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 Політика України
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Все про:ВР (7513) Льовочкін (96) Поворозник (62) Опозиційна платформа - За життя (57) Дубінський (102)

 Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна"

Частина нардепів ОПЗЖ за зміни до регламенту Ради, тому що перший заступник голови КМДА Поворозник, за словами нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, це "людина Льовочкіна".

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Чому частина ОПЗЖ в особі депутатів Льовочкіна проголосувала за антиконституційні узурпаторські зміни в регламент? Тому що затриманий так вдало напередодні голосування на хабарі СБУшниками перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник - людина Льовочкіна", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "свобода Поворозника = голосу Льовочкіна = можливість далі "обилечивать" забудовників в столиці".

Нагадаємо, вчора Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову. ДОКУМЕНТ

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, більш як 500 поправок, в парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати повинні зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції повинні подати від себе по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати у розгляді в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.

Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: Поворозник - людина Льовочкіна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189695
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть лучше расскажет почему против закона о банках так яростно сражается именно группа депутатов Бени.
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Я бы повернул на квартал в любом случае , даже если бы работягам ничего и не угрожало . Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 9505 .
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Пусть лучше расскажет почему против закона о банках так яростно сражается именно группа депутатов Бени.
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Так потому же что они - группа депутатов Бени. .Для этого они и пришли в парламент .
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это закон о узаканивании ограбления народа Украины
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обезьянка Абу получила очередной банан от Бени
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Я бы повернул на квартал в любом случае , даже если бы работягам ничего и не угрожало . Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 9505 .
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Коломойский собирается раскручивать Дубинского как раскручивал ЗЕ чтобы когда Зеля свалит или его свалят многие с 73% (а желательно все 73%) проголосовали за Дубинского
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для этого нужно тупое шоу, типа "насмеши гомика" или "тупик-95"?
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Кто голосовал за Зе , тот в цирке не смеётся . Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 9008 .
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Слишком тупо но с нашим наридом всё возможно.
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Откликнитесь ,кто этого не знает. Интересно,есть ли такие.
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Как о мне изменения вполне адекватные, до 500 правок можно подавать без проблем, и правки будут по делу а не спам с переставлением слов в тексте.
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Ну что удивительного. Кто то работает на Левочкина, а кто то на Коломойского, а кто то на Ахметова, а кто то на Медведчука ( Путина). Так у нас все устроено.
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Это сделка с путлером Моники ЗЕбинской -преследование и дискредитация Майдана
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При чем здесь этот паравозник и тема с застройщиками к ксерокопированию поправок всякими дубинскими? Ж@па коломойского под любой абсурд может подвести теоретическую базу.
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Слились, в законодательном экстазе, зеленые, соевые и ОПЗЖ. Для борьбы с народов все средства и фракции хороши.
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Борьба с народом,говоришь?Весь народ в Украине держит свои сбережения в банках ?Вполне допускаю,но 90% банок стеклянные.Те кто положили деньги в банк,рассчитывают на доходы от депозита.Уверен,что эти деньги не последние в семье.Вот несчастные братья Суркисы,им сейчас очень нужны от государства Украины их 7 млрд. гривен.И если этот закон не принять,то братья из народа будут победителями над слившимся в экстазе.
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Василий Грищенко Ти не розумієш того, що у нас, тепер, Нацбанк буде головнішим за суди і сам буде вирішувати долю банків, вкладів і вкладчиків. І в суд тепер звернутись не можна буде. Такого немає в жодній країні світу. Забрали землю- добре, вклади - теж добре?
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А суд у нас такий чесний... Якби у тебе мізки були, то знав би, скільки Бєня за час правління бубочки у судах бабла відсудив і боргів перед державою скасував. Он Суркіси уже ручки потирають на 7 млрд. дякуючи суду
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Жид жида жидом погоняет. Грустно...
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видим ЕС+СЛУГИУРОДА+ОПЗЖ+ГОЛОС = ПРОДАЖНАЯ ШОБЛА
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Гопа Коломоского vs человека Левочкина. Кто кого?
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-слышь, Абрам ,там на улице на дровах Твою жену трахают...-Да?-А что ,разве это мои дрова?
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Сила действия,равна противодействию Дубина.Не вноси вы 6 000 правок,то и не требовались бы изменения в регламент.Головой треба думать, а не жопой.Другое дело,що Украине,що от этого полезного?Только лишняя суета и потеря времени на ваши амбициозные бессмысленные игрища Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 357
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