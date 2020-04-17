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 Суспільство, За кордоном
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 США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має бути готовою на випадок нової хвилі коронавірусу COVID-19 пізніше цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Білому домі.

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми маємо бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження", - сказав він.

Трамп пояснив, що такі швидкі дії дозволять боротися з коронавірусом, не вдаючись до закриття суттєвої частини економіки країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ

Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом досі залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих у США досягла 30 925, хворих - 639 055.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189681
 
 
 Топ коментарі
 
Стабильный Гений не понял, что еще идет весна, затем будет лето. И вирус никуда не уходил, пока только заходит все глубже и глубже.
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Маски станут нашей новой реальностью. Это точно. Вчера зашла в сельпо впервые за время карантина, до этого только муж ездил за продуктами. Новая реальность, как в каком-то кино. Все в масках, на кассах у девочек пластиковая защита для глаз, все в перчатках, санитайзерами все увешано. Кто мог такое представить себе ещё пару месяцев назад! Мы даже не понимали, как были счастливы прошлым летом - в шортах и в солнечных очках.
Трамп прав в одном, ВОЗ недосмотрели и пропустили мировую угрозу. ВОЗ нужно было просто рекомендовать перекрыть китай в самом начале - и ничего бы не было, и все бы уже закончилось. А когда бахнула Европа , то перекрывать китай стало бесполезно. Мировые вызовы показали всю импотентность созданных организаций - коронавирус и путин - с этими угрозами никто не справился: предпочли из не замечать : дружить с ними. Результат, как говорится, на лицо в маске, и в количестве погибших от вируса и от войн путлера.
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Старый тупой маразматик -- сам виноват ржал как конь с этого вируса. Денег раздал гражданам Америки и думает откупился за тысячи смертей США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп - Цензор.НЕТ 8108
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Стабильный Гений не понял, что еще идет весна, затем будет лето. И вирус никуда не уходил, пока только заходит все глубже и глубже.
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Старый тупой маразматик -- сам виноват ржал как конь с этого вируса. Денег раздал гражданам Америки и думает откупился за тысячи смертей США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп - Цензор.НЕТ 8108
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Умные люди говорят, что вирус (точнее, его близкие родственники) уже давно с нами, просто недавно научились его выделять из букета вирусов, вызывающих ОРЗ. Иммунитет 80% людей справляется и справляется именно потому, что когда-то справился с роднёй.
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В том -то и дело, шо не научились. С 10-й пробы, если ПЦР выдает сомнительный результат, его учитывают как положительный. Про экспрессы вообще промолчу.
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Если кто-то шо-то делает коряво, значит, он просто не умеет это делать.
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Amerikanskije ucionyje teper isledujet pocemu vostocnoj Evrope mense smertej cem Italiji,amerike.Tak jest predpolozenyje sto prilivki ot tuberkulioza pomogajet v takom sluce.Vostocnoj Evrope oni kak bi byli obezatelni,a zapadnoj net, Italiji sovsem takix nedelali.
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Может. А возможно из-за того что был поздно объявлен карантин и отменены массовые мероприятия. То есть прямые ошибки руководства. Конечно этого они не признают.
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США готовы уже продлить карантин до 2022 года.
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Выборы в США 3 ноября 2020. Он намекает, что выборы надо отменить? А карантин объявить?
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Вряд ли они будут дома сидеть несколько лет. Иначе станут Украиной по уровню жизни.
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Так він ще нікуди не подівся. Мабуть пану наснився сон, зо все вже в порядку і вірус подолали.
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Еще и первая волна не прошла, а он думает о второй. Вторая волна уже будет наверно при другом Президенте. И будут обсуждать ошибки, что карантин не сразу в США объявили.
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А у нас наоборот хаят карантин. Так что предсказывать что-то сложно. Всегда у Трампа есть возможность свалить свою вину на кого-то другого. Он раздал много денег в помощь людям, это играет в его пользу на выборах
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Маски станут нашей новой реальностью. Это точно. Вчера зашла в сельпо впервые за время карантина, до этого только муж ездил за продуктами. Новая реальность, как в каком-то кино. Все в масках, на кассах у девочек пластиковая защита для глаз, все в перчатках, санитайзерами все увешано. Кто мог такое представить себе ещё пару месяцев назад! Мы даже не понимали, как были счастливы прошлым летом - в шортах и в солнечных очках.
Трамп прав в одном, ВОЗ недосмотрели и пропустили мировую угрозу. ВОЗ нужно было просто рекомендовать перекрыть китай в самом начале - и ничего бы не было, и все бы уже закончилось. А когда бахнула Европа , то перекрывать китай стало бесполезно. Мировые вызовы показали всю импотентность созданных организаций - коронавирус и путин - с этими угрозами никто не справился: предпочли из не замечать : дружить с ними. Результат, как говорится, на лицо в маске, и в количестве погибших от вируса и от войн путлера.
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Трамп прикрывает себе жопу. Именно он не хотел вводить в сша карантин, чтобы не уронить экономику. А теперь якобы ВОЗ виновата.
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Возможно. Но одно дело, когда ВОЗ могли бы локализовать источник заражения и другое, когда все страны вынуждены закрыться на карантине. А этот источник к тому же уже показывает все признаки выздоровления и готов всем слать свои маски и тесты за деньги
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Не ссы рыжий - это просто насморок , и еще - умрем все
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