 Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус

Про це повідомила в п'ятницю пресслужба крайового управління ФСБ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як стверджують силовики, юнак готувався до бійні чотири місяці, але не зміг здійснити задумане, оскільки школи перейшли на дистанційний формат навчання. Через це він вирішив влаштувати теракт 19-20 квітня, на православний Великдень.

Підлітка підозрюють у злочинах за статтями "Приготування до терористичного акту", "Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності" та "Незаконне виготовлення вибухових пристроїв".

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16 квітня стало відомо, що в Красноярську за підготовку збройного нападу на школу затримали підлітка. Злочин готував школяр 2006 року народження, про його мотиви поки невідомо. У підлітка вилучили обріз мисливської рушниці та саморобні вибухові пристрої. Крім того, у школяра знайшли особисті щоденники, в яких він писав про підготовку нападу на навчальний заклад.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Загинула 21 людина, включно зі стрільцем, постраждало ще близько 70 осіб

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше вчинив самогубство.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.