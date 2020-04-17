EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
  22122  85
Матеріали за темою:
Все про:повітря (45) Київ (7705) пожежа (2161) зона відчуження (132)

 Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

Станом на ранок 17 квітня Київ посідає друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 157.

Зокрема, в місті Чіангмай (Таїланд), що розташовується на першому місці, індекс становить 160. На третьому місці китайське місто Ченду. Індекс забруднення повітря там становить 155.

Читайте також: Забруднене повітря після пожеж у Зоні відчуження може рухатися на південь і південний схід, - прогноз Центру ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir 01

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189679
 
 
 Топ коментарі
 
Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
 показати весь коментар
 
доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Блджад. Це щоденний рейтинг. Через тиждень знову будемо вічнозеленим містом з альпійським повітрям.
 показати весь коментар
 
 
ага поверим.. может быть... причина банальна нарушается роза
ветров у нас в Одессе у моря понатыкали высотки от 12 до 28 этажей застроено
все прибрежье.. -как результат смерчи.. потоки воздуха с мора разбиваются и нет
проветривания города- летом штиль становиться больше нормой- чем явлением... со
стороны севера и востока также настроено все что можно, с юго- запада поселок Таирова
с конца 60 застраивался высотками 9-10-12-16-и выше... Аркадия Французский
бульвар Парк Шевченко вдоль моря натыканы высотки.. поселок Котовского одни
высотки ветер имеет свои высоты и движения для смога пыли и туманов есть определенные
высоты куда выпазят высотки все города- имеющие высотки с высоты 2 км покрыты
всегда и постоянно смогом туманом дымкой.. розы ветров нет а вот порывы ветра,
ураганы мини торнадо в городах эффекта аэродинамической трубы очень даже реален
у меня рядом с моей 5 этажкой в сторонке есть пару таких труб это две высотки 9
этажей одна на 2 парадных молодая и старая на 12 парадных так вот.. впритык не
построили новый 2 парадный дом хотя фасад и там и там глухой- а оставили коридор-
теперь там можно испытания моделей авиации проводить- даже в штиль... также еще
одно- торнадо образующее место две 9 этажки поляна и торцом 5 этажка сколько
помню там просто сносит с ног такой эффект воздушного потока а если ветер- то и
вовсе кошмар и это только в одном периметре 100 на 100 метров.. а сколько таких
по Одессе а в Киеве.... посмотрите Европа сплошь дома 2-3-4-6 этажей нет
высотки.. Норвегия даже законом -установила общую 90% застройку 5 этажей и точка
все что выше спецпроект со всеми экспертизами экология гидрология эстетика
мнение жителей...прилегающих территорий... но там в Европе. Они- высотки
строятся в Украине без учета розы
ветров, эстетики и прочих факторов... а у нас - жлобы от строительства хап
землю и бамц свечку высотку.. а дальше дышите через противогаз....а сколько
вырублено ЛЕСОВ ПАРКОВ СКВЕРОВ......
 показати весь коментар
 
 
И где наши зеленые? Где оппозиция, которая недавно сама была правящей партией и наблюдала этот "горький катаклизм" и ничего не делала для наведения порядка?
А через несколько лет выползут новые "защитнички" и будут блеять, что "в прошлом мы не уделяли должным образом внимания созданию комфортных зон проживания киевлян бла-бла-бла-бла"... Все, как всегда у нас в стране.
Страна, не нужная даже своим гражданам... Грустно. "Все болит и нет надежды".
 показати весь коментар
 
 
"поселок Таирова с конца 60 застраивался высотками 9-10-12-16-и выше...". Чукча нє чітатель...
 показати весь коментар
 
доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
 показати весь коментар
 
 
Не... я думал, что так не получится, когда в 14 голосовал за Порошенко..
Ничего не знал, про Петину маму вообще.... вот и влип.
 показати весь коментар
 
 
Це від вас "трьоп". Вибрали клоуна і їжте тепер його без солі.
 показати весь коментар
 
 
Та да... Вам хорошо , вы в другой стране...Едите людей с солью.. Х?ли- цивилизация однако...
 показати весь коментар
 
Дійсно, що я в Україні. Ви з росії під проксі? Це ви той самий Рижков, що із СРСР?
 показати весь коментар
 
 
Блин , спалили. Да, Николай Иванович. Сейчас ещё Мишка Горбачёв прокси наладит и подвалит Зелю без соли есть.
 показати весь коментар
 
Интересный...так ты же сказал, что без соли) А ты сам из каких Али - боксёрских или этих, как его - сказочных?
 показати весь коментар
 
..Ой скільки вже малоросів таких лякало ....
 показати весь коментар
 
 
да я не лекаю...
я вещаю о том что было, что будет, и чем сердце успокоится... Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir - Цензор.НЕТ 7596
Кстати твой блазень хатеть панравиця....
Можешь начинать на него снова надрачивать....

