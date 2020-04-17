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 На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 296 випадків;
Волинська область — 122 випадки;
Дніпропетровська область — 89 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 177 випадків;
Закарпатська область — 150 випадків;
Запорізька область — 118 випадків;
Івано-Франківська область — 427 випадків;
Кіровоградська область — 218 випадків;
м. Київ — 705 випадків;
Київська область — 253 випадки;
Львівська область — 203 випадки;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 93 випадки;
Полтавська область — 41 випадок;
Рівненська область — 240 випадків;
Сумська область — 81 випадок;
Тернопільська область — 353 випадки;
Харківська область — 56 випадків;
Херсонська область — 51 випадок;
Хмельницька область — 38 випадків;
Чернівецька область — 759 випадків;
Черкаська область — 137 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

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На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189699
 
 
 Топ коментарі
 
вы, случайно, не Трускавецкий высший проффесионально-технический университет оканчивали?
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А что Британия, сравни с соседней Финляндией, в Финляндии с карантином 70 смертей а в Швеции 1,5 тыс
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Сделали 3 тыс тестов выявили 300 больных, а сделали 5 тыс и выявили 500 больных.
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Всё зависит от того как этими ресурсами пользоваться. Наши власти не умеют пользоваться ресурсами собственного государства. Они амебы в управлении. Всё что они могут это запретить и не пущать.
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В Италии от коронавируса уже умерло 22170 человек. От гриппа в Италии умирает обычно 8 тыс.чел. в год. Коронавирус уже по летальности почти в 3 раза превзошел грипп. Но это еще не конец. Люди продолжают умирать.
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Смертность от гриппа в двадцать раз меньше чем от вируса и это касается любой возрастной группы.
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От гриппа есть вакцина. Вакцина это значит что ты не заразишься или болезнь будет перетекать в легкой форме. Мы с детства прививаемся ко множеству болезней, которые иначе бы сделали нас калеками или убили.
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И не будет. Пока еще не найдено ни одно лекарство от вирусов этой группы. Вакцина против SARS разрабатывалась со времен эпидемии 2002 года, но её финансирование было заморожено лет пять назад.
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А сколько на дорогах раненых и жертв. Может и там карантин надо. А может и не жить ведь Жизнь смертельная болезнь. Баранам надо сидеть в загоне и не рыпаться бо та злой дух карона ходит. Только настоящие бараны не умничают и от этого уних здравого смыла больше. Чем у зараженых барановирусом с ослиными мозгами.
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КИЕВ
15 апреля - 612
17 апреля - 705
Вот что значит цивилизация! Хотя идиотов и тут хватает...
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