выживет, а кто нет - это решать матушке-природе (Богу или дьяволу)!
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возможно.....
8 лет учится, шо бы дать мудрый совет - примите жаропонижающее и тряпку мокрую на лоб хрясь, вроде и незачем....
ето подпись - я не врач, я нихера не знаю, от..бись...
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Есть сведения, что эти аппараты при атипичной пневмонии, вызванной короновирусом не просто бесполезны, но и опасны для жизни (часто вместо помощи загоняют пациентов в гроб)!
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Ще якби хтось вмів ними користуватися.... Кажуть смертність чомусь більша там де саме є ці апарати ШВЛ.
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Предполагают серьезное заблуждение на счет ИВЛ https://www.kasparov.ru/material.php?id=5E995D34257B8
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из интервью Голубовской О.А.: ни один пациент с диагнозом ковид19, отключенный от аппарата ИВЛ, в Украине не выжил
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