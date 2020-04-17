 Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко. ВIДЕО

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Пожежники кажуть, що забрудненого радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримавши інформацію від експертів, можу сказати, що тільки в м.Києві задимлення і забруднення повітря (відбувається. - Ред.) унаслідок підпалів, диму, а радіації немає", - сказав Кличко у відеозверненні.
Він зазначив, що зараз працюють понад тисячу пожежників. Також задіяно близько 150 автомобілів, авіація.
"Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз всі осередки загоряння в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Всі вогнища пов'язані з сильним вітром зі вчора. Відкритих осередків немає. Потрібно кілька днів для того, щоб все загасити", - підкреслив мер столиці.
"Друзі, рано вранці поїхав у зону відчуження, щоб перевірити, чи тривають там пожежі і який зараз радіаційний фон.
- На сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю загасили
- На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади
- Фахівці моніторять ситуацію. Авіація оперативно реагує на потенційні вогнища
- Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів
За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.
Поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтесь вдома і не відкривайте вікна!"- заявив пізніше Кличко.
я так понимаю, самое время купить дозиметр
а имел я в виду очень простую вещь. если Порох - это действительно выдающаяся личность, то педаля просто лучший из худших. так и не поднялся выше уровня рэкетира, который трусит базарчики
Почему мать ее....???
Пожежна
Рятувальна
Частина
Дебил бл@ть
А мы тут просто задыхаемся...
За ночь машину накрыло слоем гари...
Нужно гнать на мойку....
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ДУРНИКИ!
Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв'язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.
Так, станом на 23:05 четверга, 16 квітня, повітря Києва стало найбруднішим у світі. Два китайських міста Шеньян і Ченду виявилися "сусідами" української столиці у рейтингу забрудненості повітря, а Київ очолив рейтинг.
Зелебобики за год довели страну до ручки!
Фотокопию акта на страницу Цензора.
Ця історія з димом з Чернобиля це ще один привід для влади сказати людям -
"Сидіть дома горлопани, нічого вам робити на вулиці, ми і надалі хочемо вас контролювати "
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Хуже уже не будет"", - верно, ЗЕбуины?
"Главное, что не Порошенко"
Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе:
- все благородные газы, содержавшиеся в реакторе;
- примерно 55 % йода в виде смеси пара и твёрдых частиц, а также в составе органических соединений;
- цезий и теллур в виде аэрозолей.
Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным оценкам, до 14 × 1018 Бк (14 ЭБк), в том числе:
- 1,8 ЭБк йода-131,
- 0,085 ЭБк цезия-137,
- 0,01 ЭБк стронция-90 и
- 0,003 ЭБк изотопов плутония;