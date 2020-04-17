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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 квітня в усьому світі зареєстрували 2 158 250 (на вчора - 2 064 115) випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 671 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 144 243 (вчора - 137 020) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 33 284, хворих - 671 331, протестовано - 3 401 064.

Іспанія повідомляє про 184 948 інфікованих. З них 19 315 осіб померли.

В Італії за весь час захворіли 168 941 особа. Водночас загинули 22 170.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

Так, у Франції померли 17 941 особа, у Великій Британії - 13 759, в Ірані - 4869, Бельгії - 4857, у Німеччині - 4052, у Нідерландах - 3327, в Туреччині - 1643, у Швейцарії - 1281.

У РФ кількість заражених досягла 27 938 осіб, померли - 232; в Білорусі - 4204, померли - 40; в Польщі - 7918, померли - 314; в Молдові - 2154, померли - 54; в Угорщині - 1 652, померли - 142; в Румунії - 7707, померли - 392; у Словаччині - 977, померли - 8.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні зафіксовано 397 нових випадків COVID-19, загалом - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189682
 
 
 Топ коментарі
 
- А чего Вы так кашляете, у Вас коронавирус?
- Нет, туберкулёз.
- А, ну слава Богу.
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Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни.
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РПЦ решила не закрывать храмы на Пасху в половине регионов России.
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Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни.
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На нем много бабла не поднять.
Однако стоит задуматься, эти зараженные люди годами живут среди нас.
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- А чего Вы так кашляете, у Вас коронавирус?
- Нет, туберкулёз.
- А, ну слава Богу.
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ТУБЕРКУЛЬОЗ-ДУЖЕ ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА.АЛЕ ВОНА ЛІКУЄТЬСЯ.КОРОНАВІРУС-ЩОСЬ НОВЕ ЩО МАЄ БІЛЬШИЙ ВІДСОТОК СМЕРТНОСТІ(КОЛИ ІНФІКОВАНИМИ БУДЕ ВСЯ ПЛАНЕТА І ПОМРЕ 6% ВІД 7МЛРД.=420МЛН)І ПОКИ НЕ ЛІКУЄТЬСЯ.
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Каждые сутки в Украине умирает 1600 человек от различных болезней из них 11 от туберкулёза, а от covid-19 - 8 человек.
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Это напоминает Остапо Бендера уносящего стулья и Элочку -людедку с ситечком перед физиономией.Ведем себя анологично как и люди с племени Юмба-тумба.
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РПЦ решила не закрывать храмы на Пасху в половине регионов России.
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Не найдётся семьи в которой дедушка не погиб на фронте, ну или воевал. У многих ли ваших знакомых родственники сидели в сталинских лагерях? В нашем окружении кто то да сталкивался с онкологией. Но мы то продолжаем радоваться жизни. Много ли из наших друзей умерли конкретно от СПИДа. С моём окружении таких нет. Это к вопросу о цифрах. Всем здоровья и не читать о вирусе.
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А у моїх родичів все було, окрім СНІДу. Цікаво написали, тому лайк.
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так больше читать нечего. из каждого утюга сплошной коровавирус.
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Так ничего не читайте. На рыбалку сходите. Морковку посадите. На флибусте книжку скачайте. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн - Цензор.НЕТ 7627 На подружку ..... посмотрите. Вирус по своему, а мы по своему. Пошла гусей попасу.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Процесс не остановить.
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о. а шо это на Чайне опять столько погибших?
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или там тупо стали все смерти регистрировать под ковид?
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просто китайці обісралися із маніпуляцією данними і тепер намагаються підредагувати, щоб їхня брехня не була такою очевидною.
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Предлагаю баланс подводить не человеческими жизнями а прожитыми годами От средней
продолжительности жизни отнять средний возраст умерших от короны. Умножить на к-во умерших . И сравнить с любой другой болезнью. Это и будет критерий потерь. Непрожитые годы.
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...может лучше считать по дурным постам в соцсетях?
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От средней продолжительности жизни отнять средний возраст умерших от короны. Умножить на к-во умерших . Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн - Цензор.НЕТ 8100
Слушайте внимательно. Первая цифра - четыре, вторая - два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два - четыре, это первая цифра, которая, разделенная на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре^ Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра - четыре, вторая - два, четвертая - восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра-- четыре, вторая-два. а четыре плюс два - шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца - шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы.
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сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
в каком месте карантин помогает бороться с вирусом, если разницы нет?
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в Швеции, как и в большинстве стран Европы, фейковая эпидемия пошла на спад
твоя статья, Игореша, напомнила мне прогнозы академии наук Украины о том, что у нас заразится 50% населения, по факту имеем меньше 0,2%
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Сегодня Швеция на 16 месте по заболеваемости, Украина на 38 месте.
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о том что шведы очень поздно ввели карантин по сравнению с нами.
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у них нет карантина
как и нет никакой эпидемии/пандемии, кроме ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ
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Other than a ban on gatherings of 50 or more people, and advice such as over-70s being urged to stay at home, Swedish schools, shops, restaurants and pubs all remain open.

Надеюсь, перевести сможешь.
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без ссылки источник и на на дату это надпись в общественном туалете.
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Догонят до 80% процентов иибудет у них загальный имунитет. Встретятся с вирусом все но переболеют только 5% .
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уже есть данные, что для этого вируса нет иммунитета.
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есть нестойкий, на 2-3 года, как и для гриппа и любого ОРВИ
и что ты предлагаешь? никогда из дома вообще не выходить теперь? власть тебе это с удовольствием устроит: режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина
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