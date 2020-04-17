 Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї для продажу. Нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання в цех з перероблення стартових пістолетів на їхні бойові зразки.
Комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв'язку. У рамках контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт продажу 5 приведених у бойовий стан пістолетів.
Під час обшуків за місцем проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та обладнання для "модернізації".
Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тем не менее, Зеленского мы должны беречь, как зеницу ока, чтобы он не смог ни сбежать, ни попасть в руки Московии каким-либо другим способом. Последствия такого побега вы можете легко просчитать.
-Требуется токарь, работа на дому. Оплата высокая/сдельная....
довелось видеть в кацапии 10 лет назад самоделку толстопятова...
так это - просто самопал из медной трубки....
для переделки нужны мозги
а не ствол
оружие - это не тема для переделок
оружие не любит дибилов
и если очень хочется его иметь - то поосто нужно купить оригинальную вещь....
или тихонько плакать и мечтать ..
ну токаря я понял)))
бабки нужно...
но какой дыбил брал этот шлак????
я еще понял бы пм с 'бородой'
там с металлом все ок
но этож просто фольга силуминовая...
это филиал оборонпрома зебилоидов???
не?
бо очень похоже...
потому как понимал вопрос
а прототипы все так делают
не думаю что это правильное сравнение
Максимум что можно сделать пукалку под резину. Если не дурить с патронами выстрелов на 200 хватит припасом на 40Дж.
Чого воно так виходить, що "нагорі" всі спокійні і адекватні, невже ми таки й справді "найкращих" вибираєм?