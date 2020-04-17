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 Київські новини, Здоров'я
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 МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України радить жителям Києва та області не виходити на вулицю, пити багато рідини і частіше проводити вологе прибирання у зв'язку зі смогом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, радіаційний фон у Києві в межах норми і хімічної або радіологічної загрози не становить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, - Кличко. ВIДЕО

"За інформацією ДСНС цей смог - наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. За повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не становить. Радіаційний фон у Києві та області - в межах норми і не перевищує фонових значень. Є кілька порад щодо смогу, адже дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, не відкривати вікна, проводити частіше вологе прибирання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями", - сказав Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189714
 
 
 Топ коментарі
 
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму.
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А где зеленая сопля? Полностью безоплатного смога испугалсо?
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Лучше бы Минздрав рекомендовал петикам не набивать бесполезные посты...
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А где зеленая сопля? Полностью безоплатного смога испугалсо?
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Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму.
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Оригинальное построение предложения... Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5174
Сбежавший Зеленский ... - приговор ....
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Блоги пишут не боги.
Чужие мысли тоже нужно осмысливать, а не копипастить бездумно.
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Вот и осмысливайте - ваше право. Мое - "бездумно копировать", что б больше народа смогло "осмыслить."
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Зебил? Ну тогда там нечем осмысливать... Адиос.
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Прекрасный пример!
По диалогу понятно, кто есть ху!
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Конкретно этот пишут офицеры разведки МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3307
По уровню подачи материала и по фактажу - они для тебя именно что боги МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 9602
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Как всегда -- делает то, что обязан делать "величайший политический деятель современности" -- самоустранился.
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величайший политический деятель современности хиба не Петро?.. пєрєабулся вже?
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Лучше бы Минздрав рекомендовал петикам не набивать бесполезные посты...
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А чем ещё заниматься пенсионерам на карантине?
Пусть негатив сбрасывают сюда, чем на членов семей.
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Очередной зебил, пытающийся провалы зе-влады отбелить "лиш-бы-не-порох"? Просто признай, что вы облажались с бубачкай и иди пить пивасик. Мы тебя "поймем и простим"
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почему же бесполезные? - рейтинг зелупы красиво идет вниз, и наши посты - один из маленьких факторов, которые этому помогают.

мы и дальше продолжим в этом духе - до полного истребления зеленой плесени.
а ты думал - как?
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Точнее - до прекращения финансирования петиков. А оно не за горами...
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Прекращения финансирования кем? Сбежавшим в Испанию петей? (или на Мальдивы? или в Липецк). Открой тайну золотого ключика, буратинка деревянная! МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 9396
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"этот смог - последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств".....ахахааа))),Степанов сам неадекват,и других за неалекватов держит?Это сколько же сухой травы надо жечь и в каком количестве домохозяйств?))
Уже Кличко проговорился,что прилетело с зоны отчуждения.
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закончилась жидкость,что делать?????????????Вот в чем вопрос
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Зеля -настоящий бедоносец. С его приходом не прошло и дня, чтобы не становилось все хуже и хуже. Экономика отвесно падает, безработных увеличивается в геометрической прогрессии, цены на продукты растут, инфляция, рушится мелкий и средний бизнес, на обмене пленных поменяли каких-то мелких уголовников, пожары не тушат, пока народ не стал в соцсетях требовать принять хоть какие-то действия. В Киеве на улице нечем дышать из-за гари. Полный капец!
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помню при петрушке склады с боеприпасами взрывались один за другим. Тоскуешь ?
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да-да-да, прям каждый день взлетали на воздух! МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1375
дядя - ШЛА ВОЙНА.
противник наносил удары - и по складам в том числе. Украина тоже наносила удары по складам противника. Помимо складов - горели танки (наши и противника), умирали бойцы, разрушались дома. Не Украина начала эту войну.

