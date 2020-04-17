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 Політика України, Суспільство
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 30 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка відправлено до лікарень по всій Україні

30 тис. комплектів індивідуального захисту для медперсоналу, закуплених у Китаї за рахунок компанії "Рошен" і Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Станом на 17 квітня вже 879 медичних працівників захворіли на коронавірус, приріст захворюваності загрозливий – близько ста за добу.

Тому питання забезпечення медпрацівників високотехнологічними костюмами, а також окулярами, рукавичками та іншими засобами захисту є пріоритетом номер один.

Третю партію в розмірі 10 000 костюмів сьогодні відправлено ​​до лікарень. У Черкаську область - 1900 костюмів, 1300 - у лікарні Дніпропетровщини. До Кременчука на Полтавщині - 1100 костюмів, таку ж кількість - 1100 комплектів - відправлено до лікарні Хмельницької області. Столичні лікарні отримали ще 1100 костюмів. По 800 костюмів передають у Львівську та Тернопільську область. В Івано-Франківськ - 600, у Чернівці - 500. Ще 800 костюмів розподілені в лікарні Волині, Вінницької області, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсона.

Лікарям також доставлено 10 000 високоякісних захисних окулярів.

Захисні костюми для медиків від Порошенка протягом трьох тижнів передані в 21 регіон України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати. ФОТОрепортаж

"Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту", - переконаний п'ятий Президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада зобов'язана запровадити страхування медичних працівників у разі їхнього інфікування або смерті від коронавірусної інфекції.

Раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Понад 10 000 продуктових наборів за рахунок Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять у регіони країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189717
 
   
 Топ коментарі
 
Принципиально откажись от его помощи, когда понадобится. Только и всего.

Умри зеленым и гордым.
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Орденяку з закруткою на спині всім аллігаторам!!)))
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обычно порядочные меценаты без всякой шумихи, тихо жертвуют на благое дело. честь и хвала им за это.

а всякая шалупень, ободравшая страну на миллиарды, жертвует мелочевку и кричит об этом везде и всюду. гниды потому что. пиар - это святое для шалупени. только народ на мякине не проведешь, все знают кто чего стоит))))))
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Так зелупні все питають, що мені той Порошенко дав?
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Если бы Порошенко хватило мозгов "раздавать" по 15000 в день, то можно было писать хвалебные статьи в 2 раза чаще
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о ця КАЗКОВА благодійність
"відмазка " нашим "меценатам"
що крали,крадуть й красти будуть
і сцуть у мозок дурним ЛОХАМ
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От сволота, эти лохмандеи! Порох кидает-кидает, кидает-кидает, а оно всё как в прорву, як перва жінка под лёд и никакого толку. Порохоботы тужатся-тужатся, тужатся-тужатся и опять всё без толку - ну не растёт рейтинг Порохатого, хоть ты тресни.
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А для пиара миллион гривен заплатили для съёмки видео и его продвижения в Ютубе, в том числе через российские буксы.
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Поклонники полшестого со своим устаревшими лживыми методичками,на фоне порохоботов,выглядят так же жалко,как их бабочка на фоне Порошенко
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При чем тут Порошенко?? В прошлом году этот фонд получил ИЗ БЮДЖЕТА порядка миллиарда гривен.. и фонд супруги примерно столько же
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Ты - безграмотный идиот.
1. Чем занимается фонд - прочитай


Фонд Президентів України | Національна бібліотека ...
www.nbuv.gov.ua › node



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Фонд Президентів України (далі - Фонд) є структурним підрозділом ... нормативно-методичні документи, що стосуються роботи Фонду; скликає ...


Про Положення про Фонд Президентів України
zakon.rada.gov.ua › ...


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11 окт. 1996 г. - Фонд Президентів України (далі - Фонд) є структурним ... Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Положенням.

2. Фонд давно перешёл к Зеленскому.
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А фонд Марыны, на который с бюджета кинули 700 миллионов, перешёл к жене Зеленского?
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Безсмертный полк Порошенко. Почти год носят его на палке. Наверно нет жизни без Петра, лунная поверхность.
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Пиар ли это, желание помочь ли это.... а какая разница?
В сухом остатке защитные костюмы для медработников имеем?
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Порох делает не плохую благотворительность , но не слова о взяточниках и ворах он не говорит , и не скажет , зачем нам такой политик
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