Олексій Арестович
14 год ·

- Зеленский пошёл путём Порошенко.
На лицо имиджевые мероприятия, невиданные ранее (в комплексе):
- военная форма, посещение учений, инспекция военного городка.

Если Пётр Алексеевич замелькал в военной форме через три месяца после избрания, Владимиру Александровичу понадобился год.
Это означает, что соответствующий анализ восприятия гражданами и социальными группами имиджа президента, показал провал в сфере «армия, оборона, безопасность».
А это уже означает (в свою очередь) реальный провал.
На очереди - новые церковные инициативы, и что-нибудь про мову.

З.Ы. И руки в карманах при заслушивании доклада уже не держит.
Может, и креститься научится?..

Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir - Цензор.НЕТ 9310
 показати весь коментар
 
 
картинковий у#бан, "бандерівець" бл@дь, і ти тут ще зі своєю #уйнею..
 показати весь коментар
 
 
Пару дней назад на первом был...
У меня в комнате (Лесной массив) воняет. Выходил на улицу - воняет, но не особо сильно. Люди собачек выгуливают.
 показати весь коментар
 
 
Вночі смерділо сильно, а зараз вже норм. Хоча у зоні відчудження знову почало розгорятись
 показати весь коментар
 
Знов зебариги ліс палять в Чорнобилі і в Голосієво, на нари паліїв .
 показати весь коментар
 
 
Уяви, що ліс підпалюють ті, хто приховує свою крадіжку ліса! Як правило такі голосували за Зе!
 показати весь коментар
 
 
Петики палят, это понятно. Ничего, недолго им осталось...
 показати весь коментар
 
Як так??? Вони ж всі майже рік як сидять. Хыба що хто встиг втекти повз ЗЁблок-пости у Борисполі... Так вони не можуть ці ліси палити бо втекли ж і ховаються (як портнов з поплічниками за часів Порошенка)
 показати весь коментар
 
 
Смердить сильно! Можливо на Лісовому є ліс, який очищує повітря, а в інших районах нема чим дихати!
 показати весь коментар
 
 
Власть поганой зеленой шмаркли толком ничего не делала на пожарищах в Чернобыле, теперь - никого не надо уговаривать "сидите дома", теперь даже не заставишь выйти на улицу, все пропитано запахом гари и пожарищ. Эпоха правления кривых рож из Кривого Рога.
Сама природа показывает, что все неладно у нас в стране...
 показати весь коментар
 
 
Так і дома не можу нормально дихати!
 показати весь коментар
 
 
Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
 показати весь коментар
 
 
посмотри голосование по городам
забруднив Україну не Кривій Ріг
а ЗЕБIЛИ
Iх i в Київi ДОСТАТНЬО - 70 вiдсоткiв
(зараз вони ховаються,але брудну справу вже зробили)
 показати весь коментар
 
 
Так це як правило не кияни, а ті ж самі криворожани та донбасята.
 показати весь коментар
 
 
я не погодився,Ви не вiдчули iронiї у вiдповдi
 показати весь коментар
 
 
Але коЗЕловірус почався з 95-го кварталу що у цьому кривозробленому...
 показати весь коментар
 
 
не було б Бубочки ,була б iнша мавпочка зi Львова або Харкова
Коломыга слепил бы "перзидента" из другого дерьма

Петя своими своими половинчатыми решениями сам заложил реванш 2019 года
Увы
 показати весь коментар
 
 
А всі дебіли легко погодилися на Зе!
 показати весь коментар
 
 
Как всегда Украина вы лидерах снизу.
 показати весь коментар
 
ну так у нас талантливый презедент. он знает лучше куда вести страну.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть Добкіни з Ківою Київ "закурили" з СН Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir - Цензор.НЕТ 7008
 показати весь коментар
 
 
Такое красивое начало- Киев занял второе место)
 показати весь коментар
 
 
А у вас в каком районе ботоферма, танюха?
 показати весь коментар
 
 
Киев всегда был самым грязным городом. До Чернобыля меньше 100км. Просто информация умалчивается, тем же строительным компаниям нужно и дальше дома как-то гнать и продавать.
 показати весь коментар
 
 
Большего вреда Киеву в исчезновении его идентичности, изпоганивании его архитектуры, уничтожении зеленых зон, парков, скверов, чем Парцхаладзе, не нанес никто.
Парцхаладхзе - это абсолютное зло.
 показати весь коментар
 
