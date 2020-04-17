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 Політика України, Здоров'я
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Все про:донор (28) карантин (3046) Мінздоров'я (1495) кров (22) Степанов Максим (159) коронавірус (2593)

 В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до голів обласних державних адміністрацій із проханням популяризувати донорство крові в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство закликало забезпечити в пунктах здачі мінімальний контакт донорів, а також їхнє транспортування.

Також читайте: Втричі менше донорів через карантин: у Київському центрі крові готові возити охочих на процедури і додому

"В Україні склалася негативна ситуація із запасами донорської крові - вони знизилися в два-чотири рази, якщо дивитися по всій країні. Через дефіцит у зоні ризику всі наші громадяни, які потребують ургентного хірургічного втручання. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тому звернулися до голів облдержадміністрацій із проханням забезпечити прийом спецзакладів переливання крові донорів з мінімальним контактом між собою. Також організувати транспортування донорів і максимальну інформаційну підтримку щодо популяризації донорства крові в Україні", - сказав Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189719
 
   
 Топ коментарі
 
Як ви будете знати, що донор не інфікований? Це перше. А друге, це і є реальний показник підтримки влади. Зе- фанати здатні лише "по приколу поржать". Фсьо ...
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Що, і кров зелені вивезли з України? В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов - Цензор.НЕТ 1147
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так в стране же каратин! транспорт не ходит как доноры будут добираться до пунктов сдачи крови? так мало того донарам еще и платить надо, а вы деньги кобалеву отдали!!
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Що, і кров зелені вивезли з України? В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов - Цензор.НЕТ 1147
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вполне вероятно...
недавно же закон приняли о приватизации станций забора крови...
может здесь на форуме Цензора какой нибудь врач прояснит...
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Торгівля на крові у кристалізованому вигляді.
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Да! И кровь тоже! В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов - Цензор.НЕТ 4865

Так рождаются новости!
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Может, донору покушать нет чего, а ему еще и кровь сдать- ослабнет совсем.
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так в стране же каратин! транспорт не ходит как доноры будут добираться до пунктов сдачи крови? так мало того донарам еще и платить надо, а вы деньги кобалеву отдали!!
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Деньги есть, а доноров готовы подвозить, те же кто помогает врачам.
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да да да
про то что деньги есть я уже 28 лет слышу осталось токо выяснить у кого они есть
почитай список форбс там все написано для тех кто умеет читать!!
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Я сдаю без оплаты, но те кто за плату тоже идут - значит платят, но очередей нет.
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точно все Украинцы идут в твоих фантазиях
Все Украинцы обалденно живут в твоих фантазиях
У каждого Украинца готов автомобиль чтобы на шару кого то покатать в твоих фантазиях
МУЖИК ВЫЙДИ ИЗ ФАНТАЗИЙ И ПОСМОТРИ ЧТО ТВОРИТСЯ КРУГОМ!!
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я за время войны не раз сдавал кровь . но я это делаю когда на фронте обострение и нужно для раненных солдат . а сейчас ...
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У солдат есть дети и другие родственники, которые могут болеть.
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возможно . но для меня донорство не профессия . это помощь тем кто на фронте . нужно будет раненным сдам а так выбачайте
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Донорство, особенно безоплатное - дело добровольное.
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Кровь у народа кончилась - мууудрые отцы дурантина выпили всю!
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Не смешно. Пока они вылавливают коронавирусных бомжей и людей без масок, другие жизни на волоске висят.
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73% тех, чьи жизни висят, выбрали это сами. имеют право. равно как и я имею право про них шЮтить.
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Ну это да. Детей жалко, они не должны отвечать за бока родителей.
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Но почему из-за этих дебильных 73% должны страдать оставшиеся проценты, те, которые вменяемые?
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Волшебная страна.Каждый день большие дяди рапортуют,что в подведомственных им службах все плохо.Волонтеры кидаются разгребать.А дяди процветают.Вчера доложил,что перезаразили всех врачей,сегодня крови нет.Степанов,чем я могу вам помочь?Могу зарплату за вас получить....
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не . ихняя не годится . там в ней большое содержание наркоты и алкоголя . разве что как обезбаливающее В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов - Цензор.НЕТ 8757
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Вважаю, що в цей скрутний час треба згуртуватись навколо всенародно обраного презедента. Усі, і впершу чергу, хто його підтримав повинні здати свою кров. Будьте вдячними - Володимир Олександрович так багато доброго зробив для України!
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В смысле? При чем тут Обладминистрации? Минздрав тупо перекладывает свою работу на других.
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Скажіть будь-ласка, за рік правління зелених хоч щось в Україні приросло? Хоч щось! В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов - Цензор.НЕТ 2733
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При цьому Україна топовий експортер крові... Просто хтось волонтерить і здає кров, а хтось її потім перепродує напівлегально.
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Як ви будете знати, що донор не інфікований? Це перше. А друге, це і є реальний показник підтримки влади. Зе- фанати здатні лише "по приколу поржать". Фсьо ...
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Вот тебе и эпидемия: кровь сдавать можно, без маски ходить нельзя.
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Не бизнес, а уничтожение страны, т.к. работать тоже нельзя.
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Пасху святить нельзя, а кровь сдавать можно. Хитрованы какие.
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Мене насторожує той факт, що рівно рік тому на ЦН зелебобіки з ольгінцями створювали такий фурор, що не можна було протиснутись зі своїм коментарем. Пройшов рік - на ольгінців у рашки гроші скінчились, в зелебобіки героїчно вкотре позабивались під дивани.
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Поки не скінчились, ольгінці топять проти шмарклі.
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Если все 73 процента зебобиков сдадут кровь, они утопят в крови минздрав. А ну, ка, ребятушки, навались, порадуй зеленую власть кровавыми надоями.
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ЩАЗ.
73% только гречку забесплатно получать могут.
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Регулярно сдаю кровь в Охматдете (безоплатно). И вот в марте, за последние несколько лет ВПЕРВЫЕ донорам не выдавали даже тот смешной "паёк" -висело объявление что из-за отсуствия финансирования просим извинить.... ПЗДЦ. Докерувалысь ЗЕленые ?
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