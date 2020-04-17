 За добу COVID-19 підтверджено у 31 дитини і 91 медпрацівника, - Степанов

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу ПЛР-тестами підтверджено коронавірус у 501 людини, з них 31 дитина і 91 медпрацівник", - повідомив він.
За словами Степанова, це новий антирекорд за кількістю хворих на добу.
"Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей та 12 медичних працівників. Одужали за добу 60 осіб, 3 дитини та 19 медпрацівників. Летальних випадків зареєстровано 9", - додав він.
Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.
Или доиграются, шо их самих выкинут на улицу
И, конечно, началось это все только при Зе! Остальные 30 лет медики как сыр в масле катались... Все думали ку да бы еще бабло потратить - опять ЗП поднять или еще пару томографов купить (хотя и так уже ставить некуда)...