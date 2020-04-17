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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 За добу COVID-19 підтверджено у 31 дитини і 91 медпрацівника, - Степанов

11 дітей і 12 медичних працівників госпіталізували.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ПЛР-тестами підтверджено коронавірус у 501 людини, з них 31 дитина і 91 медпрацівник", - повідомив він.

За словами Степанова, це новий антирекорд за кількістю хворих на добу.

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"Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей та 12 медичних працівників. Одужали за добу 60 осіб, 3 дитини та 19 медпрацівників. Летальних випадків зареєстровано 9", - додав він.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189706
 
 
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ВЕРХОВНА РАДА ОТПРАВИТ РАДУЦКОГО В ОТСТАВКУ ?

Или доиграются, шо их самих выкинут на улицу
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Радуцкий просто стрелочник. Без разрешения свыше он бы этого сам сделать не смог.
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какой вирус странный, с абсолютно рандомной, безсистемной, спародической, неизбирательной и размазанной по всем болезням клинической картиной. Мир и люди в головах уже опровергли теорию развития микроорганизмов, бактерий, вирусов и по факту развитие любого живого на планете. Бредятина мировая вместе с тупым населением
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ув. порохоботы не посещайте людные места, а зэбилы пусть делают все по приколу и увидете мы победим
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91 медработник за сутки - это приговор дебилам, которые сейчас в зе-команде и управляют страной. походу кассиры в атб лучше защищены чем мед персонал борящийся с короновирусом. с такими темпами, голосовавшие по-приколу будут лечится подорожником и гарячим чаем от короновируса, поскольку докторов через месяц уже не останется в больницах совсем. ну, кроме александровской больницы где лечат мажоров.
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А вы думали, что получите хорошую медицину направляя огромные бабки на нефтегаз и шиш на медицину?
И, конечно, началось это все только при Зе! Остальные 30 лет медики как сыр в масле катались... Все думали ку да бы еще бабло потратить - опять ЗП поднять или еще пару томографов купить (хотя и так уже ставить некуда)...
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