 Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Тимур Кобзар, передає Цензор.НЕТ.
"Захисник України, учасник бойових дій з 2014 року, військовослужбовець 3-го Полку ССО, Корнелюк Андрій Вадимович, 1995 р.н., під час проведення планових занять з вогневої підготовки унаслідок детонації снаряда в мінометі зазнав важких поранень. Потребує фінансової допомоги", - написав волонтер.
Для тих, хто хоче допомогти, Кобзар повідомив номер карти мами бійця: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Володимирівна.
Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Но хочется спросить: сколько ещё нужно всем миром собирать на лечение военных?!
Военные! Вам самим не надоело скотское отношение власти?! Сколько ещё будете это терпеть?!
Когда вы скажете своё слово?
Или проще молча отдавать честь клоуну в трёх бронежилетах ?
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