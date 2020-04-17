 Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі
"Створення робочих місць — не лише плацдарм для подолання коронакризи, але й фундамент для подальшого економічного розвитку. І ми вже працюємо в цьому напрямку", - написав він.
Шмигаль зазначив, що вже провів робочу зустріч з представниками Національної асоціації дорожників України: "Поміж іншим, обговорили питання необхідності залучення до будівельних робіт українців. Зараз, коли додому повернулося стільки наших громадян, ми повинні забезпечити їх роботою".
"На мою думку, будівництвом українських доріг мають займатися українські спеціалісти, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якнайбільше наших людей було залучено до робіт і якнайбільше українських матеріалів використовувалося на будівництві", - додав прем’єр.
Касап - у тебя оселедець отклеился.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин - Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации с 6 апреля 2010 по 16 января 2020
Денис Шмыгаль - никогда к работе в налоговой не имел отношение.
Кремль. Срочно. Провал. Нужна эвакуация.
Літак Ан-22 "Антей" "Авіаліній Антонова" 15 квітня, вилетів з Гостомеля і прибув в Лейпциг. Повітряне судно буде залучено в перевезеннях вантажів по програмі Strategic Airlift International Solution.
Передає Національний Промисловий Портал.
"Літак вилітає за програмою SALIS", - підтвердили редакції в ДП "Антонов". Разом з тим, там сказали, що, згідно з умовами контракту з NSPA (NATO Support Agency), не можуть розголошувати інформацію щодо роботи за програмою SALIS.
Ан-22 "Антей" - турбогвинтовий, широкофюзеляжний, транспортний літак, який встановив 41 світовий рекорд. Всього було випущено 68 Ан-22. Літаки "Антей" вироблялися в 1966-1976 роках. На балансі "Авіаліній Антонова" знаходиться один Ан-22, ще сім експлуатуються в РФ.
Як заявляли раніше в ДП "Антонов", Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий вантажний літак. Також в компанії відзначали, що "під час перевезення однакових вантажів, "Антей" більш економічно ефективний в порівнянні з "Русланом".
мы это заслужили
пиляли-пиляли гроші автодори,
і знову будуть пиляти під маркою "великої реконструкції"
Уже было, ну и проходимца нашли нам офигеть