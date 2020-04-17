 У Житомирі ввели заборону на відвідування храмів на Великдень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

Заборонено відвідування територій храмів і культових споруд, участь у релігійних масових заходах на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в період 18-20 квітня 2020 року, крім священнослужителів, які проводять богослужіння.

Священнослужителям рекомендується звернутися до своїх парафіян із закликом залишатися вдома, не порушувати встановлені карантинні обмеження і скористатися переглядом трансляції богослужінь.

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Контроль за дотриманням обмежень буде здійснюватися муніципальної інспекцією міськради. Зокрема, буде забезпечено цілодобове чергування на території міста.

Рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю дотримання заходів безпеки і з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території громади