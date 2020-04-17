 МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, радіаційний фон у Києві в межах норми і хімічної або радіологічної загрози не становить.

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"За інформацією ДСНС цей смог - наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. За повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не становить. Радіаційний фон у Києві та області - в межах норми і не перевищує фонових значень. Є кілька порад щодо смогу, адже дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, не відкривати вікна, проводити частіше вологе прибирання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями", - сказав Степанов.