 "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

"Коли ми видавали попередню постанову, якою рекомендували відкривати ринки за певних умов ... основна мета, яку ми переслідували, - це доступність до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Водночас деякі органи місцевого самоврядування сприйняли цю постанову як керівництво до дії і відкрили майже всі ринки", - розповів Ляшко в четвер увечері в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, після Нацполіція зафіксувала цілу низку порушень, які дали підстави говорити про те, що "в таких антипротиепідемічних умовах працювати ринки не мають в умовах карантину".
Тому, як пояснив головний санітарний лікар, було ухвалено рішення і відкликано постанову, якою прописувалася можливість роботи ринків. Також, за словами Ляшка, додатково видано постанову головного санітарного лікаря України, яка "дає рекомендацію органам місцевого самоврядування закрити ринки".
Відповідаючи на запитання про те, що робити людям у невеликих населених пунктах, де ринки є єдиним місцем покупки продуктів, Ляшко сказав: "Нехай питають в органів місцевого самоврядування".
"Сьогодні в мене на кону стоїть питання стримування коронавірусного захворювання", - підсумував він.
а точнее - дебилы 73% этой дебильной страны...
Влада якщо ввела карантин, значить повинна стежити щоб люди і різні заклади дотримувались цього карантину. Для чого такий карантин тоді ? Тисячі людей звільнили з роботи, багато сидять на карантині и не будуть получати зарплат...як жити дальше, владо ? І скоріш за все карантин 24 квітня не закінчиться...
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
в каком месте карантин помогает бороться с вирусом?
Ниже ссылка на свежую статью в польской газете Rzecz Pospolita, где сообщается, что количество смертей от коронавируса в Швеции на порядок выше, чем у соседей и о поспешном введении у шведов очень жестких противоэпидемических мер.
Статья.
приведи, пожалуйста, конкретные факты, например, по такому-то дню графики не соответствуют реальности
ну и, конечно, польская газетенка, как никто, в курсе событий в Швеции
В Европе, где штраф минимум 600 евро, если ты вытерся из дома без причины , тоже кацапы?
И только ты, плюющий на рекомендации государства и просьбы соблюдать карантин, чтоб не было у нас пандемии - щирый украинец-патриот !
Виходив на прогулянку. Маски раніше, до розпорядження, носили деякі люди, тепер носять ВСІ. Абсолютно всі.
Не тому, що бояться поліції, бо поліції не видно, в неї вдосталь роботи. А тому, що всі розуміють, навіщо це. Навіть на форумах це практично не обговорюється. Носять і все.
Бо в Польщі всі зєбіли і бубачькі.
Я информирован достаточно хорошо. Вижу, что граждане Польши тоже информированы, знают, как и что использовать, и считают противоэпидемические меры правильными.
На улице практически лето, солнце, температура +23+25. А люди выходят только по неотложным делам и на короткие прогулки в безлюдные места. Молодёжь тоже.
Я думал, что соблюдать карантин помогут только драконовские меры, как в тоталитарном Китае. Так сказать, под угрозой расстрела.
Однако в демократической Польше расстрелы и тоталитаризм не нужны: власть детально проинформировала общество об опасности, ввела меры - и этого оказалось достаточно. Люди их соблюдают. Фирмы их соблюдают. Вся страна мобилизована - самомобилизована! - на противостояние эпидемии.
Конечно, оппозиция власти есть, и она проверит все бюджетные затраты. После эпидемии. Проверена будет каждая потраченная государственная монетка. И власть это знает прекрасно.
Советы по применению масок в бытовой обстановке на случай вспышки гриппа A(H1N1)
Потому что не все еще украли, кое-что осталось!
А ведь именно это его основная обязанность!
15 апреля - 612
17 апреля - 705
Вот что значит цивилизация! Хотя идиотов и тут хватает...