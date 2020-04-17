 У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу в 4 лісництвах, - ДСНС

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.
"Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. рятувальників особового складу та 106 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС, якими 16 квітня здійснено 114 скидів – 240 т води)", - додали у відомстві.
ибо клоун ни разу не смог не сбрехать.
мы в Киеве прекрасно нюхаем, как "в Чернобыле все потушено".
и видим - город как в тумане.
знает реальную картину и сам клоун - который ***** из Киева еще вчера...
Эти два дебила друг друга стоят.
Вчера именно Кличко сказал - пришел дым из Чернобыля, закрывайте окна, береженого Бог ... - и т.д.
Зато ишак (устами Чечеткина) заверял, что этот дым к Чернобылю отношения не имеет, все хорошо прекрасная маркиза, это счастливый нарид массово жарит шашлыки и стейки, бла-бла-бла.
Небось все деньги на бензин разворовал.
В этом году кто-то видел в городе поливальную технику?
Я видел только от гереги, которая свои эпицентры моет.
А ведь вирус, а ведь грязь.
Дерьмо твой веталя.
все познается в сравнении.
лучше 10 кличков, чем 1 зелупа, богдан или дерьмак.
не может.
физически не в состоянии.
он мучается, ему плохо, он не хочет этого делать, он понимает, что гибнет из-за этого - но все равно, что ни скажет - все брехня.
как алкоголик не может не бухать, так этот поц не может не пестеть...
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
Той завжди сам гасив.
А ці тільки й можуть, що бомбосховища підривати та сухостій палити.
Как подкладывать Украину под рашу - так они с Ермаком и Мендель могут
А КАК СПАСАТЬСЯ - ТАК БЕГОМ В ЗАКАРПАТЬЕ ПОБЛИЖЕ К ЕС
Теперь, в связи с непогодой, хз где она оказалась...
Сколько людей заразится и умрет от радиации?
Находить этих поджигателей и сжигать, может тогда бояться будут!