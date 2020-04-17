EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  957  13
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6186) Донбас (15758) операція Об'єднаних сил (2275)

 Російські найманці обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - штаб

За минулу добу російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників унаслідок ворожого обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню і дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів.

За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство. ФОТО

Також повідомляється, що 17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Російські найманці обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189680
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть маскалям!!
 показати весь коментар
 
Они ещё не знают, что нужно просто перестать стрелять... Наемники РФ из АГС обстреляли позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 8955
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Они ещё не знают, что нужно просто перестать стрелять...
 показати весь коментар
 
 
Це вони так православіє блюдуть, носії "справжньої віри".
 показати весь коментар
 
 
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
 показати весь коментар
 
 
Те, що в НАС потєрь нєт - це добре, а те що при цьому в НИХ потєрь нєт - це погано. Непокаране зло множиться.
 показати весь коментар
 
 
Так...для власного саморозвитку... - Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів НАТО та багатьох країнах світу):KIA - Killed In Action (загиблий у бою)MIA - Missing in action (зниклий безвісти)DOW - Died of wounds (помер від ран)WIA - Wounded in action (поранений в бою)POW - Prisoner Of War (військовополонений)
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть маскалям!!
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы не нервировать российских солдат бл....ть
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору