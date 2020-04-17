EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини
  5138  65
Матеріали за темою:
Все про:повітря (45) забруднення (90) Київ (7705) Кличко (1134) пожежа (2161) радіація (74) Чорнобиль (158) зона відчуження (132)

 Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко. ВIДЕО

Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежники кажуть, що забрудненого радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримавши інформацію від експертів, можу сказати, що тільки в м.Києві задимлення і забруднення повітря (відбувається. - Ред.) унаслідок підпалів, диму, а радіації немає", - сказав Кличко у відеозверненні.

Також читайте: У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу в 4 лісництвах, - ДСНС

Він зазначив, що зараз працюють понад тисячу пожежників. Також задіяно близько 150 автомобілів, авіація.

"Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз всі осередки загоряння в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Всі вогнища пов'язані з сильним вітром зі вчора. Відкритих осередків немає. Потрібно кілька днів для того, щоб все загасити", - підкреслив мер столиці.

"Друзі, рано вранці поїхав у зону відчуження, щоб перевірити, чи тривають там пожежі і який зараз радіаційний фон.

  • На сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю загасили
  • На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади
  • Фахівці моніторять ситуацію. Авіація оперативно реагує на потенційні вогнища
  • Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів

За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.

Поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтесь вдома і не відкривайте вікна!"- заявив пізніше Кличко.

Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко 01
Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189694
 
 
 Топ коментарі
 
"задымление происходило в результате дыма" (с) что тут сказать... кандидат наук, ёксель-моксель... Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2915
 показати весь коментар
 
Так вроде сообщили, что и воздуха в Киеве уже нет...)
 показати весь коментар
 
Гамма-фон,альфа,бета-загрязнения,аэрозоли - цифры в студию. Есть санитарные нормы, а такого, чтобы было 0 вообще не бывает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как-то часто текущая власть заявляет, что всё в порядке!
я так понимаю, самое время купить дозиметр
 показати весь коментар
 
 
Дозиметр тебе ничего не покажет. Опасность представляют тяжелые радиоактивные частицы, попадающие непосредственно в легкие. Их излучение ты дозиметром не измеришь.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас проверим, вчера уехал на дачу, 200 км от Чернобыля, сильный ветер вечером нагнал страшный запах гари, - воняет до ужаса! А тут как раз лежит дозиметр со времён Чернобыля, как раз повод протестировать. Хотя точно, скорее всего ничего не покажет, но попробуем.
 показати весь коментар
 
Повышения радиации, дозиметр не показывае. 0,14 но на ветру периодически попискивает, чего обычно не делает.
 показати весь коментар
 
Коля.... Разница между Альфа Бетта и Гамма частицами какая? Почитай физику .... потом советы будешь давать.... Это как кантером подмышкой температуру мерять....😆☢️🤡
 показати весь коментар
 
"задымление происходило в результате дыма" (с) что тут сказать... кандидат наук, ёксель-моксель... Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2915
 показати весь коментар
 
 
Замість того, щоб "гавкать", чіпляючись до "обмовок", які є у кожного в усній мові, варто оцінить, що саме Кличко розпорядився вчора піднять по тривозі та вивести на вулиці поливно-мийну техніку - чи були ознаки радіації, невідомо, однак, хоч присадили зволоженням пил на дорогах... От і вся "зрада"...А "Блазень", пишуть, взагалі втік з Києва, навіть не "пискнувши" щось...
 показати весь коментар
 
 
я давно "оценил" его идиотизм, особенно усердствование на ниве вирусобесия.
 показати весь коментар
 
 
Оценивай... Пороха тоже "оценивали", а сейчас воют... (Есть крылатое выражение, относящееся к подобным: "В стремлении к чистоте, они вместе с грязной водой выплёскивают ребёнка...").
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, с пальцем "сравнивают" член, а не жопу... Так что там о "сравнении", конкретно? Или я должен пользоваться словами песни "В каждой строчке - одни точки - Догадайся, мол, сама..."?!... Так это не ко мне...
 показати весь коментар
 
