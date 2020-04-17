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 Політика України, Здоров'я
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Все про:полонені (814) Резніков (33) обсервація (51) коронавірус (2593)

 "Місце під охороною", - Резніков розповів про умови обсервації звільнених з полону

20 осіб, які звільнені з полону найманців РФ у результаті обміну утримуваними особами, а також 4 особи, які відмовилися бути переміщеними на тимчасово окуповану територію, направлені на 14-денну обсервацію.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, зазначивши, що територія добре охороняється, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Усі люди, які перейшли в Україну, плюс 4, які відмовилися бути переміщеними, спрямовані для проходження обсервації на 14 днів у місці, що охороняється, з нормальним умовами, з медичним оглядом, тестуванням на коронавірус і забезпеченням їхніх потреб – харчування, одяг, засоби зв'язку з родичами", – розповів він.

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Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Натомість 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189697
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы всех, кто въезжал в Украину, помещали на обязательную обсервацию, и эпидемии никакой не было бы. Не хочешь на обсервацию? Оставайся там, где ты есть. И карантин не нужен был бы. А власти устроили цирк с китайскими термометрами.
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Меньше всякого бреда нужно постить, Британия тоже сначала шла по пути Швеции, а потом спохватились, о чем автор "скромно" умалчивает.
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Для информации список на кого обменяли, по моему ни одного таксиста, а нам такое впечатление за исключением двоих военных отдали тех кто из за перекрытия границы не мог попасть в нормальную больницу, посмотрите подлечатся и опять уйдут за поребрик, в надежде на следующий обмен.

1. Астахов Владислав. Боевик подконтрольной РФ ДНР. Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.

2. Васин Олег. Боевик подконтрольной РФ ДНР с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.

3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.

4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению подконтрольных РФ террористов ДНР. В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.

5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов ДНР за 1 000 российских рублей.

7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности террористов ДНР. В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.

8. Скрипник Сергей. Боевик подконтрольной России ДНР. В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

9. Слатов Юрий. Боевик подконтрольной России ДНР с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.

10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.

11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.

12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне террористов ДНР, а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.

13. Яворчук Андрей. Боевик ЛНР. В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.

14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.
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глобальная разница в том, что в Швеции карантин вводить могут только врачи, но не политики
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дык... врачилы же всегда "за". это же идиоты, если посмотреть общую картину, им важно только, потел ли покойничек перед смертью или нет.
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это не про шведских врачей
итог все равно один - карантин никак не снижает количество заболевших и умерших
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Меньше всякого бреда нужно постить, Британия тоже сначала шла по пути Швеции, а потом спохватились, о чем автор "скромно" умалчивает.
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Британия в карантине с 23 марта, если бы карантин на что-то влиял, это уже было бы заметно.
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Что заметно? Они карантин поздно ввели, сначала распространился вирус. Как говорится - поздно пить боржоми...
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тогда по твоей логике британцы уже все должны были сдохнуть (так как ВОЗ рассказывает сказки о том, что корона в 10 раз смертельнее, чем грипп)
но ничего, Б. Джонсон жив же, недельку полежал в палате интенсивной терапии, критического состояния не было, иногда дышал в кислородную маску и даже проводил встречи
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Все, не все - а умирает достаточно много. Хочется попасть в это число?
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каждый год от гриппа умирает 400-500 тыс. человек
хоть 10% тех мер, что существуют в 2020 году, в прошлом, например, году принимались?
да вообще каждый день в мире 200 тыс. людей умирает, это естественный процесс, который никто не в силах остановить
и кстати аномальной смертности от этой такой страшной смертоносной эпидемии тоже нет
вот статистика смертности за 5 лет по Европе
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html

вижу, что в начале 2017 года эпидемия сезонного гриппа привела к такому же количеству смертей, ты в курсе, чтобы где-то вводили карантин или маски носили? может, что-то в новостях? НИЧЕГО
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а если взять Украину, то с учетом запущенных 1,7 млн. туристов тоже поздно пить боржоми
зачем тогда карантин, убивающий экономику и людей?
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Карантин людей не убивает, убивает людей дебилизм, что мимо них его точно пронесет. Да, и без кафе и ресторанов, салонов красоты и торговли шмотьем экономика точно не умрет.
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у меня знакомый оказался без работы, стресс, инсульт в 36 лет, смерть, осталась жена и 2 детей
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у меня был инсульт в январе, и врач сказал, что такое бывает очень часто (из-за повышения артериального давления)
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почему бы по доброй традиции Резникову к ним не присоединиться?
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Если бы всех, кто въезжал в Украину, помещали на обязательную обсервацию, и эпидемии никакой не было бы. Не хочешь на обсервацию? Оставайся там, где ты есть. И карантин не нужен был бы. А власти устроили цирк с китайскими термометрами.
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Для информации список на кого обменяли, по моему ни одного таксиста, а нам такое впечатление за исключением двоих военных отдали тех кто из за перекрытия границы не мог попасть в нормальную больницу, посмотрите подлечатся и опять уйдут за поребрик, в надежде на следующий обмен.

1. Астахов Владислав. Боевик подконтрольной РФ ДНР. Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.

2. Васин Олег. Боевик подконтрольной РФ ДНР с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.

3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.

4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению подконтрольных РФ террористов ДНР. В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.

5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов ДНР за 1 000 российских рублей.

7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности террористов ДНР. В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.

8. Скрипник Сергей. Боевик подконтрольной России ДНР. В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

9. Слатов Юрий. Боевик подконтрольной России ДНР с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.

10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.

11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.

12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне террористов ДНР, а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.

13. Яворчук Андрей. Боевик ЛНР. В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.

14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.
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"5. Лазаренко Алексей " - Слідство встановило, що Лазаренко був агентом ФСБ, завербованим ще на початку війни у 2014-му. Працівник «МіГремонту», за твердженням слідства, мав доступ до військової таємниці та передавав росіянам дані, зокрема, про ударні українські винищувачі, а також може бути причетним до загибелі двох пілотів - українського Івана Петренка та американського Сета Неринга . перед фатальним польотом, що стався на Вінничині у жовтні 2018 року, їхній літак пройшов модернізацію на заводі «МіГремонт». Лазаренка засудили на дев'ять років. У вересні 2019-го він фігурував у списках на обмін з РФ, проте, відмовився виїздити.
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