EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Київські новини
  1967  21
Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2161) Чорнобиль (158) зона відчуження (132)

 У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу в 4 лісництвах, - ДСНС

Станом на ранок п'ятниці в Чорнобильській зоні відчуження відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках, пройдених вогнем.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

"Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. рятувальників особового складу та 106 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС, якими 16 квітня здійснено 114 скидів – 240 т води)", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189688
 
 
 Топ коментарі
 
ВЕСЬ КИЕВ ЗАТЯНУТ ПЕЛЕНОЙ ГАРИ, а они называют это ТЛЕНИЕ.
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
 показати весь коментар
 
Зеслуг диявола в Чорнобильську зону довічно і з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
если клоун заверил, что "не горит" - то горит точно, и очень сильно.
ибо клоун ни разу не смог не сбрехать.

мы в Киеве прекрасно нюхаем, как "в Чернобыле все потушено".
и видим - город как в тумане.
знает реальную картину и сам клоун - который уипал из Киева еще вчера...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если клоун заверил, что "не горит" - то горит точно, и очень сильно.
ибо клоун ни разу не смог не сбрехать.

мы в Киеве прекрасно нюхаем, как "в Чернобыле все потушено".
и видим - город как в тумане.
знает реальную картину и сам клоун - который ***** из Киева еще вчера...
 показати весь коментар
 
 
Зато лучший в мире мер выгнал на улицы все поливальные машины и вовсю борется с пылью, которую ветер гоняет по городу.
Эти два дебила друг друга стоят.
 показати весь коментар
 
Кличко по кр. мере НЕ ПЕСТИТ.
Вчера именно Кличко сказал - пришел дым из Чернобыля, закрывайте окна, береженого Бог ... - и т.д.
Зато ишак (устами Чечеткина) заверял, что этот дым к Чернобылю отношения не имеет, все хорошо прекрасная маркиза, это счастливый нарид массово жарит шашлыки и стейки, бла-бла-бла.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно, что только пестрит и ворует.
Небось все деньги на бензин разворовал.
В этом году кто-то видел в городе поливальную технику?
Я видел только от гереги, которая свои эпицентры моет.
А ведь вирус, а ведь грязь.
Дерьмо твой веталя.
 показати весь коментар
 
я не фанат Кличка, но по сравнению с пеставатым ишаком из квартала - он Гигант.
все познается в сравнении.
лучше 10 кличков, чем 1 зелупа, богдан или дерьмак.
 показати весь коментар
 
 
Нічого клоун не набрехав. Воно не горить. Воно лише тліє. І димить. Тільки дим. Вогню немає.
 показати весь коментар
 
клоун НЕ МОЖЕТ НЕ НАБРЕХАТЬ.
не может.
физически не в состоянии.

он мучается, ему плохо, он не хочет этого делать, он понимает, что гибнет из-за этого - но все равно, что ни скажет - все брехня.
как алкоголик не может не бухать, так этот поц не может не пестеть...
 показати весь коментар
 
Якщо чесно, то таке київське повітря загрожує здоров'ю набагато сильніше, ніж короновірус. Якщо я з нормальними легенями і нормальним тиском так відчуваю цю гарь, то справи в Києві погані!
 показати весь коментар
 
 
Залить водой всё тлеющее я так понимаю не возможно?
 показати весь коментар
 
Надо что бы Слуги народа поехали туда тушить очаги пожара путём забрасывания в огонь ЗЕлёные поленья.
 показати весь коментар
 
 
Зеслуг диявола в Чорнобильську зону довічно і з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
 
ВЕСЬ КИЕВ ЗАТЯНУТ ПЕЛЕНОЙ ГАРИ, а они называют это ТЛЕНИЕ.
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
 показати весь коментар
 
 
Де наш шановний Віктор Андрійович?
Той завжди сам гасив.
А ці тільки й можуть, що бомбосховища підривати та сухостій палити.
 показати весь коментар
 
Ну, этот то хоть пару лопат в огонь кинул, а нынешнее чмо пару лопат себе в штаны кинул и сдрыснул.
 показати весь коментар
 
 
Вот Вам и тест
Как подкладывать Украину под рашу - так они с Ермаком и Мендель могут
А КАК СПАСАТЬСЯ - ТАК БЕГОМ В ЗАКАРПАТЬЕ ПОБЛИЖЕ К ЕС
 показати весь коментар
 
 
Крысы. ЗЕлёные крысы. Но крысолов уже близко.
 показати весь коментар
 
Чому не гасять тління? Як завжди, чекають, що дощ все зробить сам?
 показати весь коментар
 
 
Куда смотрит чмо-почти42, опять говновидосики клепает?
 показати весь коментар
 
 
Писали что радиационная туча со сожженного Чернобыля пойдет на юго-восток...
Теперь, в связи с непогодой, хз где она оказалась...
Сколько людей заразится и умрет от радиации?
Находить этих поджигателей и сжигать, может тогда бояться будут!
 показати весь коментар
 
 
А КТО СЕЙЧАС ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГСЧС??? Зорян и Шкиряк ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору