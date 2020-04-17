 США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Білому домі.
"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми маємо бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження", - сказав він.
Трамп пояснив, що такі швидкі дії дозволять боротися з коронавірусом, не вдаючись до закриття суттєвої частини економіки країни.
Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом досі залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих у США досягла 30 925, хворих - 639 055.
Трамп прав в одном, ВОЗ недосмотрели и пропустили мировую угрозу. ВОЗ нужно было просто рекомендовать перекрыть китай в самом начале - и ничего бы не было, и все бы уже закончилось. А когда бахнула Европа , то перекрывать китай стало бесполезно. Мировые вызовы показали всю импотентность созданных организаций - коронавирус и путин - с этими угрозами никто не справился: предпочли из не замечать : дружить с ними. Результат, как говорится, на лицо в маске, и в количестве погибших от вируса и от войн путлера.