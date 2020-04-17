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Матеріали за темою:
Все про:зброя (1477) Правоохоронні органи (1002) СБУ (5519) Херсонщина (534)

 Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала в Херсонській області незаконну реалізацію вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 01

У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї для продажу. Нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання в цех з перероблення стартових пістолетів на їхні бойові зразки.

Комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв'язку. У рамках контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт продажу 5 приведених у бойовий стан пістолетів.

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцем проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та обладнання для "модернізації".

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 03
Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 04

Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189677
 
 
 Топ коментарі
 
Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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Аваков нагородив Яценюка кулеметом "Максим". Геращенку подарував два "Форт". Діда будуть судити за цей хлам. Два різні світи.
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Введите наконец нормальный рынок оружия и никто не будет пользоваться стремными переделками. Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926
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Зеленые бы и так купили, без переделки. Им все равно скоро стартовать с Украины.))
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Зеленский - враг Украины. То, о чём мы знали с давным-давно, подтверждает бывший советник Путина, - Андрей Илларионов. Максимально распространите это видео. Самое важное о Зеленском начинается с 1:31:30 https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc

Тем не менее, Зеленского мы должны беречь, как зеницу ока, чтобы он не смог ни сбежать, ни попасть в руки Московии каким-либо другим способом. Последствия такого побега вы можете легко просчитать.
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Как всё быстро меняется.Верить можно только бывшему советнику путина, самому путину верить пока нельзя... Ждите указаний.)
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К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.

-Требуется токарь, работа на дому. Оплата высокая/сдельная....
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Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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Та отож - мастера есть, а работать им не дают.
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мастера?))))
довелось видеть в кацапии 10 лет назад самоделку толстопятова...
так это - просто самопал из медной трубки....
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Для переробки екол майора в бойовий потрібна заміна ствола. Саме це напевно майстер і робив. Бо банальне витягування пластикової заглушки перетворює його лише у дуже ненадійний травмат.
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Замена ствола не сильно поможет. Усм, затвор и рамка из цама слабое звено. Говоря про переделку в боевое, вероятно, имели в виду переделку в травмат.
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А судя по фото, там лежат экземпляры непеределанные.
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Раніше зоракі були популярні. Ставили подовжені магазини і стріляли чергами травматичними набоями. Ефект був приголомшливий.
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а ще в шарик гумовий ...саморіз вкручуєшь маненький.... і тоді пробивна здатність...за 10 м ДСП навиліт !
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Навіть флобер пробиває дсп навиліт, якщо додати порох і злегка пристукнути кулю.
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Але флобер не ламає кісток і немає зупиняючого ефекту! Це як зайців з пневматики стріляти.... попав а . вони втікають..а потм знаходить мертвими на другий день...десь за 5 км
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Абсолютно вірно. Людина навіть не зрозуміє, що в неї попали, доки погано не стане.
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читаете форумы на ганзе?)))
для переделки нужны мозги
а не ствол
оружие - это не тема для переделок
оружие не любит дибилов
и если очень хочется его иметь - то поосто нужно купить оригинальную вещь....
или тихонько плакать и мечтать ..
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Плохому тренеру-поганайлу снится один и тот же сон, как он на старте бегунов палит из переделанного стартового, причем не в воздух...
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Не майстерня, а "футуризм" якийсь. Цьому фото "гран прі" гарантовано.
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Тююю подивись уважно- 1- обдиральний грубий, 2-й відрізний з вулканітовим диском 3-й заточний з дрібнозернистим і середньозернистим абразивом 4-й доводочний з алмазним диском для різців і з кулачковим патроном на другому кінці осі.
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не
ну токаря я понял)))
бабки нужно...
но какой дыбил брал этот шлак????
я еще понял бы пм с 'бородой'
там с металлом все ок
но этож просто фольга силуминовая...
это филиал оборонпрома зебилоидов???
не?
бо очень похоже...
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между прочим на подобном оборудовании в домашней мастерской Джон Мозес Браунинг выточил и отфрезеровал первые опытные экземпляры пистолетов образца 1903 и 1911
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браунинг даже в стпашном сне не продавал людям эти образци!!!
потому как понимал вопрос
а прототипы все так делают
не думаю что это правильное сравнение
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Аваков нагородив Яценюка кулеметом "Максим". Геращенку подарував два "Форт". Діда будуть судити за цей хлам. Два різні світи.
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Яйценюк, першим. зголомозив пістолет--кулемет "Томпсона".
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Таке враження, що по ночі тільки дурні пости пишуть. Для кожного з вас вистачить, щоб це гімно із силуміну один раз спрацювало. Взагалі ненавиджу усіляких кулібіних, яким какая разніца що робити, аби гроші. Це мерзотники і карні злочинці.
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Саме з такої зброї застрелили двох камрадів у Пущі-Водиці. Хотіли повісити на Мазурка, проте кулі не піддаються аналізу, а металодетектори їхні так ніде і не виплили((
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Введите наконец нормальный рынок оружия и никто не будет пользоваться стремными переделками. Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926
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страна на стадии присоединения к ордло, зеленые уже ж выступали, что пора и охотничье отобрать
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І тому ніколи не потрібно для самозахисту в таких умовах мати зарегану зброю!!! Коли пришли сепари-списки про власників зброі були в нихна столі на другий день!!! Так шо нехай краще судять трое ніж несуть шестеро!!! Для самозахисту в умовах війни-зброя не повинна буди заєрестрована-бо в першу чергу прийдуть до вас!!!
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Павел Орехов Не пишите бред. По-вашему, в США нет черного рынка оружия? А переделка и нужна для того, чтобы выстрелить один раз и выбросить.
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Переделать это силуминовое гавно в "боевой пистолет" НЕВОЗМОЖНО. После первого выстрела БОЕВЫМ патроном, затвор прилетит в лоб придурку, который выстрелит.

