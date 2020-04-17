 Громадян України на круїзних лайнерах біля узбережжя США готують до евакуації, - посольство

Про це йдеться в коментарі посольства України в США, передає Цензор.НЕТ

"Наразі триває спільна робота з низкою провідних компаній-судновласників для повернення українців-членів екіпажів, які перебувають на круїзних-лайнерах", - зазначили в дипломатичному представництві.

Водночас уточнюється, що йдеться про лайнер Grand Princess компанії Carnival, Celebrity Reflection, а також окремі судна компанії MSC Cruises, Equinox та Royal Caribbean.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство

"Важливо розуміти, що судновласники мають отримати дозволи від Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), який розробив окремі вимоги для організації евакуації членів екіпажів суден", - зазначили в українському посольстві.

Як тільки судновласники отримають усі необхідні дозволи, вони відразу повідомлять українських громадян на суднах про шляхи повернення на додому, підкреслюється в повідомленні.



"У цей час посольство залишається на зв’язку з представниками-судновласниками та відстежує умови перебування та дотримання прав українських громадян, які перебувають на цих круїзних лайнерах", - наголосили в українській дипмісії.

У посольстві України у Вашингтоні також запевнили, що взаємодіють щодо цього питання з Державним департаментом США.