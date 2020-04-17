 Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна"

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чому частина ОПЗЖ в особі депутатів Льовочкіна проголосувала за антиконституційні узурпаторські зміни в регламент? Тому що затриманий так вдало напередодні голосування на хабарі СБУшниками перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник - людина Льовочкіна", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "свобода Поворозника = голосу Льовочкіна = можливість далі "обилечивать" забудовників в столиці".

Нагадаємо, вчора Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту.

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Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, більш як 500 поправок, в парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати повинні зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції повинні подати від себе по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати у розгляді в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.