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 Суспільство
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 У Житомирі ввели заборону на відвідування храмів на Великдень

На території Житомирської ОТГ в період 18-20 квітня заборонено відвідувати храми і брати участь у масових заходах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

Заборонено відвідування територій храмів і культових споруд, участь у релігійних масових заходах на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в період 18-20 квітня 2020 року, крім священнослужителів, які проводять богослужіння.

Священнослужителям рекомендується звернутися до своїх парафіян із закликом залишатися вдома, не порушувати встановлені карантинні обмеження і скористатися переглядом трансляції богослужінь.

Також дивіться: Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

Контроль за дотриманням обмежень буде здійснюватися муніципальної інспекцією міськради. Зокрема, буде забезпечено цілодобове чергування на території міста.

Рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю дотримання заходів безпеки і з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території громади

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189704
 
   
 Топ коментарі
 
Когда у дебилов в рясе нет мозгов -- других нет, только жесткие. В Украине минимум тремя центрами распространения заразы стали церковные заведения.
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Можно сделать проще и надежнее, как Филатов в Днепре.
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Когда у дебилов в рясе нет мозгов -- других нет, только жесткие. В Украине минимум тремя центрами распространения заразы стали церковные заведения.
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я не про жёсткость, я про законность. а у кого меньше мозгов: у вирусобесов или у прихожан РПЦ-ФСБ - это ещё бабушка надвое сказала
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дебилы масочки стирают, искренне веря, что это очень нужно и очень надёжно... возможно, под воздействием таких вот агиток... их было бы очень жаль, не будь они столь агрессивны.... нет "агрессивны" не то слово.... претензия к ним - холопский дух, энтузиазм в поддержке скотских действий властей.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов).
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єто надо на дверях церкви клеить, большим шрифтом.
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Кстати, копать дороги перед церквями Филатов имеет абсолютно все полномочия. Это территория города. Он же не копает на их территории.
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не совсем так. есть такая штука как "злоупотребление правами".
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Имеет абсолютно, не нравится -- пусть подают на него в суд и пытаются доказать.
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Будь спок - в нормальном суде докажут как два пальца об асфальт...
В этом конфликте мне глубоко неприятны обе стороны: и РПЦ-КГБ и совковый мурлизм филатова.
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у прихожан сталинской церкви мозгов вообще нет. поєтому запрет самое то.
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Почему никто не обращает внимание на то, что это нарушает права людей по конституции? Будь введено ЧП, эти ограничения прав были бы законны, но сейчас это просто беспредел.
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Прослухавши звернення Онуфрія, всі мавпи з гранатами, вирішили прийти на осв"ячення пасхи. Там їм вручать, в другу руку, ще по гранаті.
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