 
А починав він з того, що купив дитячий садочок і там платив високі зарплати своїм працівникам!
 показати весь коментар
 
 
- Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течёт, второе место занимает в мире!
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори. (c) Мимино
 показати весь коментар
 
 
Как дебилам власти внушить, что они должны просвещать людей по пожарной безопасности. Особенно в чернобыльской зоне. Можно подумать, что это первый такой пожар в этой зоне. А мужик не понимая вынес не догоревшее за село. Все случаи поджога, которые проанализированы следует доносить населению.
Есть же люди на предприятиях, кто отвечает за пожарную безопасность и проводят инструктажи, что кипятильниками пользоваться нельзя и т.п. И здесь, в пожароопасной зоне, подобное необходимо.
 показати весь коментар
 
 
Просвєщать? Якби той мужик знав, що за підпал в нього буде конфісковане все майно, а сам загримить за грати років на 10, то не захотів би не шашликів, ні зайчатини, ні сміття палити. Якби ті мужики знали, що за подібні штучки сидить кілька сотень "необачних", а їхні родини пішли по світах з торбиною, то не було б в нас ні сміття в лісах, ні браконьєрів, ні пожеж.
 показати весь коментар
 
 
Очередное фуфло от очередных грантоедов. Киев может и грязный,но явно не второе место в мире.
 показати весь коментар
 
Вчера был уверенно первый с показателем в 380 и это правда к сожалению, дышать невозможно было, но это естественно не постоянная картина, а связанная с пожарами.
 показати весь коментар
 
 
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)
 показати весь коментар
 
 
Еще немного и нас будут уверять, что радиоактивное облако с гарью пожарищ не вредно, а даже полезно; что нам очень повезло, что во время карантина гарь, дым, копоть и песчаные бури. Ложь - орудие кривых рож из Кривого Рога.
 показати весь коментар
 
 
Шоб Катманду хуже Киева? Никогда не поверю
 показати весь коментар
 
вчера поздно вечером было 380 и на первом месте Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir - Цензор.НЕТ 9539
 показати весь коментар
 
 
Київ сьогодні це просто якийсь триндець, видимість метрів 200, запах гарі, пил у повітрі.
Якби я зустрів тих "хазяїнів" що палить сухостій - ноги точно переламав би їм
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть где то Украина при Зеленском стала лучшей!!!
 показати весь коментар
 
 
А я вважаю, що гарь теж корисна, якщо вона лякає Зеленського і він тікає з Києва🧐
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, гарь осядет/сдуется/смоется и он вернётся.
А я вчера думал-то: и чего это чмо в Крапаты ломанулось -- на военные маневры пялиться...
 показати весь коментар
 
Где Зебил появляется везде горе пожары землетресение смерти я еще удивлялся что до сих пор Украина цела ничего не горит не рушится накаркал видимо теперь и у нас а зеленое чмо сейчас свалило на Закарпатье типа с рабочим визитом
 показати весь коментар
 
 
Пандора відкрила свою скриню і з неї виліз Малорос Оманський
 показати весь коментар
 
 
Києву байдуже,що по всій Україні вимирають бджоли від хімії на полях...
Києву байдуже на варварську вирубку лісів по всій Україні...
 показати весь коментар
 
 
Второе место, ну ничего поднажмем еще еще немного.
 показати весь коментар
 
 
ой, а где сейчас президент страны? почему он не следить за тушением пожаров? да все просто: квартальный дебил надел второй памперс и улетел с женушкой за 2 тыс км от столицы - подальше от смога.
 показати весь коментар
 
 
...ну шо виталька! живем мы в чехии уже или еще нет?.....лес просто устал)
 показати весь коментар
 
 
А что,мы Красноярске и Челябинске уже все ок? Неужели в Киеве воздух грязнее, чем там?
 показати весь коментар
 
 
сьодні вночі наша вулиця найзагазованіша була - якесь чудо спалило сміття - не міг провітрити кімнату аж до ранку. Досадно, серце болить, ломота, кашель, але температура 35,8. Апєтіту нема. Позвонив лікарю шоп дізнатись коли приїдуть брати мазок - а він мене обрадував - машини не буде. Вчора випік паску в мультіварці - здорово сходить тісто в режимі "йогурт"
 показати весь коментар
 
 
А чи у Чіангмаї також спалюють мусор усього міста централізовано в одному місці? Чи є така станція аереація яка переробляє всю каналізацію?
 показати весь коментар
 
 
А я жене предлагал неделю назад квартирку в Киеве прикупить , по случаю , наверно поторопился Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir - Цензор.НЕТ 3652
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору