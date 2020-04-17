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Все про:вибух (1874) поранення (1701) міномет (20)

 Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Військовослужбовцю 3-го Полку ССО Корнелюку Андрію Вадимовичу, який зазнав важких поранень унаслідок детонації снаряда в мінометі під час бойових стрільб у Донецькій області, необхідна допомога в лікуванні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Тимур Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

"Захисник України, учасник бойових дій з 2014 року, військовослужбовець 3-го Полку ССО, Корнелюк Андрій Вадимович, 1995 р.н., під час проведення планових занять з вогневої підготовки унаслідок детонації снаряда в мінометі зазнав важких поранень. Потребує фінансової допомоги", - написав волонтер.

Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні 01
Фото: Кобзар/Facebook

Для тих, хто хоче допомогти, Кобзар повідомив номер карти мами бійця: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Володимирівна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїна Сил спецоперацій Ігоря Вівчаренка, який загинув на навчаннях від вибуху міни в мінометі, поховали в Кропивницькому. ФОТО

Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189696
 
 
 Топ коментарі
 
так в ВР зп по 100к ,не хотят помочь слуги урода!
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Шоколадні міномети вартістю як тролейбус продовжують вибухати...
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Що це за довбане ганьбище?!! Хлопця поранило під час проходження військової служби, а гроші на лікування у фейсбуці збирають!!! В якій країні можливе щось подібне?!!!
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так в ВР зп по 100к ,не хотят помочь слуги урода!
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Шоколадні міномети вартістю як тролейбус продовжують вибухати...
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Звичайно, що 73% "какая разнітса". Проте зараз ще досі використовують міни, яким вже давно пора на утилізацію. Якщо Ви встромите фен з пошкодженим дротом, і Вас сильно ударить- винен струм і енергопостачальна компанія, чи винен старий фен?
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вибухають на форуме вонючее рузькэ и зебилье
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Говно совковое 82 мм бахнуло молот 120 мм да и причина мины с нормальными он и сутки может стрелять и двое суток и так далее без перерыва так что пасть закрой ****** шыплявая
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Скоріше за все сталася помилка при заряджанні (дві міни в стволі).
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Слідство встановить... Хоча це дійсно найпоширеніша помилка. Опустив міну, відвернув голову, бахнуло з сусіднього міномета. Взяв наступну, опустив на вже взведену міну у каналі ствола- вибух...
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А держави вже в нас нема,я так розумію.
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Це знаменитий "Молот" продовжує убивати наших бійців?
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Взорвался 82-мм миномет. А "Молот" - 120-мм.
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А что же жидовский урод, клоун Оманский не реагирует. Значит за всяких собачек в Китае он переживает, а за украинцев ноль. На гиляку клоуна жидовского.
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называй их жыDами,а то они сильно обижаются
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Очень сочувствую этому геройскому парню и не раз помогал ребятам с ранениями и их семьям.
Но хочется спросить: сколько ещё нужно всем миром собирать на лечение военных?!
Военные! Вам самим не надоело скотское отношение власти?! Сколько ещё будете это терпеть?!
Когда вы скажете своё слово?
Или проще молча отдавать честь клоуну в трёх бронежилетах ?
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раб и есть раб, тут добавить не чего, боролись за одно а получили.....
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****** государство, даже не могут обеспечить просто своих военнослужащих лечением
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Що це за довбане ганьбище?!! Хлопця поранило під час проходження військової служби, а гроші на лікування у фейсбуці збирають!!! В якій країні можливе щось подібне?!!!
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Пипец, а государство не хочет солдата полечить? Че за фигня. Понятно когда государству на чьих то детей больных плевать, но тут производственная можно сказать травма
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ЗЕленые даже бойца обеспечить не могут...… Мародеры.

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Государство покалечило, оно и должно, ОБЯЗАНО лечить, реабилитировать, содержать. У нас есть государство???
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Разделяю мнение предыдущих авторов про "государство". Но тем не менее, давайте сделаем доброе дело- поможем парню. От нас не убудет, это зачтется.
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