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 Політика України, Здоров'я
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 У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

У лікарнях тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції є безкоштовним.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Для тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції беруть мазок із носа.

"Є чіткий алгоритм, коли робиться тест на коронавірус. У разі появи відповідних симптомів (сухий кашель, підвищення температури, утруднення дихання) система охорони здоров'я зробить вам тест безкоштовно", – зазначив максим Степанов.

Міністр уточнив, що будь-яке зловживання з цього приводу буде каратися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

"Якщо з вами трапиться подібна ситуація, прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ – ми розберемось в кожному конкретному випадку", – сказав очільник міністерства.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Також тести на коронавірус зараз роблять у приватних клініках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189727
 
 
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Поспілкувався вчора з кумою, вона вірусолог, пише:
Насправді смертність не дорівнює "летальність", це раз. по-друге, рентгензнімки перехворівших показують повний фіброз легень, тобто інваліди. ІВЛ дійсно іноді шкодять, бо ковід діє на альвеолярні клітини і вони втрачають сурфактант. розрахувать наскільки "злиплись" альвеоли ніхто не зможе, рентген це не покаже, тому у хворих відбувається попросту розрив легень при нагнітанні повітря, бо розширяться нема чому...
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На гарячу лінію МОЗ пробував додзвонитись кілька місяців назад по іншій проблемі - безрезультатно.
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соответствующие симптомы по двух алгоритмах. для наріда: - нет дыхания, температура тела равна температуре окружающей его среды,..... наконец - трупные пятна. для випов, их родычив, любовников и любовниц: - ранняя диагностика ещё при жизни.
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якщо "система" вас не бачить то можете купити його в аптеці та зробити у приватній кліниці....
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А пока сначала сделайте тест на грипп за 400 гривен.
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Ну позвонил., ну сказали что приедут когда здохну.
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