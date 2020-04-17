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 Політика України, Суспільство
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Все про:безробіття (63) карантин (3046) будівництво (486) заробітчани (293) Денис Шмигаль (235) COVID-19 (3924) коронавірус (2593)

 Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з представниками Національної асоціації шляховиків і обговорив питання надання робочих місць українцям на тлі зростання безробіття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі

"Створення робочих місць — не лише плацдарм для подолання коронакризи, але й фундамент для подальшого економічного розвитку. І ми вже працюємо в цьому напрямку", - написав він.

Шмигаль зазначив, що вже провів робочу зустріч з представниками Національної асоціації дорожників України: "Поміж іншим, обговорили питання необхідності залучення до будівельних робіт українців. Зараз, коли додому повернулося стільки наших громадян, ми повинні забезпечити їх роботою".

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"На мою думку, будівництвом українських доріг мають займатися українські спеціалісти, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якнайбільше наших людей було залучено до робіт і якнайбільше українських матеріалів використовувалося на будівництві", - додав прем’єр.

Також читайте: Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття

Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189718
 
   
 Топ коментарі
 
да разворуют же все. Лучше уж турки
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Да ду нафиг шмыгаль!!! Нельзя наших и близко подпускать к строительству дорог!!
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В нас є тільки спеціалісти по розпилу бюджетних коштів.
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да разворуют же все. Лучше уж турки
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Да ду нафиг шмыгаль!!! Нельзя наших и близко подпускать к строительству дорог!!
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Начинается.... хотели как лучше а получится как всегда. Печально, а ведь шанс был...
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21 апреля 2019 года вы его просрали окончательно
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Політика Уряду має бути направлена на максимальне завантаження вітчизняних підприєств, створення нових робочих місць для громадян нашої країни, а також на ( по можливості ) масимальне імпортозаміщення.
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Ось чому закрили на карантин 70% підприємств? Саме так створюються нові робочі місця!
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А еще на мир во всем мире и двухчасовой оргазм
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Іноземна фірма, українські робочі, що нового?
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и премьер министром должен быть профессионал и специалист, а не сраный налоговик, дилетант и куесос шмыгаль.
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Yakov Yakov - сраный налоговик, дилетант и куесос шмыгаль.
Касап - у тебя оселедець отклеился.

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин - Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации с 6 апреля 2010 по 16 января 2020
Денис Шмыгаль - никогда к работе в налоговой не имел отношение.
Кремль. Срочно. Провал. Нужна эвакуация.
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В нас є тільки спеціалісти по розпилу бюджетних коштів.
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Найбільший у світі турбогвинтовий вантажний літак з флоту "Антонова" відновлює вантажоперевезення

Літак Ан-22 "Антей" "Авіаліній Антонова" 15 квітня, вилетів з Гостомеля і прибув в Лейпциг. Повітряне судно буде залучено в перевезеннях вантажів по програмі Strategic Airlift International Solution.

Передає Національний Промисловий Портал.
"Літак вилітає за програмою SALIS", - підтвердили редакції в ДП "Антонов". Разом з тим, там сказали, що, згідно з умовами контракту з NSPA (NATO Support Agency), не можуть розголошувати інформацію щодо роботи за програмою SALIS.
Ан-22 "Антей" - турбогвинтовий, широкофюзеляжний, транспортний літак, який встановив 41 світовий рекорд. Всього було випущено 68 Ан-22. Літаки "Антей" вироблялися в 1966-1976 роках. На балансі "Авіаліній Антонова" знаходиться один Ан-22, ще сім експлуатуються в РФ.
Як заявляли раніше в ДП "Антонов", Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий вантажний літак. Також в компанії відзначали, що "під час перевезення однакових вантажів, "Антей" більш економічно ефективний в порівнянні з "Русланом".
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А тех кто по этим дорогам будет ездить?
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Значить весной дороги будут сходить вместе со снегом.
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особливо не можна підпускати керівництво автодорів до розподілу коштів, вкрадуть все що погано лежить ще до початку будівництва і дороги прийдеться ремонтувати вже на наступний рік після здачі в експлуатацію. взагалі таке враження що в країні колапс. просто тупо крадуть бюджетні кошти і ніхто нічого не боїться. жах.
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Ну это что бы не было ни дорог ни денег....ахметкин альтком продвигает ...
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ахметовские дороги для избиротелей ВАЗорожца
мы это заслужили
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зеленский продался ахметовско/дамбасской банде
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Ну вот это правильно! Вроде как Адольфыч так со своей безработицей боролся!
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Да ладно, шмыгля, конкретно ты должен заниматься
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Что турки, что китайцы, что белорусы, один хрен!! Все они воруют!! Украинцы давно уже всех научили распиливать бюджет!! В этом вопросе, мы впереди планеты всей!!
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шмига готує розпил "великої реконструкції України",

пиляли-пиляли гроші автодори,
і знову будуть пиляти під маркою "великої реконструкції"
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Ага, и исключительно альтком )))

Уже было, ну и проходимца нашли нам офигеть
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