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 Політика України, Технології
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Все про:студенти (177) діджиталізація (63) Мінцифри (35)

 За перший тиждень електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. осіб, - Мінцифри

За перший тиждень у мобільному додатку "Дія" електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. користувачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"48 188 - саме стільки українських студентів уже мають доступ до електронних студентських у "Дії", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що близько 877 тис. студентів можуть тепер не переживати за забутий вдома студентський квиток. Е-студентський є повноцінним аналогом фізичного документа і дає право на користування всіма пільгами та знижками.

Також читайте: Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189678
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь их успеваемость будет зависеть от числа выходов на политические акции.
Ставить ли неблагонадёжным зачёт - решит компьютерная программа в офисе Зе.
А у полиции будут их полные координаты.
Не всех больных война убила - сами суют голову в электронную петлю.
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Картонную корочку в кармане не може считать никакое электронное устройство -
ходи свободно, где хочешь, не оставляя электронный след.
Так нет - 2 грамма картона в кармане уже жмут - студнты перетрудились их носить.
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дык... телефон же больше, тяжелее да ещё и хрупкий: уронишь - звиздец
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Поддерживаю! Надо вживлять чипы сразу при рождении! И обязательно чтоб с использованием чипа можно было обездвижить человека при оказании сопротивления властям!
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48 тыс. умственно неполноценных,фанатов зеленой сопли...
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Теперь их успеваемость будет зависеть от числа выходов на политические акции.
Ставить ли неблагонадёжным зачёт - решит компьютерная программа в офисе Зе.
А у полиции будут их полные координаты.
Не всех больных война убила - сами суют голову в электронную петлю.
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А вы наивно полагаете трудно получить ваши данные без программы?
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"трудно" - это сколько? при некоторых условиях отсутствие программы может сработать как эффективная защита.
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Йдеться не про особисті дані, а про участь цієї людини у конкретній акції чи мітингу.
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А потім за допомогою цієї програми вони під ковпаком?
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Сидір Ковпак завжди співпрацював з ким треба.
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Він не співпрацював, а працював з самого початку на спецслужби СРСР!
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Картонную корочку в кармане не може считать никакое электронное устройство -
ходи свободно, где хочешь, не оставляя электронный след.
Так нет - 2 грамма картона в кармане уже жмут - студнты перетрудились их носить.
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дык... телефон же больше, тяжелее да ещё и хрупкий: уронишь - звиздец
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Телефон могут отжать в подворотне братья-дамбасяне, и ищи-свищи ...
Ходи по радиорынку в поисках своего красного диплома.
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Парад пещерных людей...х/з как вы смогли эти коменты написать
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