 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 144 243 (вчора - 137 020) летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 33 284, хворих - 671 331, протестовано - 3 401 064.
Іспанія повідомляє про 184 948 інфікованих. З них 19 315 осіб померли.
В Італії за весь час захворіли 168 941 особа. Водночас загинули 22 170.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.
Так, у Франції померли 17 941 особа, у Великій Британії - 13 759, в Ірані - 4869, Бельгії - 4857, у Німеччині - 4052, у Нідерландах - 3327, в Туреччині - 1643, у Швейцарії - 1281.
У РФ кількість заражених досягла 27 938 осіб, померли - 232; в Білорусі - 4204, померли - 40; в Польщі - 7918, померли - 314; в Молдові - 2154, померли - 54; в Угорщині - 1 652, померли - 142; в Румунії - 7707, померли - 392; у Словаччині - 977, померли - 8.
Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні зафіксовано 397 нових випадків COVID-19, загалом - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали.
Однако стоит задуматься, эти зараженные люди годами живут среди нас.
- Нет, туберкулёз.
- А, ну слава Богу.
продолжительности жизни отнять средний возраст умерших от короны. Умножить на к-во умерших . И сравнить с любой другой болезнью. Это и будет критерий потерь. Непрожитые годы.
Слушайте внимательно. Первая цифра - четыре, вторая - два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два - четыре, это первая цифра, которая, разделенная на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре^ Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра - четыре, вторая - два, четвертая - восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра-- четыре, вторая-два. а четыре плюс два - шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца - шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы.
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
в каком месте карантин помогает бороться с вирусом, если разницы нет?
твоя статья, Игореша, напомнила мне прогнозы академии наук Украины о том, что у нас заразится 50% населения, по факту имеем меньше 0,2%
как и нет никакой эпидемии/пандемии, кроме ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ
Надеюсь, перевести сможешь.
и что ты предлагаешь? никогда из дома вообще не выходить теперь? власть тебе это с удовольствием устроит: режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина