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 Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус

Підліток, який готував напад на школу в російському Красноярську, переніс теракт на більш пізній термін.

Про це повідомила в п'ятницю пресслужба крайового управління ФСБ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як стверджують силовики, юнак готувався до бійні чотири місяці, але не зміг здійснити задумане, оскільки школи перейшли на дистанційний формат навчання. Через це він вирішив влаштувати теракт 19-20 квітня, на православний Великдень.

Підлітка підозрюють у злочинах за статтями "Приготування до терористичного акту", "Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності" та "Незаконне виготовлення вибухових пристроїв".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Саратові двоє 14-річних підлітків планували через помсту напасти на школу і вбити 40 осіб. ВIДЕО

16 квітня стало відомо, що в Красноярську за підготовку збройного нападу на школу затримали підлітка. Злочин готував школяр 2006 року народження, про його мотиви поки невідомо. У підлітка вилучили обріз мисливської рушниці та саморобні вибухові пристрої. Крім того, у школяра знайшли особисті щоденники, в яких він писав про підготовку нападу на навчальний заклад.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Загинула 21 людина, включно зі стрільцем, постраждало ще близько 70 осіб

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше вчинив самогубство.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189691
 
   
 Топ коментарі
 
От блін... Клятий карантин.
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Только что прочитал, что в Нигерии от вируса умерло 13 человек, за нарушение комендантского часа мусора застрелили 17.
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В Нигерии силы безопасности убили по меньшей мере 18 граждан за нарушение комендантского часа, внедренной для сдерживания пандемии коронавируса.

Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране - по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.
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Представляю какая у них там в школах атмосфера что их дети до такого доходят.
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Красноярськ, це бандитський край, як і наш Даунбас.
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носители рЮського мира .. пусть развлекаются .. абы по соседним странам не лазили
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Осатанение так называемой "святой руси" налицо. Повод задуматься прихожанам УПЦ МП: тт （в Коасноярске） и в Донбассе налицо результат работы сатанистов в рясах, призывавших с амвонов донбасских церквей "защить землю от укров", "убивать врагов земли русской", благословляли вступать в ряды орков. Вот и "доблагославлялись", теперь детки русской весны подросли и окащались зверятами, жаждущими крови.
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При всем при том у нас в школах ситуация не лучше. Буллинг почти в каждой школе и каждом классе. Хотя мне лично жаль, что пацан не осуществил задуманное
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Если мерить попугаями.
Если мерить Украинами, таких в Красноярском крае 4.
Если мерить Донбасами таких - 87.
Прикольно там по "Навител" ехать. - "Продолжайте движение, следующий поворот через 200 км." Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 2500
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У меня есть знакомый с Кемерово, вот где жуть..
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Серьезная новость,специально на зуб петеботов
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шо кацапа,зацепило? Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 7608
Krychek

А помните совсем недавно "выбрали" молодого и энергичного ВОШЬдя, нефть была по 40$, торжественно открывали помойки и колонки для воды. Даже разрешили собирать валежник и заготавливать мох. А потом пришёл проклятый коронавирус. Такую страну ПАТИРЯЛИИИИИ!!!

Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 1568
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Чортів коронавірус... Такі хороші плани поламав... Тепер його "нездійснені жертви" продовжать мріять поїхать на Донбас, "на заробітки"...
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То він ТАК протролів ***** який переніс Дєнь пабєди.
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кацапам верить... наверно что-то не то лайкнул в сети. а то Х#йло - не до конца обнуленный, парада нет, карантин, нефть падает, скрепы трещат, надо народ чем-то отвлечь. конечно взорвать было-бы проще, но - карантин, уж слишком явно выглядело бы.
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Сознательный гражданин, карантин это святое
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эх парень парень на тебя надежда была а ты зассал
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не сложилось у свиноруса, очень досадно!
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хорошего сотрудника ФСБ себе воспитало......
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Жаль...… не удалось...…. Надо было быстрее!!!!
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