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Все про:Житомирщина (553) пожежа (2161)

 Під час горіння сухої трави на Житомирщині вогонь перекинувся на село: пошкоджено та знищено 8 будинків

Унаслідок займання сухої трави в Житомирській області вогонь перекинувся на село Новосілка, у результаті чого вогнем пошкоджено та знищено 8 будівель населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 квітня о 16:56 поблизу с. Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на будівлі та споруди с. Новосілка. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено 8 будівель, з них 3 житлові та 5 нежитлових відселених будинків. О 19 год. пожежу будинків ліквідовано та о 23:25 пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізовано (вогнем пройдено 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 ранку 17 квітня спостерігається тління окремих осередків трав’яного настилу та лісової підстилки.

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До гасіння залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 16 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189687
 
   
 Топ коментарі
 
Самое удивительное в этой ситуации то, что в следующем году там все равно будут палить траву...
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а зачем тушить, если они сами ту траву выжигают? Пусть горят.
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Это быдло только так можно научить прекратить сжигать то что вырастила земля, для своего выздоровления.
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Підпалювача на шибеницю..по седед села і шоб висів три доби не меньш..от тоді справа зрушиться з міста
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А тушить нема кому і нема чим.Раніше в кожному селі вогнегасна машина,цілодобово бригада пожежник ,водій на варті...А дорого ---зкоротили,закрили.А з райцентру без води,з порваними рукавами,да і їхать іноді нема на чому,поки доїдуть -тушить нема чого.Будуть вигорять селами.Боронь Боже.
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а зачем тушить, если они сами ту траву выжигают? Пусть горят.
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"Тринда зачухана", досить "каркать"!!! У мене товариш на чергуванні в МНС, доба через три, каже - "Менше було-б, "довбаків", що сірниками бавляться, то і машин-би, вистачало...". Палять, не думаючи про наслідки... (Коли мера Сінгапура спитали, чому у них, при такій щільності населення, в місті чисто, і запитали який у них штат двірників, той відповів: "Чисто, в першу чергу, не там, де прибирають, а там, де не смітять...". Те ж саме стосується і пожеж подібного типу...
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про сірники ,то правда,а як зменшить кількість"довбаків"
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От і подумай над цим, замість того, щоб чергову "зраду" розганять!!!
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Отут: "А тушить нема кому і нема чим.Раніше в кожному селі вогнегасна машина,цілодобово бригада пожежник ,водій на варті...А дорого ---зкоротили,закрили.А з райцентру без води,з порваними рукавами,да і їхать іноді нема на чому,поки доїдуть -тушить нема чого.Будуть вигорять селами.Боронь Боже."....
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може в тебе голова після Сорокошич болить Під час горіння сухої трави на Житомирщині вогонь перекинувся на село: пошкоджено та знищено 8 будинків - Цензор.НЕТ 2380 ,фантазер
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А "по суті" є що сказать? Чи тільки на на "пердь" і "сподобилася"?
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Ніхто не очікував війни, скорочували війско, але он як все повернулось. Ніхто не очікував епідемій - закривали тубдиспансери і запроваджували телемедицину, тепер маємо те що маємо. Зараз ситуація із займанням така: дуже суха погода взиммку і багато повалених сухих дерев в лісі, сміття, бите скло, стільки років ніхто не казав, що палити сміття погано - кинули людей напризволяще і спостерігали як вони виживуть. Невже сміття палять цю весну вперше? Чи попередні роки ніхто не бачив такі пожежі? А якщо займання виникне від битого скла? Можливо треба з'ясувати, що державне управління має бути професійним?
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Та цей "тренд" десятиліттями тягнеться...Просто за Радянської влади всі луги колгоспи викошували, на сіно, а отаву на них колгоспні череди виїдали... Тому люди змушені були вихоплювать і викошувать найменші клаптики землі, де росла трава... Зараз же кількість корів та овець набагато зменшилася... Тому народ почав "з жиру казиться", стосовно сінокосів... Ідіоти не розуміють, що, замість того, щоб отримать "кращу траву", вони отримують поширення "багатолітників" - в основному, різних видів полину (гіркого, чорнобилю, цитварного). Їх коріння зберігається у холодній землі, після пожежі, і вони отримують переваги у рості та озмноженні, тоді як насіння нормальних "сінокосних" трав, більшою частиною, згоряє...... А "цурпалки" багатолітників, у сіні, навіть кози з вівцями не їдять...

