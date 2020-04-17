 Під час горіння сухої трави на Житомирщині вогонь перекинувся на село: пошкоджено та знищено 8 будинків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"16 квітня о 16:56 поблизу с. Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на будівлі та споруди с. Новосілка. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено 8 будівель, з них 3 житлові та 5 нежитлових відселених будинків. О 19 год. пожежу будинків ліквідовано та о 23:25 пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізовано (вогнем пройдено 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву)", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 ранку 17 квітня спостерігається тління окремих осередків трав’яного настилу та лісової підстилки.
До гасіння залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 16 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки.
Щодо "сухостою" та бурелому - згоден... Часто ходжу по лісах, на півночі України, то бачу... В селах, попід лісами, людей поменшало, та й ті, частково, будинки на газове опалення, попереводили... Спитайся зараз, 30-літнього, як копать торф, сушить його, зберігать і використовувать для опалення, він очі вилупить і скаже: "Я, що, "***...й"? мені легше за газ заплатить!".
В лахті тепер недобір кадрів? Двбйбів на роботу беруть?
Пожгли называется сухостой....
То зима без снега, то подстилка горит.
"Учиться на ошибках" предполагает наличие хотя бы небольшого критического мышления и анализа, что у нашего "мудрого нарида" отсутствует напрочью.
Спасать надо только природу, леса, поля, животных, они ни в чем не виноваты и экосистема уничтожается.
говорить бесполезно!