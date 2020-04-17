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 Громадян України на круїзних лайнерах біля узбережжя США готують до евакуації, - посольство

Судновласники круїзних лайнерів, які перебувають біля узбережжя США, отримують необхідні дозволи для евакуації громадян України додому, які досі залишаються на цих суднах у період пандемії.

Про це йдеться в коментарі посольства України в США, передає Цензор.НЕТ

"Наразі триває спільна робота з низкою провідних компаній-судновласників для повернення українців-членів екіпажів, які перебувають на круїзних-лайнерах", - зазначили в дипломатичному представництві.

Водночас уточнюється, що йдеться про лайнер Grand Princess компанії Carnival, Celebrity Reflection, а також окремі судна компанії MSC Cruises, Equinox та Royal Caribbean.

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"Важливо розуміти, що судновласники мають отримати дозволи від Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), який розробив окремі вимоги для організації евакуації членів екіпажів суден", - зазначили в українському посольстві.

Як тільки судновласники отримають усі необхідні дозволи, вони відразу повідомлять українських громадян на суднах про шляхи повернення на додому, підкреслюється в повідомленні.

"У цей час посольство залишається на зв’язку з представниками-судновласниками та відстежує умови перебування та дотримання прав українських громадян, які перебувають на цих круїзних лайнерах", - наголосили в українській дипмісії.

У посольстві України у Вашингтоні також запевнили, що взаємодіють щодо цього питання з Державним департаментом США.

Громадян України на круїзних лайнерах біля узбережжя США готують до евакуації, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189711
 
 
 Топ коментарі
 
Наші люді на таксі в булочную нє єздіють.(С) Нехай щастить.
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Отличный сайт. Мой любимый. Только с "падежоми" проблема постоянная.
"Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении."
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Речь идёт о членах экипажа, а не о мажорах
Читайте не только заголовок
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А что это осел Оманский видосик не показывает, как он спасает с круизных лайнеров?
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Отличный сайт. Мой любимый. Только с "падежоми" проблема постоянная.
"Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении."
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Так выросло же поколение младое. Откуда им знать все тонкости правописания? Для них и "правописание" - это когда справа налево пишут.
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Наші люді на таксі в булочную нє єздіють.(С) Нехай щастить.
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Речь идёт о членах экипажа, а не о мажорах
Читайте не только заголовок
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Та он и подобные всегда обсирают тех, кто не согласен пахать за копейки на олигархов . Зависть.
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Может им там на этих лайнерах лучше бы оставаться, пока у нас карантин ?
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о них сейчас заговорили, потому что женьі на днях через СМИ молили украинскую власть забрать мужей, застрявших там. там такая сиуация, что владелец готов бьіл и все сделал для євакуции, но наша зе-власть сказала, что не примет самолет с ними.
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Они бы и хотели остаться.
Зарплата платится, кормят вкусно,судно стоит у причала,зачем им ехать в Украину и сидеть в карантине. И причем неизвестно, попадешь ли снова на работу.
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А сколько сейчас сколько на грузовых судах зависло. Их не так легко сменить оттуда. Потому что нужно сменщика привезти вместо уезжающего.
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Бляха-муха!
Когда же эти круизные лайнеры будут заполняться снова?
Может уже неделя на Багамы за 100 долларов?
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