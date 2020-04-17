 Українцям збільшать субсидії: на період карантину на 50% зростуть норми споживання електроенергії, газу та води, - Мінсоцполітики

Про це на запит УНІАН повідомили в Міністерстві соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні 2020 року відбудеться перерахунок розміру виплаченої громадянам житлової субсидії за березень 2020 року у зв'язку з тимчасовим збільшенням на період карантину на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі й підігріву води, холодною та гарячою водою, водовідведенням", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що рішення було ухвалено у зв'язку з вимушеним постійним перебуванням українців у будинку і збільшенням споживання відповідних послуг.





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