 За добу COVID-19 підтверджено у 31 дитини і 91 медпрацівника, - Степанов

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ПЛР-тестами підтверджено коронавірус у 501 людини, з них 31 дитина і 91 медпрацівник", - повідомив він.

За словами Степанова, це новий антирекорд за кількістю хворих на добу.

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"Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей та 12 медичних працівників. Одужали за добу 60 осіб, 3 дитини та 19 медпрацівників. Летальних випадків зареєстровано 9", - додав він.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.