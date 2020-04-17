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 Суспільство, Здоров'я
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 84 медпрацівники захворіли на коронавірус на Івано-Франківщині, - головний санлікар області Савчук

В Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 84 медичних працівників.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні у нас лабораторно підтверджені 84 випадки захворювання на COVID-19 у медичних працівників. З них 32 - лікарі, середній медперсонал – 39 осіб і 13 фахівців молодшого медперсоналу", - поінформував Савчук.

Водночас він зазначив, що COVID-19 підтвердили у лікарки дитячої поліклініки, яка померла тиждень тому в Івано-Франківську. Попередній діагноз смерті – двостороння пневмонія.

Учора в Івано-Франківську помер 74-річний лікар. За словами Савчука, чоловік багато років не працював у системі охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні вже 788 медпрацівників захворіли на COVID-19, - глава МОЗ Степанов

Станом на 17 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 427 випадків захворювання на COVID-19, з них 31 летальний, одужали 18 пацієнтів.

За даними МОЗ, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 501 новий випадок COVID-19, загалом - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189703
 
 
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А ПОЧЕМУ РАДУЦКИЙ ДО СИХ ПОР ШОТО ТАМ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПО МЕДИЦИНЕ В ВР?
продал маски - а отставку!!!
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Когда Яременко себе проститутку по телефону искал - в отставку отправили
А когда глава комитета по здоровью МАСКИ ТОЛКНУЛ ЗАРУБЕЖ НАКАНУНЕ ЭПИДЕМИИ- так депутаты молчат
Гнать всех из Рады
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И ещё один вопрос - когда Рада отчитается перед украинцами о состоянии запасов в ГОСРЕЗЕРВЕ ?
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Вчера была пулевая буря

«Бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер", - пояснили в КГГА.

Эй, зелёная саранча - ШО БУДЕТ С УРОЖАЕМ??? ХВАТИТ ЗЕМЛЮ ПРОДАВАТЬ
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До Пасхи три дня. А они заражаются.Как так ?
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Все мед руководство облавти вместе с не мед руководством отправить ухаживать за больными без средств защиты. Шоб на досуге подумали как нужно руководить....
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