Щодо "сухостою" та бурелому - згоден... Часто ходжу по лісах, на півночі України, то бачу... В селах, попід лісами, людей поменшало, та й ті, частково, будинки на газове опалення, попереводили... Спитайся зараз, 30-літнього, як копать торф, сушить його, зберігать і використовувать для опалення, він очі вилупить і скаже: "Я, що, "***...й"? мені легше за газ заплатить!".
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Замість того щоб роздувати штати ТОРів і патрульних краще б Сабаков забезпечив пожежними машинами села. А то приуси купляє сраку возити патрульним, які потім душать до смерті громадян в цих авто..
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жители сел сами каждый год жгут траву. Зачем их спасать если они сами устраивают пожары? Может пожары научат их вести себя по человечески, тогда можно и про пожарные машины поговорить.
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Это быдло только так можно научить прекратить сжигать то что вырастила земля, для своего выздоровления.
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Не уверен, что их может научить даже такое...
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Тільки шибениця посеред села.....та ще свіжевикрашена....з лавками для глядачів
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Самое удивительное в этой ситуации то, что в следующем году там все равно будут палить траву...
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мне это напоминает выборы. Тупое население выбирает проходимцев, потом воет как собака Баскервилей на болотах, но в следующий раз опять голосует за г..вно.
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На выборах все сложнее...ибо на них сложно найти НЕ проходимцев.
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Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Були всякі часи,але цей рік....В кого є клапоть землі,то садіть картоплю і інше..Бо рік буде важкий.Зерно ,поля якщо не спалять ,то вивезуть за доляри,ну як завжди це у нас і не тільки з зерном.ЦІни піднімуть до небес,тут у нас "не заржавеет".Вірус ніхто не відміняв і карантин затягнеться.Городянам хто на 2тис.живе раджу купить муку,крупу,олію...А як жить в кого нема землі,роботи,нема 2т.,а+ діти---поради нема.
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Ванга доморощена,вчись смоктати і варити борщ (толку більше буде)
В лахті тепер недобір кадрів? Двбйбів на роботу беруть?
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Пропоную вибачитись,якщо не кацапське бидло...
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"Звідтіль" - це звідки? Я вчора пилову бурю спостерігав у районі Сорокошич, на березі Київського водосховища...І відразу товаришу зателефонував, МЧС-нику... А ти звідки? З "ВнутріМКАДдя"?...
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Можу тобі головку дітородного органу на комірець покласти. Під час горіння сухої трави на Житомирщині вогонь перекинувся на село: пошкоджено та знищено 8 будинків - Цензор.НЕТ 77
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спочатку достань із-за своєї щоки ....У кого ,що болить той про те і говорить...підароккацапський
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Тебе на каждого ребенка государство минимум по 40 тыс дало, где деньги, Зин? Вы все чего-то требуете, а налогов ты лично сколько заплатила, какой стаж? В совке и то бездельникам никаких денег не давали, если до родов не работала, то и декретных шиш с маслом, а декретные были лишь около 40 процентов зарплаты, полтора года, и всё!!! Думать надо башкой чем кормить будешь прежде чем рожать! В Японии, например, знают, что ребенок это очень дорого, по этому прежде всего много работают, копят, покупают своё жильё, и только потом - ребёнок. А у нас не успели сопли научиться вытирать, рожают и всё им должны... Иди работать, горе- мамаша.
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Та цей "тренд" десятиліттями тягнеться...Просто за Радянської влади всі луги колгоспи викошували, на сіно, а отаву на них колгоспні череди виїдали... Тому люди змушені були вихоплювать і викошувать найменші клаптики землі, де росла трава... Зараз же кількість корів та овець набагато зменшилася... Тому народ почав "з жиру казиться", стосовно сінокосів... Ідіоти не розуміють, що, замість того, щоб отримать "кращу траву", вони отримують поширення "багатолітників" - в основному, різних видів полину (гіркого, чорнобилю, цитварного). Їх коріння зберігається у холодній землі, після пожежі, і вони отримують переваги у рості та озмноженні, тоді як насіння нормальних "сінокосних" трав, більшою частиною, згоряє...... А "цурпалки" багатолітників, у сіні, навіть кози з вівцями не їдять
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Награда нашла героев - бумеранг никто не отменял...
Пожгли называется сухостой.... Під час горіння сухої трави на Житомирщині вогонь перекинувся на село: пошкоджено та знищено 8 будинків - Цензор.НЕТ 6276
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Долбаный зеленский!
То зима без снега, то подстилка горит.
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Это Украина в миниатюре - тупое население голосует на выборазх за г..вно, потом ноет про "зубажиння" и "гинацыд", но на следующих выборах опять голосует за г..вно.
"Учиться на ошибках" предполагает наличие хотя бы небольшого критического мышления и анализа, что у нашего "мудрого нарида" отсутствует напрочью.
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Куда смотрит чмо-почти42, опять говновидосики клепает?
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Надо прекратить тушить их дома, это будет лучшим наказанием, только так. Потому что штрафы смешные, уголовной ответственности нет, да и суды наши импотентные. Пускай горят если идиоты, при чём даже не надо искать виновного, они все такие, все палят вместо того чтобы собрать, твари ленивые, взяли моду.
Спасать надо только природу, леса, поля, животных, они ни в чем не виноваты и экосистема уничтожается.
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каждый год одно и то же! весной - палят растительные остатки с огородов и стерню со скошенных полей - горит всё - леса, посадки, кладбища, сараи, дома...ранней весной - сухостои и сухую прошлогоднюю траву (где не успели спалить осенью).. опять горит всё - ....леса, поля (и дальше по списку)... и так круглый год.. плюс каждый год сгорает по несколько человек, не успевших отбежать от "плода рук своих" (в основном старики)... а про подпалы - отдельная песня..и долбоё** и просто завистливые люди (скирды соседские так раздражают)
говорить бесполезно!
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Гораздо хуже - палят целенаправленно нескошенный сухой прошлогодний бурьян. При такой суши и ветрах как сейчас - это сразу получается неконтролируемый пожар.
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Пожары каждый год становятся сильнее и сильнее, включая пожары торфяников и мусорных свалок..а не пора ли СБУ взяться за расследования ?
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Причем первый такой массовый пожар в торфяниках по всему периметру Киева, на сколько я помню, случился в 2014м году за 2 дня до Дня Независимости Украины.
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там шо? бур'янами все поросло вище криші???
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Пусть Оманский клоун одевает костюм пожарника и вперёд тушить очаги тления! Так не, обисцяный, в Карпаты сбежал.
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Когда все дебилы, сжигающие мусор возле дома позгарают и потравятся газами - будет наконец чистый свежий воздух. Жаль только что в процессе самоликвидации в большинстве пострадают невинные.
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