 США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

Про це повідомило посольство України у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)", - зазначили в диппредставництві.

При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

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