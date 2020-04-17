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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

Сполучені Штати Америки збільшили гуманітарну допомогу Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомило посольство України у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)", - зазначили в диппредставництві.

При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

Також читайте: США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189698
 
   
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А буде статистика всіх померлих до і після початку коронвірусу? Наприклад в Італії? Загальна статистика? Цікаво буде подивитись.
А за допомогу - дякуємо. Українці тримають за американців кулаки і не лізуть в їхню внутрішню політику.
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Большие неудобства для людей,но надо соблюдать правила поведения дома и на улице.Очень много на улицах без масок и лукавящих.Бережёного и Бог бережет.
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Ну безбожников каждый час возят то с Лавры то ещё от куда ...
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На лабораторные системы и подготовку кадров.
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Лучше бы отвезли зелень "на экскурсию" в Гуантанамо вместо Трускавца.
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Лучше б помогли медицинским оборудованием а бабло распилят...
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Президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса.
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США самий надійний союзник, всім хто мені говорить про те що російські окупанти братський народ, зразу битиму в погане ***.ло! Зразу попереджаю для уникнення непорозумінь.
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Всем,всем, всем: убогим,сторонникам *рашисткого мира*,ватникам,голосующим за опзжо...ов и им подобным,дружбанов хремляди и всяким врагам Украине вопрос-почему ваша *могучая,сильная и непобедимая* параша вам не подкинула под коронавирус не гроша для ваших гнусных делишек?
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