 
выражение ходит, за мат банят, администрация ко мне пристрастна.
а имел я в виду очень простую вещь. если Порох - это действительно выдающаяся личность, то педаля просто лучший из худших. так и не поднялся выше уровня рэкетира, который трусит базарчики
 показати весь коментар
 
 
Найди получше Кличка... Кто тебе мешает?... Нормальные люди, если видят перед собой каменную стену (препятствие, которое нельзя сломать), не бьют, с размаху, в неё, головой, и не садятся скулить и "сопли размазывать", а ищут пути устранения её влияния - обходят, перелазят, или делают подкоп... "Не можешь что-то изменить - постарайся использовать это в своих интересах...". Твоё выражение первый раз слышу, в отношении "мата" - учись так "обосрать" своего оппонента, чтобы он понял, что его "обложили матом" и "послали", а пожаловаться не мог... В отношении администрации - у британцев поговорка есть: "Если джентльмену не нравятся правила клуба - он меняет клуб, а не правила...".
 показати весь коментар
 
 
В европейских городах РЕГУЛЯРНОЕ использование такой техники это санитарная норма.... Посмотри что делают в ОАЭ .... Там вообще ночью такая работа кипит словно 86 вернулся....
 показати весь коментар
 
 
Извиняюсь, а ОАЭ (то есть ОАЕ) - это "Эвропа"???? Вас в какой "британской" школе учили языку и географии? В "долгопрудненской"?... А "санитарные нормы" устанавливаются государством, а не международными соглашениями, и они могут различаться даже в различных странах "Эвропы"...
 показати весь коментар
 
 
Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإمارات العربية المتحدة‎ [аль-Имара́т аль-Араби́я аль-Мутта́хида], англ. United Arab Emirates), аббр. ОАЭ(сокращённо - Арабские Эмираты или просто Эмираты) - федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб.إمارات‎ [имара́т], ед.ч. إمارة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Это тебе почитай ... Выучи английский и русский ... Но главное не путай букавы ...Ну а потом уже ... глаголь.... Эмираты - это пример поведения арабов в ситуации когда не выпадает осадков ввобще... По санитарным нормам - Украина вообще не Европа.... и никогда ей не будет.... По поводу Британии - даже валюту свою на евро не меняли что уже было сигналом определенного отношения к «союзам» И вовремя свалили из Европы.... Даже паспорта меняем на «синие»..... Ну а по поводу вуйкив которые меня начинают учить украинскому языку - я его прекрасно знаю и никогда этим не кичился и не одевал вышиванок и прочей этноодежды.... Британцы ( Шотландцы) одевают юбки исключительно на день патрика .... По Лондону они так не ходят....Даже Чарльз на официальные мероприятия не одевает юбку .... Хотя его право ....как 1 наследника Британской короны....
 показати весь коментар
 
 
Чем вам вышиванка то не угодила, очень красиво смотрится. Не говоря о том, что по всему миру мода была на них пару лет назад.
 показати весь коментар
 
А в Британии вы хоть раз видели это "регулярное использование"?
 показати весь коментар
 
Видел)))) особенно когда понаехавшие абизяны бунтуют- их поливалочками смывают....Вся спец техника работает ночью....После того как Боря штыранулся ковидом - резко поменялось все....Впрочем если ваш флажок это не прокси- тогда сами знаете как тут... Про вышиванку- когда этнофестиваль - это одно. А когда ее надевают и в хвост и в гриву все подряд- это только портит впечатление и обесценивает уникальность данного предмета гардероба...
 показати весь коментар
 
Яр Холодний Дякуємо панові Кличкові, за те, що хоч через 10 днів, після початку пожеж, вивів техніку на вулиці. Дякуємо, дякуємо 100 разів!
 показати весь коментар
 
 
"Їж, не обляпайся!..." Він вивів техніку не в зв"язку з пожежею - ви, в Києві, до задимлення позвикали вже давно, як у старому анекдоті про чоловіка, якого з міста "на природу" вивезли і він, дихнувши лісового повітря, свідомість втратив... "Спасибо, друзья спасли - подтянули к выхлопной трубе - еле отдышался...". Як не під"їжджаєш до Києва, з боку Броварів - сіра імла над ним стоїть постійно. Техніку вигнали в зв"язку з пиловою бурею, що вчора пройшла широким фронтом від Рівного до Чернігова...
 показати весь коментар
 
