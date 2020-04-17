 Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Тимур Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

"Захисник України, учасник бойових дій з 2014 року, військовослужбовець 3-го Полку ССО, Корнелюк Андрій Вадимович, 1995 р.н., під час проведення планових занять з вогневої підготовки унаслідок детонації снаряда в мінометі зазнав важких поранень. Потребує фінансової допомоги", - написав волонтер.



Фото: Кобзар/Facebook

Для тих, хто хоче допомогти, Кобзар повідомив номер карти мами бійця: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Володимирівна.

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Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.