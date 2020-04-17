 Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 157.
Зокрема, в місті Чіангмай (Таїланд), що розташовується на першому місці, індекс становить 160. На третьому місці китайське місто Ченду. Індекс забруднення повітря там становить 155.
Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
ветров у нас в Одессе у моря понатыкали высотки от 12 до 28 этажей застроено
все прибрежье.. -как результат смерчи.. потоки воздуха с мора разбиваются и нет
проветривания города- летом штиль становиться больше нормой- чем явлением... со
стороны севера и востока также настроено все что можно, с юго- запада поселок Таирова
с конца 60 застраивался высотками 9-10-12-16-и выше... Аркадия Французский
бульвар Парк Шевченко вдоль моря натыканы высотки.. поселок Котовского одни
высотки ветер имеет свои высоты и движения для смога пыли и туманов есть определенные
высоты куда выпазят высотки все города- имеющие высотки с высоты 2 км покрыты
всегда и постоянно смогом туманом дымкой.. розы ветров нет а вот порывы ветра,
ураганы мини торнадо в городах эффекта аэродинамической трубы очень даже реален
у меня рядом с моей 5 этажкой в сторонке есть пару таких труб это две высотки 9
этажей одна на 2 парадных молодая и старая на 12 парадных так вот.. впритык не
построили новый 2 парадный дом хотя фасад и там и там глухой- а оставили коридор-
теперь там можно испытания моделей авиации проводить- даже в штиль... также еще
одно- торнадо образующее место две 9 этажки поляна и торцом 5 этажка сколько
помню там просто сносит с ног такой эффект воздушного потока а если ветер- то и
вовсе кошмар и это только в одном периметре 100 на 100 метров.. а сколько таких
по Одессе а в Киеве.... посмотрите Европа сплошь дома 2-3-4-6 этажей нет
высотки.. Норвегия даже законом -установила общую 90% застройку 5 этажей и точка
все что выше спецпроект со всеми экспертизами экология гидрология эстетика
мнение жителей...прилегающих территорий... но там в Европе. Они- высотки
строятся в Украине без учета розы
ветров, эстетики и прочих факторов... а у нас - жлобы от строительства хап
землю и бамц свечку высотку.. а дальше дышите через противогаз....а сколько
вырублено ЛЕСОВ ПАРКОВ СКВЕРОВ......
А через несколько лет выползут новые "защитнички" и будут блеять, что "в прошлом мы не уделяли должным образом внимания созданию комфортных зон проживания киевлян бла-бла-бла-бла"... Все, как всегда у нас в стране.
Страна, не нужная даже своим гражданам... Грустно. "Все болит и нет надежды".
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
Ничего не знал, про Петину маму вообще.... вот и влип.
я вещаю о том что было, что будет, и чем сердце успокоится...
Кстати твой блазень хатеть панравиця....
Можешь начинать на него снова надрачивать....
Олексій Арестович
14 год ·
- Зеленский пошёл путём Порошенко.
На лицо имиджевые мероприятия, невиданные ранее (в комплексе):
- военная форма, посещение учений, инспекция военного городка.
Если Пётр Алексеевич замелькал в военной форме через три месяца после избрания, Владимиру Александровичу понадобился год.
Это означает, что соответствующий анализ восприятия гражданами и социальными группами имиджа президента, показал провал в сфере «армия, оборона, безопасность».
А это уже означает (в свою очередь) реальный провал.
На очереди - новые церковные инициативы, и что-нибудь про мову.
З.Ы. И руки в карманах при заслушивании доклада уже не держит.
Может, и креститься научится?..
У меня в комнате (Лесной массив) воняет. Выходил на улицу - воняет, но не особо сильно. Люди собачек выгуливают.
Сама природа показывает, что все неладно у нас в стране...
забруднив Україну не Кривій Ріг
а ЗЕБIЛИ
Iх i в Київi ДОСТАТНЬО - 70 вiдсоткiв
(зараз вони ховаються,але брудну справу вже зробили)
Коломыга слепил бы "перзидента" из другого дерьма
Петя своими своими половинчатыми решениями сам заложил реванш 2019 года
Увы
Парцхаладхзе - это абсолютное зло.
😷
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори. (c) Мимино
Есть же люди на предприятиях, кто отвечает за пожарную безопасность и проводят инструктажи, что кипятильниками пользоваться нельзя и т.п. И здесь, в пожароопасной зоне, подобное необходимо.
Якби я зустрів тих "хазяїнів" що палить сухостій - ноги точно переламав би їм
А я вчера думал-то: и чего это чмо в Крапаты ломанулось -- на военные маневры пялиться...
Києву байдуже на варварську вирубку лісів по всій Україні...
https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking
Лидируем, блин...