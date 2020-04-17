 МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, радіаційний фон у Києві в межах норми і хімічної або радіологічної загрози не становить.
"За інформацією ДСНС цей смог - наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. За повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не становить. Радіаційний фон у Києві та області - в межах норми і не перевищує фонових значень. Є кілька порад щодо смогу, адже дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, не відкривати вікна, проводити частіше вологе прибирання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями", - сказав Степанов.
Сбежавший Зеленский ... - приговор ....
Чужие мысли тоже нужно осмысливать, а не копипастить бездумно.
По диалогу понятно, кто есть ху!
По уровню подачи материала и по фактажу - они для тебя именно что боги
Пусть негатив сбрасывают сюда, чем на членов семей.
мы и дальше продолжим в этом духе - до полного истребления зеленой плесени.
а ты думал - как?
Уже Кличко проговорился,что прилетело с зоны отчуждения.
дядя - ШЛА ВОЙНА.
противник наносил удары - и по складам в том числе. Украина тоже наносила удары по складам противника. Помимо складов - горели танки (наши и противника), умирали бойцы, разрушались дома. Не Украина начала эту войну.
Но при этом:
экономика росла
зарплаты и пенсии росли
дороги строились
бюджет был профицитным
у меня только один маленький вопрос - кому этот рост и профицит мешали?
Война, панимаш, а мерзавец главком посылает солдат на убой!
Хотя...... Вот что меня мучает постоянно, вопрос - они просто идиоты или за деньги?
Десять строчек насрать бесплатно?
и вчера именно Кличко сказал, что дым оттуда - пока зелупа (устами Чечеткина) брехал, что "все хорошо прекрасная маркиза"....
Причём, ежедневно.
--- А вот Виталик не согласен))) Голову КМДА и заместителей в позу зю и улицы города немедленно мыть!! Советчики блин. Администрация кому подчиняется ? Министерству- МОЗ
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму.
Простыли? Сидите дома и пейте побольше жидкости...
Коронавирус? Сидите дома и пейте побольше жидкости...
Руку сломали? Сидите дома и пейте побольше жидкости...
1. https://www.iqair.com/air-quality-map
2. http://waqi.info/#/c/49.814/28.368/5.3z