Максимум что можно сделать пукалку под резину. Если не дурить с патронами выстрелов на 200 хватит припасом на 40Дж.
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Нам не можна ніякої зброї, ми агресивні і неконтрольовані - дикуни одним словом. В моєму місті кілька років тому, під час побутового конфлікту, один сусід іншому, із такого переробленого мотлоху поцілив в око. Куля потрапила в мозок і дуже невдало. Один помер через тиждень, інший присів на вісім років.
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от нехай дикуни один одного і винищать!! Чому я з за такий йолопів позбавляюсь можливості мати короткоствольну зброю?....
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Травматы нужно запретить, а то у народа сложилось такое впечатление, что выстрелить в кого-то из травмата - что подсрачника ему дать. При том что у травмата эффект от попадания может быть в широком диапазоне - от "наглухо убить", как с тем соседом, до "только разозлить". К нормальному огнестрельному оружию отношение было бы намного серьезней и никто бы без крайней необходимости не стал бы шмалять налево и направо, как сейчас с травматами.
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А як же тоді виходить що українське "елітне бидло" спокійне і контрольоване?Там же всім підряд роздають "нагородну" зброю, Геращенку, Звізданутому Шкуряку, Пашинському, Чорновілисі, Надзьке Сявченко, Кожарі, Кілі Азірову, Яйценюку, Юзіка он "нагарадзілі"... Лисому прилетіло... Даже Ленка з кварталу стволоімітатор завела... Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8160
Чого воно так виходить, що "нагорі" всі спокійні і адекватні, невже ми таки й справді "найкращих" вибираєм? Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 4975
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Гадюшник на рабочем месте. Такому токарю стыд и позор.
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Є попит і є пропозиція. Не вистачає тільки відповідного закону. А тим, хто проти володіння вогнепальною зброєю, нагадую, що практично кожний предмет може покалічити або вбити людину.
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