Но при этом:
экономика росла
зарплаты и пенсии росли
дороги строились
бюджет был профицитным

у меня только один маленький вопрос - кому этот рост и профицит мешали?
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два сапога кеды, что "порох", что зеля.
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про кремлевское ботоксное ***** лучше расскажи, валенок
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И тут мальчик пошел, лизнул шыкаладный портрет президента всея Галактики и со словами- "как же нам всем хорошо было при пете" - тихо всплакнул. Скучно. Склады не взрываются. Десантников на убой в ИЛ-76 никто не отправляет и куратор платить не хочет, мол типа - не за что. А я уже всех, кого мог - обоср@л, все фейки парашасми - перепробовал... Вот норму дневную срезали. Теперь с 10 дюшесок - дают только три, остальное - фантиками. Мне даже ваня тамбовский, под ником 5 копеек, инструктаж провел, как из фантиков от рошенок суп сварить. Дети не оценили. Все равно не могу их заставить кричать Петя лучший президент. У них получается только - **********, а когда - кричат президент - дома бинты заканчиваются. Ну вы это... Парашенко - наш прызидент. Тока я этого - не говорил. И... Не бейте, сил нет после ужина фантиками - отмахиваться
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Во идиот! Дистиллированный!
Война, панимаш, а мерзавец главком посылает солдат на убой!

Хотя...... Вот что меня мучает постоянно, вопрос - они просто идиоты или за деньги?
Десять строчек насрать бесплатно?
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За деньги конечно! Какой нормальный человек назовет себя "Паша Паша"? МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 6007
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так и полиграфами нормальных не называют МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 852
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Ты свое ник читало? Я, кстати, в полиграфии шесть лет отработал. И, слава, Богу, тогда не печатали тошнотворные портреты парашенки. Оффсетные пластины к блевотине - восприимчивы. Кстати, админ, за оскорбление ника - бан на три дня?
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Сработало!) Теперь интересно глянуть будет на соревнования шыкаладомесов, кто первый заспамит. Вы там уже поспорили на карамельку?
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Чмо, есть, что возразить? Или петя фьсо?
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Китайськая вонь в Киеве..как коронавирус... Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 9466
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Странно а педалик сказал что все в норме(((((((((( вы там наверху определитесь
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как раз Кличко поехал в Чернобыль - пока зелупа драпал в горы со своими **********.
и вчера именно Кличко сказал, что дым оттуда - пока зелупа (устами Чечеткина) брехал, что "все хорошо прекрасная маркиза"....
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Простой вопрос. Вот ты пишешь .******. Гандон. А что ты сделал для страны? Отвечу за тебя. Я такой ********, ло меня ничо ни бирет(ты б так написало). Я прийехад с польшы и шо тут фсе лохи ? И типа я лошок в маске ходить? Я ж вчера марьяну драл, она ж вроде была не против
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Мінохорони здоров*я попереджає, що нинішні умови життя небезпечні для життя.
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Жизнь, сама по себе, вредит здоровью.
Причём, ежедневно.
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Изрядно намусорили в частных домах за зиму.
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ВАу! и чаще проводить влажную уборку в связи со смогом
--- А вот Виталик не согласен))) Голову КМДА и заместителей в позу зю и улицы города немедленно мыть!! Советчики блин. Администрация кому подчиняется ? Министерству- МОЗ
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насчьот -смог от сжиганія трави і мусора в домохозяйствах-гсчс пі...діт.
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закройте все дымохозяйства на карантин до сезона дождей.
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Якого президента-сцикунішку нам обрали зебільні чєловєчкі. В Києві лише димком повонює, а воно вже піджало хвоста та втікло.
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tZE inform

@tZEinform

·5 ч

Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму.
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По ходу этот рецепт от нашей медицины на все случаи жизни - "сидеть дома, пить побольше жидкости..."
Простыли? Сидите дома и пейте побольше жидкости...
Коронавирус? Сидите дома и пейте побольше жидкости...

Руку сломали? Сидите дома и пейте побольше жидкости...
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Дебилы сколько можно жечь траву , ну почему не делать компост А потом вопросы , откуда тубик и онкология , опять кто то в портки на гадил МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4562
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Новий підпал в Києві, в голосіївському парку. Сильний вітер - лафа для паліїв, бо вогонь дуже швидко розповсюджується. Підпал сухої трави у Києві: пожежа перекинулася на Голосіївський ліс, є жертви серед тварин. ВІДЕО 17.04.2020 06:00 Чекаємо на глибокодумну заяву в відеоролику від самого прикольного.
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Кто-нибудь не поленился бы и вместо трепотни нашёл бы свежий снимок из космоса....
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