 
Яр Холодний Дякуємо панові Кличкові, за те, що, в зв"язку із пиловою бурею, вивів техніку на вулиці. Дякуємо, дякуємо 100 разів!
 показати весь коментар
 
Я бачу... "Пердь! Пердь! Пердь!..."... І так сто разів...
 показати весь коментар
 
 
Яр Холодний А я бачу, що тобі б в Бучу, членом комісії, по культурі і освіті Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 8152 Або просто членом
 показати весь коментар
 
не удивлюсь если оманский ишак и семью срочняком в карпатскую резиденцию вывез....
 показати весь коментар
 
Хрен его знает, куда он "заныкался", но из Киева он исчез... Я уже давно за ним эту дерьмовую привычку заметил - как только возникает проблема, требующая его присутствия или вмешательства, и нужно брать ответственность на себя, он моментально куда-то прячется - от коронавирусной проблемы, например, сбежал на "войсковые учения" (вроде он что-то, в этом, понимает)... То есть, мы имеем при власти "напыщенное ничтожество", которое любит ощущать вокруг себя шумиху поклонения, а разгребание грязи предпочитает возложить на чужие плечи...
 показати весь коментар
 
 
Да там просто актер в маске отсвечивает, с тех пор как "Моника убила Эрику"(С)
 показати весь коментар
 
ну он хоть старается выдавить из себя перл, хоть своими словами, молодец
 показати весь коментар
 
а почему и Кличко и толпы людей вокруг все без масок...?
Почему мать ее....???
 показати весь коментар
 
 
cloud2009 26ea8082 Патамушта... Холопи повинні бути в намордниках, а пани - ні.
 показати весь коментар
 
 
Так вроде сообщили, что и воздуха в Киеве уже нет...)
 показати весь коментар
 
 
А помните, как когда-то горела большая нефтебаза «БРСМ-Нафта» под Васильковом, так тогда тоже большие "умники" по тв говорили, что воздух кругом чист, и вреда продукты горения жителям не наносят...а какие клубы черного дыма в сторону города шли... уже забылось....Просто какой-то сплошной озон, понимаешь ли
 показати весь коментар
 
 
Гамма-фон,альфа,бета-загрязнения,аэрозоли - цифры в студию. Есть санитарные нормы, а такого, чтобы было 0 вообще не бывает.
 показати весь коментар
 
 
Кличко решил лавры Щербицкого отобрать? Тот тоже говорил, что в Киеве все хорошо, все идем на демонстрацию 1 мая. Хотя уже на то время ВСЯ администрация Киева вывезла свои семьи из города. Но даже после Чернобыля, МЫЛИ улицы города и поливалки даже между домами ездили ( где могли конечно) остальную территорию поливали дворники ( Тогда жеки еще что-то делали). А кто -то нибудь видел, что сейчас поливают улицы? Я уже не говорю что асфальт согл. Закона Украины о защите населения от инф заболеваний и куче пост. КМУ и приказов МОЗ ( от 2000 и до теперь, они все действующие) надо дезинфицировать (хотя бы раз в неделю)
 показати весь коментар
 
 
Коля .... там прогрессирующее хроническое сотрясение мозга....Медицине не подвластны такие случаи
 показати весь коментар
 
 
не сомневаюсь Vitaliy Paljasniy, именно такое "счастье" пролазит в уже лет так лет 10-12 на руководящие посты в Киеве
 показати весь коментар
 
 
Державна
Пожежна
Рятувальна
Частина

Дебил бл@ть
 показати весь коментар
 
 
какое отношение Чернобыльский район имеет к Киеву? ответ - никакого. просто поездка мэра Киева в Киевскую область -это вопиющее доказательство того факта, что центральной власти в Украине нет вообще! зеленые дебилы доруководились до того, что мэры городов уже сами должны решать проблемы страны лишь бы в их городах были условия для жизни граждан.
 показати весь коментар
 
 
Тому, кто с пятой попытки не может повторить аббревиатуру из 4 букв стоит верить.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕленая обезьяна в срочном порядке уехала с Киева...
А мы тут просто задыхаемся...
За ночь машину накрыло слоем гари...
Нужно гнать на мойку....

ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ДУРНИКИ!
 показати весь коментар
 
 
...ну шо виталька! живем мы в чехии уже или еще нет?.....лес просто устал)
 показати весь коментар
 
 
Во франции в провинции альзас повышенная радиация от пажара в чернобыльской зоне... а в киеве и области все пучком??? Совок...
 показати весь коментар
 
 
Виталик, сними крышечку сзади датчика и померяй уровень бета-активности на любой пыльной поверхности на улице. Потом дай в морду тому кто тебе доложил что "уровень в норме".
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, что тот тв Виталька на 100 порядков умнее, нынешнего мэра, хоть не притворялся. Большой мир, а бежать то некуда
 показати весь коментар
 
Ой, ДУРАК ты Виталик! Тебе такой козырь в руки сам упал (чтоб соблюсти карантин), наоборот кричи во все горло, что выходить на улицу в ближайшую неделю - подвергать большой опасности свою жизнь и здоровье (намекая на радиацию, но не произнося это вслух), а тем, кому крайне необходимости выйти на улицу без респираторов и масок, ну, никак нельзя (типа сильно пожалеют потом, намекая, но не говоря, на радиоактивный пепел)! Если кто потом упрекнет, то можно будет сказать, что его неправильно поняли, он имел ввиду короновирус, а не радиацию!
 показати весь коментар
 
Це не козир, а катастрофа для киян. А КМДА закликає киян зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі. Чекаємо відеролика від преЗЕдента, як його Команді вдалось вибороти перше місце в світі для Києва по забрудненню повітря. 16 квітня Київ потрапив на першу сходинку рейтингу найзабрудненіших міст світу.
Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв'язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.
Так, станом на 23:05 четверга, 16 квітня, повітря Києва стало найбруднішим у світі. Два китайських міста Шеньян і Ченду виявилися "сусідами" української столиці у рейтингу забрудненості повітря, а Київ очолив рейтинг.
 показати весь коментар
 
он уже докричался волки-волки из-за орз, так этого дебила уже все нах посылают
 показати весь коментар
 
 
Потому что то что есть и воздухом назвать трудно! Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 9516
Зелебобики за год довели страну до ручки!
 показати весь коментар
 
 
Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - сказал Кличко и погладил свою вторую пару ушей.
 показати весь коментар
 
 
16 квітня 23:19, повідомлення від КМДА. У четвер, 16 квітня, у Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження. Про це повідомляє КМДА. Містян просять зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі. У свою чергу фахівці закликають: обмежити перебування на відкритому повітрі; тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці; ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря; проводити вологе прибирання, корисно поставити ємкості з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.
 показати весь коментар
 
Виталика и всех кто без масок - оштрафовать на 17000 гривен каждого.
Фотокопию акта на страницу Цензора.
 показати весь коментар
 
Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней Источник: https://censor.net.ua/n3189694

Ця історія з димом з Чернобиля це ще один привід для влади сказати людям -

"Сидіть дома горлопани, нічого вам робити на вулиці, ми і надалі хочемо вас контролювати " Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 2116
 показати весь коментар
 
"По состоянию на 08-00 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом

Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"Хуже уже не будет"", - верно, ЗЕбуины?
"Главное, что не Порошенко"
 показати весь коментар
 
 
Чего боимся?

Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе:
- все благородные газы, содержавшиеся в реакторе;
- примерно 55 % йода в виде смеси пара и твёрдых частиц, а также в составе органических соединений;
- цезий и теллур в виде аэрозолей.
Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным оценкам, до 14 × 1018 Бк (14 ЭБк), в том числе:
- 1,8 ЭБк йода-131,
- 0,085 ЭБк цезия-137,
- 0,01 ЭБк стронция-90 и
- 0,003 ЭБк изотопов плутония;
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору