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Все про:арешт (1093) Держміграція (176) Антикорупційна прокуратура (1100) Антикорупційний суд (568) Пімахова (21)

 Антикорупційний суд продовжив домашній арешт експершої заступниці голови Міграційної служби Пімахової

Суд продовжив до 16 червня домашній арешт колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу, обраного колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України, підозрюваній у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди для себе", - зазначили в САП.

Термін дії запобіжного заходу суд визначив у рамках досудового розслідування, тобто до 16 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд відправив під нічний домашній арешт експершу заступницю голови Міграційної служби Пімахову

Нагадаємо, 29 листопада 2017 рокуі пресслужба Держміграції повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ, сина ексрегіонала Боярського, під час спроби дати хабар заступниці голови Держміграції Пімаховій.

НАБУ зі свого боку заявило: "ГПУ і СБУ незаконно втрутилися в спецоперацію". Водночас СБУ провела обшуки в НАБУ.

А заступниця голови Держміграції Пімахова, розповідаючи подробиці спецоперації, заявила: виявилося, що Тітенков був Боярським і агентом НАБУ зі спецтехнікою.

19 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишній першій заступниці глави Держміграційної служби в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.368 ККУ, а саме в проханні надати і отриманні посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, вчинення такою посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.

24 грудня 2019 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і детективів НАБУ і застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189723
 
 
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Рожа кирпича просит, а не домашнего ареста.
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Да на этой шмаре клейма ставить негде! Так пройдут годы, будет идти следствие, шмара будет сидеть дома... А кто-то хоть начал проверку тысяч паспортов и гражданств, выданных кодлой хапуг этой Миграционной службы? Хоть кого-то лишили гражданства? Или за незаконно полученное деньги вернут?
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Самое забавное, из за таких вот сук, едет всекая чернота. Когда черноты становится много, получается масквабад. Такая **** уедет с баблом гдето где закон и порядок. А ты живы со всяким говном, которая такая **** понапускала
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Я очень часто бываю в Австрии, проблема "беженцев" там тоже стоит остро. На 8 млн населения уже (!) 550 тысяч турок, и это только официально. А сколько всякого разного! И Австрия всем платит! Многодетные семьи обеспечиваются социальным жильем, дети (которые плодятся от 3-4 жен, как кролики) получают пособия (положено по Закону!). Сегодня устроить ребенка в школу в класс, где нет "беженцев" уже проблема. Про Германию могу говорить только в черных словах и красках: то, что наделала Меркель, ни в какие ворота не лезет, уже есть города, где пришлого населения больше, чем коренного. Уже есть турки - мэры городов, полицейские (у которых под защитой весь криминал).
Оккупация Европы в действии.
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В Австрии не был. Был в Берлине. Все видел сам. Хотя как по мне турки еще адекватны, имхо
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А это та что югик, пецин прокурор отмазывал, чтобы Сытника снять? 😷
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Пихамова наслаждается свободой и тратит бабло. За неё понесли ответственность (политическую) те, кто её не посадили с конфискацией.
Похоже и зелёных ждёт тот же конец...
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Надеюсь, никаких "сбоев" в работе Миграционной службы, не произошло...
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