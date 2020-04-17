 30 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка відправлено до лікарень по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Станом на 17 квітня вже 879 медичних працівників захворіли на коронавірус, приріст захворюваності загрозливий – близько ста за добу.

Тому питання забезпечення медпрацівників високотехнологічними костюмами, а також окулярами, рукавичками та іншими засобами захисту є пріоритетом номер один.

Третю партію в розмірі 10 000 костюмів сьогодні відправлено ​​до лікарень. У Черкаську область - 1900 костюмів, 1300 - у лікарні Дніпропетровщини. До Кременчука на Полтавщині - 1100 костюмів, таку ж кількість - 1100 комплектів - відправлено до лікарні Хмельницької області. Столичні лікарні отримали ще 1100 костюмів. По 800 костюмів передають у Львівську та Тернопільську область. В Івано-Франківськ - 600, у Чернівці - 500. Ще 800 костюмів розподілені в лікарні Волині, Вінницької області, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсона.

Лікарям також доставлено 10 000 високоякісних захисних окулярів.

Захисні костюми для медиків від Порошенка протягом трьох тижнів передані в 21 регіон України.

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"Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту", - переконаний п'ятий Президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада зобов'язана запровадити страхування медичних працівників у разі їхнього інфікування або смерті від коронавірусної інфекції.

Раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Понад 10 000 продуктових наборів за рахунок Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять у регіони країни.

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