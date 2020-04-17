 "Місце під охороною", - Резніков розповів про умови обсервації звільнених з полону

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, зазначивши, що територія добре охороняється, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Усі люди, які перейшли в Україну, плюс 4, які відмовилися бути переміщеними, спрямовані для проходження обсервації на 14 днів у місці, що охороняється, з нормальним умовами, з медичним оглядом, тестуванням на коронавірус і забезпеченням їхніх потреб – харчування, одяг, засоби зв'язку з родичами", – розповів він.

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Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Натомість 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.